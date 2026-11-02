फ्लैगशिप हीरो एक्सपल्स 421 कल EICMA में पेश होने के लिए है तैयर
- उम्मीद है कि हीरो 3 नवंबर को मिलान में होने वाले EICMA इवेंट में Xpulse 421 से पर्दा उठाएगा
- इसमें एक नया 421cc लिक्विड-कूल्ड इंजन और एडवेंचर के लिए खास हार्डवेयर होने की संभावना है; हालांकि, फाइनल स्पेसिफिकेशन्स अभी कन्फर्म नहीं हैं
- यह बाइक 2027 में आ सकती है और इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर से होगा
उम्मीद है कि हीरो मोटोकॉर्प कल, 3 नवंबर को मिलान में होने वाले EICMA 2026 में अपनी फ्लैगशिप बाइक 'एक्सपल्स 421' (Xpulse 421) से पर्दा उठाएगी. कंपनी के एक नए टीज़र में उनकी रैली-रेसिंग मशीनें दिखाई गई हैं और 'एक्सपल्स' नाम का ज़िक्र है, लेकिन इसमें खुद मोटरसाइकिल नहीं दिख रही है. यह समय EICMA के 'प्रेस डे' के साथ मेल खाता है, जिससे इस शो की शुरुआत होती है.
यह भी पढ़ें: EICMA में पेश होने से पहले नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का खुलासा हुआ
एक्सपल्स 421 को पहली बार EICMA 2024 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया था, और तब से इसे टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है. उम्मीद है कि यह एक्सपल्स 210 से ऊपर, हीरो की सबसे बड़ी एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 421cc का नया लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स हो सकता है, हालांकि हीरो ने अभी तक इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन्स या परफॉरमेंस के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है.
स्पाई शॉट्स से एडवेंचर-सेंट्रिक सेटअप का संकेत मिलता है, जिसमें ट्रेलिस फ्रेम, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और 21-इंच के फ्रंट व्हील के साथ स्पोक व्हील्स शामिल हैं. इसमें एक बड़ा TFT डिस्प्ले और राइडर-सेंट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स होने की भी उम्मीद है, लेकिन पूरी जानकारी तभी साफ हो पाएगी जब प्रोडक्शन बाइक सामने आएगी.
इसके 2027 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है. जब यह आएगी, तो मिड-कैपेसिटी एडवेंचर सेगमेंट में एक्सप्लस 421 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर से होने की संभावना है.
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के रंग विकल्पों का खुलासा हुआहिमालयन 750 पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी.1 मिनट पढ़ें
- ₹15 लाख से कम में हाईवे ड्राइविंग के लिए कौन सी कारें हैं सबसे बेहतर? स्लाविया, वर्टुस और सिटी समेत 10 विकल्पये 10 कारें लंबे हाईवे सफर को काफी आरामदायक, स्थिर और व्यावहारिक बनाती हैं, और ये सभी रु.15 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं.1 मिनट पढ़ें
- फ्लैगशिप हीरो एक्सपल्स 421 कल EICMA में पेश होने के लिए है तैयरहीरो मोटोकॉर्प के नवीनतम टीज़र से संकेत मिलता है कि लंबे समय से प्रतीक्षित एडवेंचर बाइक को मिलान शो में वैश्विक स्तर पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे भारत में भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.1 मिनट पढ़ें
- नई मिनी कूपर SE हैचबैक भारत में 27 नवंबर को होगी लॉन्चनई कूपर हैचबैक के इलेक्ट्रिक वर्ज़न की रेंज 402 km तक है; कूपर हैचबैक में एक लिमिटेड एडिशन 'पॉल स्मिथ एडिशन' भी आएगा.3 मिनट पढ़े
- EICMA में पेश होने से पहले नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का खुलासा हुआरॉयल एनफील्ड ने हिमालयन परिवार के सबसे नए सदस्य की पहली झलक दिखाई है.1 मिनट पढ़ें
- 2027 मासेराती ग्रानटुरिस्मो और ग्रानकैब्रियो भारत में हुई लॉन्च, कीमतें रु.2.62 करोड़ से शुरूग्रेकेल फेसलिफ्ट और GT2 स्ट्राडाले के साथ-साथ, ब्रांड ने अपडेटेड ग्रानटुरिस्मो और ग्रानकैब्रियो को भी पेश किया है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में मासेराती ग्रीकेल फेसलिफ्ट रु.1.14 करोड़ में हुई लॉन्चभारत में अपडेटेड लाइन-अप आ गया है, जिसमें स्टाइलिंग में बदलाव और अपडेटेड पावरट्रेन शामिल हैं.2 मिनट पढ़े
- भारत में रु.5.72 करोड़ में मासेराती GT2 स्ट्राडाले हुई लॉन्चGT2 स्ट्राडाले, GT2 रेसकार का सड़क पर चलने वाला वर्ज़न है और दुनिया भर में इसकी केवल 914 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं.1 मिनट पढ़ें
- मारुति सुजुकी ने 35 लाख डिजायर बनाने का आंकड़ा पार कियालॉन्च होने के लगभग 19 साल बाद, मारुति सुजुकी डिजायर का कुल निर्माण 35 लाख यूनिट के पार पहुंच गया है, और यह ऑल्टो, स्विफ्ट और वैगनआर की कैटेगरी में शामिल हो गई है.1 मिनट पढ़ें