GST 2.0: बीएमडब्ल्यू G 310 RR की कीमतों में रु.24,000 की कटौती, अब कीमत रु.2.81 लाख

C 400 GT की कीमतों में रु.92,000 की कटौती के साथ, बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने मोटरसाइकिलों पर GST दरों में हालिया बदलाव के बाद अपनी एंट्री-लेवल फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल, BMW G 310 RR की कीमत भी कम कर दी है. नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.

G 310 RR के स्टैंडर्ड वैरिएंट, जिसकी पहले कीमत रु.3.05 लाख (एक्स-शोरूम) थी, अब रु.2.81 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है. यह रु.24,000 की कटौती दर्शाता है, जिससे यह मोटरसाइकिल खरीदारों के लिए और भी सुलभ हो गई है.

G 310 RR, भारत में बीएमडब्ल्यू मोटोराड की सबसे किफ़ायती फुल-फेयर्ड मोटरसाइकिल है, जिसे टीवीएस मोटर कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है. इसका प्लेटफ़ॉर्म टीवीएस अपाचे RR 310 जैसा है, लेकिन स्टाइलिंग और ब्रांड पोज़िशनिंग बीएमडब्ल्यू की है.

इस बाइक में 312 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 9,700 आरपीएम पर 34 बीएचपी और 7,700 आरपीएम पर 27.3 एनएम पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसके कुछ खास फीचर्स में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, फुल-एलईडी लाइटिंग और कलर TFT डिस्प्ले शामिल हैं.

बदलाव कीमत के साथ, बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआर अब रु.3 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है, जहां यह केटीएम आरसी 390, टीवीएस अपाचे आरआर 310 और इसी तरह के मॉडलों को टक्कर देती है.