GST 2.0 का असर: स्कोडा काइलाक की कीमतें 22 सितंबर से रु.1.19 लाख तक होंगी कम

स्कोडा ने घोषणा की है कि 22 सितंबर, 2025 से काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों में रु.1.19 लाख तक की कटौती की जाएगी. यह कंपनी द्वारा सप्ताह की शुरुआत में की गई इसी तरह की घोषणा के बाद है, जिसमें उसने स्लाविया, कुशक और कोडियाक पर रु.3.28 लाख तक की कीमत में कटौती की घोषणा की थी.

ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब भारत सरकार ने अपने नए जीएसटी सुधारों के तहत ऑटोमोबाइल के लिए नई जीएसटी कर स्लैब दरों की घोषणा की है. पहले, सभी वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ-साथ इंजन, वाहन कैटेगरी और आकार के आधार पर एक अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाता था, जिससे प्रभावी दर 50% तक हो जाती थी. अब 4 मीटर से कम लंबाई वाले और 1200 सीसी से छोटे पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी से छोटे डीजल इंजन वाले वाहनों पर 18% टैक्स लगेगा. अन्य सभी पेट्रोल-डीज़ल वाहनों पर 40% टैक्स लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा. उपकर समाप्त कर दिया गया है.

पिछले साल के अंत में लॉन्च हुई काइलाक ने स्कोडा की बिक्री को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और यह ब्रांड भारत में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित करने की ओर अग्रसर है. कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही में 36,194 कारें बेचीं, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में 134% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है. काइलाक को कंपनी के परखे हुए 1.0 TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो चार ट्रिम स्तरों में उपलब्ध मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आती है.