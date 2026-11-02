फ्लैगशिप हीरो एक्सपल्स 421 कल EICMA में पेश होने के लिए है तैयर

उम्मीद है कि हीरो मोटोकॉर्प कल, 3 नवंबर को मिलान में होने वाले EICMA 2026 में अपनी फ्लैगशिप बाइक 'एक्सपल्स 421' (Xpulse 421) से पर्दा उठाएगी. कंपनी के एक नए टीज़र में उनकी रैली-रेसिंग मशीनें दिखाई गई हैं और 'एक्सपल्स' नाम का ज़िक्र है, लेकिन इसमें खुद मोटरसाइकिल नहीं दिख रही है. यह समय EICMA के 'प्रेस डे' के साथ मेल खाता है, जिससे इस शो की शुरुआत होती है.

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एक्सपल्स 421 को पहली बार EICMA 2024 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया था, और तब से इसे टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है. उम्मीद है कि यह एक्सपल्स 210 से ऊपर, हीरो की सबसे बड़ी एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 421cc का नया लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स हो सकता है, हालांकि हीरो ने अभी तक इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन्स या परफॉरमेंस के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है.

स्पाई शॉट्स से एडवेंचर-सेंट्रिक सेटअप का संकेत मिलता है, जिसमें ट्रेलिस फ्रेम, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और 21-इंच के फ्रंट व्हील के साथ स्पोक व्हील्स शामिल हैं. इसमें एक बड़ा TFT डिस्प्ले और राइडर-सेंट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स होने की भी उम्मीद है, लेकिन पूरी जानकारी तभी साफ हो पाएगी जब प्रोडक्शन बाइक सामने आएगी.

इसके 2027 में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है. जब यह आएगी, तो मिड-कैपेसिटी एडवेंचर सेगमेंट में एक्सप्लस 421 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर से होने की संभावना है.