स्कोडा इंडिया ने पूरे किये 25 साल, लिमिटेड एडिशन काइलाक, कुशक और स्लाविया को किया पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ7मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53महिंद्रा एक्सयूवी.ई8
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरबेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050रॉयल एनफील्डसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

स्कोडा इंडिया ने पूरे किये 25 साल, लिमिटेड एडिशन काइलाक, कुशक और स्लाविया को किया पेश

भारत में ढाई दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में, स्कोडा ने अतिरिक्त फीचर्स के साथ तीन मॉडलों के लिए खास वैरिएंट पेश किए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • काइलाक के लॉन्च के बाद से यह पहला स्पेशल एडिशन है
  • मुफ़्त एक्सेसरीज़ में 360-डिग्री कैमरा, पडल लैंप और अंडरबॉडी लाइटिंग शामिल हैं
  • केवल 500 यूनिट तक सीमित है

स्कोडा इंडिया भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, और इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में, चेक कार निर्माता ने देश में काइलाक, कुशक और स्लाविया के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च किए हैं. केवल 500 यूनिट्स तक सीमित, यह काइलाक के लॉन्च के बाद से इसका पहला लिमिटेड/स्पेशल एडिशन है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशक को खराब सीटबेल्ट के कारण बुलाया गया वापस, फोक्सवैगन के मॉडल भी हुए प्रभावित

 

स्कोडा कुशक लिमिटेड एडिशन

Whats App Image 2025 08 11 at 11 58 36 2

सबसे महंगे मोंटे कार्लो ट्रिम पर आधारित, लिमिटेड एडिशन कुशक में दो नए पेंट विकल्प दिए गए हैं: डीप ब्लैक और टॉर्नेडो रेड. इसमें बॉडी कलर के आधार पर कॉन्ट्रास्टिंग कलर एक्सेंट भी दिए गए हैं, जहाँ डीप ब्लैक पेंट विकल्प में टॉर्नेडो रेड रंग की एक्सेसरीज़ मिलेंगी, जबकि टॉर्नेडो रेड वर्जन में डीप ब्लैक रंग की एक्सेसरीज़ मिलेंगी. इसके अलावा, डिज़ाइन में फॉग लैंप गार्निश, ट्रंक गार्निश और लोअर डोर गार्निश शामिल हैं. लिमिटेड एडिशन में कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज़ किट के साथ कुछ अतिरिक्त फ़ीचर भी दिए गए हैं, जिसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप, पडल लैंप, अंडरबॉडी लाइट्स, फिन स्पॉइलर और बी-पिलर पर 25वीं एनिवर्सरी बैजिंग शामिल है.

 

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन

Whats App Image 2025 08 11 at 11 58 36 1

इसी तरह, स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन भी डीप ब्लैक और टोर्नाडो रेड बाहरी रंगों में उपलब्ध है, जिसमें फ्रंट बम्पर स्पॉइलर, ट्रंक और निचले दरवाजे के गार्निश विपरीत रंग में हैं, और एक मानार्थ एक्सेसरीज किट जिसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप, पडल लैंप, अंडरबॉडी लाइट और बी-पिलर पर 25वीं वर्षगांठ की बैजिंग शामिल है.


स्कोडा काइलाक लिमिटेड एडिशन

Whats App Image 2025 08 11 at 11 58 36

अन्य दो वैरिएंट, जो सबसे महंगे मोंटे कार्लो एडिशन पर आधारित हैं, के विपरीत, काइलाक सिग्नेचर+ (MT) और प्रेस्टीज (MT) वैरिएंट पर आधारित है. यह काइलाक का पहला स्पेशल/लिमिटेड एडिशन है, लेकिन इसमें वही कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरी किट मिलती है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप, पडल लैंप और बी-पिलर पर 25वीं सालगिरह का बैजिंग शामिल है. इसके अलावा, काइलाक के स्पेशल एडिशन के लिए कोई नया कलर एडिशन नहीं है, लेकिन लिमिटेड एडिशन वेरिएंट सात बाहरी बॉडी कलर्स में उपलब्ध है.

 

जबकि कुशक और स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड वैरिएंट 1.0 TSI मैनुअल और ऑटोमैटिक, और 1.5 TSI DSG कॉन्फ़िगरेशन दोनों में उपलब्ध हैं, काइलाक लिमिटेड वैरिएंट केवल 1.0 TSI 6-स्पीड मैनुअल के साथ उपलब्ध है और ऑटोमैटिक नहीं है.

 

# skoda# skod Auto India# skoda india# skoda slavia# skoda slavia india# skoda kylaq# skoda kylaq india# skoda kylaq review# Skoda Slavia# Skoda Auto India# skoda turns 25# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
    7.7
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 9,494/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय स्कोडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह एक वर्ष के भीतर सीटबेल्ट से संबंधित समस्या के कारण इन मॉडलों को वापस मंगाने का दूसरा मामला है.
    स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशक को खराब सीटबेल्ट के कारण बुलाया गया वापस, फोक्सवैगन के मॉडल भी हुए प्रभावित
  • ब्रिटिश लक्जरी वाहन निर्माता कंपनी बेंटले, स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIP) पोर्टफोलियो के तहत परिचालन करने वाला छठा ब्रांड बनने के लिए तैयार है.
    बेंटले स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के साथ छठे ब्रांड के रूप में शामिल हुआ
  • कार निर्माता ने 2001 में स्कोडा ऑक्टेविया के साथ भारत में कारों को बनाने का कार्य शुरू किया था.
    स्कोडा ने भारत में 5 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
  • वृद्धि का एक कारण संभवतः कंपनी के नए मॉडलों की अपेक्षाकृत अधिक मांग होगी, जिसमें काइलाक और कोडियाक शामिल हैं.
    स्कोडा ने 2025 की पहली छमाही में अब तक की सर्वश्रेष्ठ अर्ध वार्षिक बिक्री दर्ज की
  • एसयूवी को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 89.88 प्रतिशत और बच्चों की सुरक्षा के लिए 87.25 प्रतिशत अंक मिले.
    फोक्सवैगन टेरा एसयूवी को लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • यह एक वर्ष के भीतर सीटबेल्ट से संबंधित समस्या के कारण इन मॉडलों को वापस मंगाने का दूसरा मामला है.
    स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशक को खराब सीटबेल्ट के कारण बुलाया गया वापस, फोक्सवैगन के मॉडल भी हुए प्रभावित
  • ब्रिटिश लक्जरी वाहन निर्माता कंपनी बेंटले, स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIP) पोर्टफोलियो के तहत परिचालन करने वाला छठा ब्रांड बनने के लिए तैयार है.
    बेंटले स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के साथ छठे ब्रांड के रूप में शामिल हुआ
  • कार निर्माता ने 2001 में स्कोडा ऑक्टेविया के साथ भारत में कारों को बनाने का कार्य शुरू किया था.
    स्कोडा ने भारत में 5 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
  • वृद्धि का एक कारण संभवतः कंपनी के नए मॉडलों की अपेक्षाकृत अधिक मांग होगी, जिसमें काइलाक और कोडियाक शामिल हैं.
    स्कोडा ने 2025 की पहली छमाही में अब तक की सर्वश्रेष्ठ अर्ध वार्षिक बिक्री दर्ज की
  • एसयूवी को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 89.88 प्रतिशत और बच्चों की सुरक्षा के लिए 87.25 प्रतिशत अंक मिले.
    फोक्सवैगन टेरा एसयूवी को लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • स्कोडा इंडिया ने पूरे किये 25 साल, लिमिटेड एडिशन काइलाक, कुशक और स्लाविया को किया पेश