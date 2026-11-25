फ्लाइंग फ्ली C6 अब गोवा में उपलब्ध
- 'फ्लाइंग फ्ली' अब गोवा में तीन जगहों पर उपलब्ध है
- 'फ्लाइंग फ्ली C6' रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है
- 'फ्लाइंग फ्ली' अब गोवा, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोच्चि और चेन्नई में उपलब्ध है
रॉयल एनफील्ड के समर्पित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, 'फ्लाइंग फ्ली' ने गोवा में तीन सेल्स और सर्विस सेंटर खोले हैं. इनमें से एक सेंटर अरपोरा में कंपनी के अपने 'गैराज कैफे' में स्थित है. गोवा में फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के बाकी दो सेंटर पणजी और मडगांव में हैं. 'फ्लाइंग फ्ली C6' कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है, जो पहले केवल बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोच्चि में ही बिक्री के लिए उपलब्ध थी.
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फ्लाइंग फ्ली C6 को एक सिटी बाइक के तौर पर पेश किया गया है, जिसे शहरी आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें एक अनोखा नियो-रेट्रो डिज़ाइन है, जिसके साथ आधुनिक तकनीक भी दी गई है. यह पूरी तरह से एल्युमिनियम फ्रेम पर बनी है, जिसमें सामने की तरफ एक खास गर्डर फोर्क सस्पेंशन है. साथ ही, इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और कई राइड मोड जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.
फ्लाइंग फ्ली C6 की कीमत और बुनियादी स्पेसिफिकेशन्स
C6 की कीमत रु.2.79 लाख (एक्स-शोरूम) है, लेकिन 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) विकल्प के साथ इसे रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. C6 में 3.91 kWh का बैटरी पैक और एक परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 3,500 rpm पर 20.6 bhp की ताकत और 60 Nm का टॉर्क पैदा करती है. बेल्ट-ड्राइव सिस्टम के ज़रिए पावर पिछले पहिये तक पहुँचती है.
फ्लाइंग फ्ली C6 टेक
C6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पर आधारित एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी दिया गया है. यह सिस्टम के पीछे लगा है और गोल TFT टचस्क्रीन को पावर देता है. इसमें वॉयस कमांड, इनबिल्ट गूगल मैप्स और कई अन्य आधुनिक फीचर्स शामिल हैं. 'फ्लाइंग फ्ली' ब्रांड का अगला मॉडल एक स्क्रैम्बलर-स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी, जिसे S6 कहा जाएगा.
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल
- रॉयल एनफील्ड
हंटर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 - 1.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.89 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.38 - 3.69 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.67 - 2.11 लाख
- रॉयल एनफील्ड
सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.06 - 4.4 लाख
- रॉयल एनफील्ड
कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड
मेटियोर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.02 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड
फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड
गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.27 - 2.3 लाख
- रॉयल एनफील्ड
गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.51 - 2.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.29 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.08 - 3.4 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.68 - 4.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड
स्क्रैम 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.25 - 2.32 लाख
- रॉयल एनफील्ड
शॉटगन 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.01 - 4.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बियर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.78 - 4 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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