रॉयल एनफील्ड के समर्पित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, 'फ्लाइंग फ्ली' ने गोवा में तीन सेल्स और सर्विस सेंटर खोले हैं. इनमें से एक सेंटर अरपोरा में कंपनी के अपने 'गैराज कैफे' में स्थित है. गोवा में फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के बाकी दो सेंटर पणजी और मडगांव में हैं. 'फ्लाइंग फ्ली C6' कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है, जो पहले केवल बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोच्चि में ही बिक्री के लिए उपलब्ध थी.

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फ्लाइंग फ्ली C6 को एक सिटी बाइक के तौर पर पेश किया गया है, जिसे शहरी आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें एक अनोखा नियो-रेट्रो डिज़ाइन है, जिसके साथ आधुनिक तकनीक भी दी गई है. यह पूरी तरह से एल्युमिनियम फ्रेम पर बनी है, जिसमें सामने की तरफ एक खास गर्डर फोर्क सस्पेंशन है. साथ ही, इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और कई राइड मोड जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

फ्लाइंग फ्ली C6 की कीमत और बुनियादी स्पेसिफिकेशन्स

C6 की कीमत रु.2.79 लाख (एक्स-शोरूम) है, लेकिन 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) विकल्प के साथ इसे रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. C6 में 3.91 kWh का बैटरी पैक और एक परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 3,500 rpm पर 20.6 bhp की ताकत और 60 Nm का टॉर्क पैदा करती है. बेल्ट-ड्राइव सिस्टम के ज़रिए पावर पिछले पहिये तक पहुँचती है.

फ्लाइंग फ्ली C6 टेक

C6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पर आधारित एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी दिया गया है. यह सिस्टम के पीछे लगा है और गोल TFT टचस्क्रीन को पावर देता है. इसमें वॉयस कमांड, इनबिल्ट गूगल मैप्स और कई अन्य आधुनिक फीचर्स शामिल हैं. 'फ्लाइंग फ्ली' ब्रांड का अगला मॉडल एक स्क्रैम्बलर-स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी, जिसे S6 कहा जाएगा.