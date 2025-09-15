पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0: बीएमडब्ल्यू G 310 RR की कीमतों में रु.24,000 की कटौती, अब कीमत रु.2.81 लाख

G 310 RR बदले हुए जीएसटी से लाभान्वित होने वाला दूसरा बीएमडब्ल्यू दोपहिया वाहन है, इससे पहले सी 400 जीटी स्कूटर को लाभ मिला था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जीएसटी सुधार की घोषणा के बाद BMW G 310 RR की कीमत में कटौती की गई है
  • इसमें 313 सीसी का इंजन लगा है, जो इसे कम टैक्स स्लैब में रखता है
  • बदली हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी

C 400 GT की कीमतों में रु.92,000 की कटौती के साथ, बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने मोटरसाइकिलों पर GST दरों में हालिया बदलाव के बाद अपनी एंट्री-लेवल फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल, BMW G 310 RR की कीमत भी कम कर दी है. नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.

15 2022 07 31 T19 04 39 003 Z cf35b75945

G 310 RR के स्टैंडर्ड वैरिएंट, जिसकी पहले कीमत रु.3.05 लाख (एक्स-शोरूम) थी, अब रु.2.81 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है. यह रु.24,000 की कटौती दर्शाता है, जिससे यह मोटरसाइकिल खरीदारों के लिए और भी सुलभ हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई

 

G 310 RR, भारत में बीएमडब्ल्यू मोटोराड की सबसे किफ़ायती फुल-फेयर्ड मोटरसाइकिल है, जिसे टीवीएस मोटर कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है. इसका प्लेटफ़ॉर्म टीवीएस अपाचे RR 310 जैसा है, लेकिन स्टाइलिंग और ब्रांड पोज़िशनिंग बीएमडब्ल्यू की है.

30 2022 07 31 T19 15 30 085 Z

इस बाइक में 312 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 9,700 आरपीएम पर 34 बीएचपी और 7,700 आरपीएम पर 27.3 एनएम पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसके कुछ खास फीचर्स में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, फुल-एलईडी लाइटिंग और कलर TFT डिस्प्ले शामिल हैं.

 

बदलाव कीमत के साथ, बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआर अब रु.3 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है, जहां यह केटीएम आरसी 390, टीवीएस अपाचे आरआर 310 और इसी तरह के मॉडलों को टक्कर देती है.

# GST 2.0# BMW Motorrad India# BMW G 310 RR# BMW G 310 RR Price cut# BMW G 310 RR Prices# G 310 RR# G 310 RR Concept# GST Rate# GST Rate Cuts# GST Council# GST Council Cut Rates# GST Council Meeting# GST on vehicles# GST Council# GST Cuts# GST Two Wheelers# GST rate 28%# GST in India# GST on BMW Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की कीमतों में रु.19,665 तक की कटौती की गई है, जबकि 450cc और 650cc मॉडल अब अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं.
    जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
  • सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
    GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की
