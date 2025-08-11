स्कोडा इंडिया ने पूरे किये 25 साल, लिमिटेड एडिशन काइलाक, कुशक और स्लाविया को किया पेश

स्कोडा इंडिया भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, और इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में, चेक कार निर्माता ने देश में काइलाक, कुशक और स्लाविया के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च किए हैं. केवल 500 यूनिट्स तक सीमित, यह काइलाक के लॉन्च के बाद से इसका पहला लिमिटेड/स्पेशल एडिशन है.

स्कोडा कुशक लिमिटेड एडिशन

सबसे महंगे मोंटे कार्लो ट्रिम पर आधारित, लिमिटेड एडिशन कुशक में दो नए पेंट विकल्प दिए गए हैं: डीप ब्लैक और टॉर्नेडो रेड. इसमें बॉडी कलर के आधार पर कॉन्ट्रास्टिंग कलर एक्सेंट भी दिए गए हैं, जहाँ डीप ब्लैक पेंट विकल्प में टॉर्नेडो रेड रंग की एक्सेसरीज़ मिलेंगी, जबकि टॉर्नेडो रेड वर्जन में डीप ब्लैक रंग की एक्सेसरीज़ मिलेंगी. इसके अलावा, डिज़ाइन में फॉग लैंप गार्निश, ट्रंक गार्निश और लोअर डोर गार्निश शामिल हैं. लिमिटेड एडिशन में कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज़ किट के साथ कुछ अतिरिक्त फ़ीचर भी दिए गए हैं, जिसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप, पडल लैंप, अंडरबॉडी लाइट्स, फिन स्पॉइलर और बी-पिलर पर 25वीं एनिवर्सरी बैजिंग शामिल है.

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन

इसी तरह, स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन भी डीप ब्लैक और टोर्नाडो रेड बाहरी रंगों में उपलब्ध है, जिसमें फ्रंट बम्पर स्पॉइलर, ट्रंक और निचले दरवाजे के गार्निश विपरीत रंग में हैं, और एक मानार्थ एक्सेसरीज किट जिसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप, पडल लैंप, अंडरबॉडी लाइट और बी-पिलर पर 25वीं वर्षगांठ की बैजिंग शामिल है.



स्कोडा काइलाक लिमिटेड एडिशन

अन्य दो वैरिएंट, जो सबसे महंगे मोंटे कार्लो एडिशन पर आधारित हैं, के विपरीत, काइलाक सिग्नेचर+ (MT) और प्रेस्टीज (MT) वैरिएंट पर आधारित है. यह काइलाक का पहला स्पेशल/लिमिटेड एडिशन है, लेकिन इसमें वही कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरी किट मिलती है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप, पडल लैंप और बी-पिलर पर 25वीं सालगिरह का बैजिंग शामिल है. इसके अलावा, काइलाक के स्पेशल एडिशन के लिए कोई नया कलर एडिशन नहीं है, लेकिन लिमिटेड एडिशन वेरिएंट सात बाहरी बॉडी कलर्स में उपलब्ध है.

जबकि कुशक और स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड वैरिएंट 1.0 TSI मैनुअल और ऑटोमैटिक, और 1.5 TSI DSG कॉन्फ़िगरेशन दोनों में उपलब्ध हैं, काइलाक लिमिटेड वैरिएंट केवल 1.0 TSI 6-स्पीड मैनुअल के साथ उपलब्ध है और ऑटोमैटिक नहीं है.