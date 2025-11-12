FB मोंडियल IBW में भारत में फिर से देगी दस्तक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 12, 2025
हाइलाइट्स
- FB मोंडियल IBW में भारत वापसी करेगी
- Piega 452, एक 500cc स्ट्रीटफाइटर-स्टाइल मोटरसाइकिल लेकर आएगा
- इसमें सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म और ट्विन अंडरसीट एग्जॉस्ट हैं
FB मोंडियाल दुनिया के सबसे पुराने दोपहिया ब्रांडों में से एक है. इटली के मिलान शहर से आने वाला यह ब्रांड 95 साल पुराना है और दुर्भाग्य से एक से ज़्यादा बार बंद और फिर से शुरू हुआ है. वर्तमान में पियाजियो समूह के स्वामित्व वाला यह ब्रांड पहले काइनेटिक के मोटोरॉयल डिवीजन के तहत भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, लेकिन 2020 में मोटोरॉयल के बंद होने के बाद इसका संचालन बंद हो गया. 2025 की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए, इस ब्रांड ने दिसंबर में इंडिया बाइक वीक में एक बार फिर भारत में अपनी वापसी की घोषणा की है, इस बार मोटोहाउस बैनर तले, जो वर्तमान में ब्रिक्सटन और वीएलएफ बेचता है.
ब्रांड की वापसी Piega 452 के लॉन्च से होगी, जो एक नेकेड स्ट्रीटफाइटर स्टाइल मोटरसाइकिल है और यूरोपीय बाज़ारों में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन अनोखा है और इसके किनारे आक्रामक और तीखे हैं. इसमें एक कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन और प्रमुख टैंक एक्सटेंशन हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल की सबसे खासियत इसका सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म और ट्विन अंडरसीट एग्जॉस्ट हैं.
पाइगा 452 में 449.5 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47.6 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 39 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. अन्य पार्ट्स के लिए, मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 41 मिमी यूएसडी और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है. बाइक के दोनों तरफ 17-इंच के पहिये हैं और दोनों पहियों पर ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ डिस्क ब्रेक लगे हैं. पाइगा 452 में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कलर टीएफटी डिस्प्ले, स्विचेबल डुअल-चैनल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं.
मोटोहाउस भारत में FB मोंडियल के लिए परिचालन को मैनेज करेगा और अपने डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से मोटरसाइकिलों की बिक्री के लिए एक मंच देगा.
