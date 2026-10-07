होंडा एलिवेट नई बनाम पुरानी: जानें क्या मिले बदलाव
- इसमें पीछे की सीटों के लिए वेंटिलेशन, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 360-डिग्री कैमरा जोड़ा गया है
- इसमें नई ग्रिल, सेगमेंटेड LED लाइट बार और बोनट पर लगा होंडा का लोगो दिया गया है
- इसकी कीमतें रु.11.80 लाख से शुरू होती हैं और नए ZX+ मॉडल की कीमत रु.18.30 लाख तक जाती है
होंडा ने तीन साल बाद एलिवेट को अपना पहला बड़ा अपडेट दिया है, और इस फेसलिफ्ट में सिर्फ़ स्टाइलिंग में कुछ बदलाव ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ नया है. रु.11.80 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) से शुरू होने वाले इस अपडेटेड मॉडल में नए डिज़ाइन वाला फ्रंट एंड, बाहर की तरफ़ कुछ नई डिटेल्स, कैबिन के अंदर ज़्यादा फ़ीचर्स और भी बहुत कुछ शामिल है. हालाँकि, होंडा ने इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया है.
आइए देखें कि नई एलिवेट और पुराने मॉडल के बीच क्या बदलाव हुए हैं.
यह भी पढ़ें: होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
होंडा एलिवेट नई बनाम पुरानी: बाहरी लुक
इसे दूर से देखने पर, इसके आकार-प्रकार और लुक से साफ़ पता चलता है कि यह 'एलेवेट' है. हालाँकि, पास से देखने पर इसके सामने के हिस्से (फ़ेशिया) में साफ़ तौर पर बदलाव नज़र आता है. होंडा ने पुरानी ग्रिल हटाकर उसकी जगह नए मेश डिज़ाइन वाली ग्रिल लगाई है. साथ ही, होंडा का लोगो भी ग्रिल से हटकर बोनट के अगले हिस्से पर आ गया है.
LED हेडलाइट्स को वैसे ही रखा गया है, लेकिन अब उन्हें एक सेगमेंटेड LED लाइट बार से जोड़ा गया है. एक और ध्यान देने वाला बदलाव हेडलाइट्स के ऊपर वाले हिस्से में किया गया है. मौजूदा एलिवेट में मौजूद क्रोम 'यूनिब्रो' (unibrow) की जगह अब फेसलिफ्ट मॉडल में ग्लॉस-ब्लैक फ़िनिश दी गई है.
पीछे की तरफ़ बदलाव कम हैं. फ़ेसलिफ़्ट में दोनों टेल-लैंप को जोड़ने वाली एक LED लाइट बार दी गई है, हालाँकि पीछे का ओवरऑल डिज़ाइन पहले जैसा ही है. होंडा ने मौजूदा अलॉय व्हील डिज़ाइन को भी बरकरार रखा है। होंडा ने चारों तरफ़ बॉडी क्लैडिंग की फ़िनिश में भी बदलाव किया है; पुरानी कॉम्पैक्ट SUV में मैट फ़िनिश थी, जबकि अब यह ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश में है.
होंडा एलिवेट नई बनाम पुरानी: कैबिन और फीचर्स
पहली नज़र में, आपको लग सकता है कि दोनों एक जैसी दिखती हैं. हालांकि, बदलाव इक्विपमेंट के मामले में हैं, जिसमें सबसे खास है पीछे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा, जो इस सेगमेंट में पहली बार दी गई है. ड्राइवर की सीट अब 8-वे पावर एडजस्टेबल है, जबकि को-ड्राइवर की सीट 4-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है. ZX वैरिएंट से ऊपर के सभी वैरिएंट्स में दोनों सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है.
इस फ़ेसलिफ़्ट में 360-डिग्री कैमरे भी नए हैं, जो पहले डीलर-लेवल पर लगवाए जा सकते थे. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए नए कैपेसिटिव-टच LED रीडिंग लैंप दिए गए हैं.
2026 सिटी कॉम्पैक्ट सेडान से प्रेरणा लेते हुए, होंडा ने डैशबोर्ड को भी थोड़ा नया लुक दिया है. पुराने मॉडल में लगी फॉक्स वुड ट्रिम की जगह अब सफ़ेद लेदरेट पैडिंग और स्टिचिंग दी गई है. हल्के रंग की थीम से कैबिन ज़्यादा खुला-खुला महसूस होगा. अब फ़ैक्टरी से ही पूरे कैबिन में एम्बिएंट लाइटिंग की सुविधा भी मिल रही है.
होंडा एलिवेट नई बनाम पुरानी: सुरक्षा
सेफ़्टी फ़ीचर्स को भी बढ़ाया गया है. एलिवेट में होंडा सेंसिंग लेवल 2 ADAS तो है ही, साथ ही CVT वैरिएंट्स में 'लो-स्पीड फ़ॉलो' फ़ंक्शन भी दिया गया है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग इनर रियर-व्यू मिरर और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. CVT वाले वर्ज़न में ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जबकि ऊंचे वैरिएंट्स में अब रियर डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं. होंडा ने इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी जोड़े हैं.
इसके अलावा, मौजूदा एलिवेट की NVH (शोर, कंपन और कठोरता) लेवल के लिए आलोचना की गई है, और होंडा का कहना है कि इसे बेहतर बनाने के लिए फ़ेसलिफ़्ट मॉडल में अतिरिक्त साउंड-डेडेनिंग मटीरियल लगाया गया है.
होंडा एलिवेट नई बनाम पुरानी: पावरट्रेन
पावरट्रेन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. एलिवेट में वही 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा, जो 119bhp की ताकत और 145Nm का टॉर्क बनाता है. ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी वही हैं - 6-स्पीड मैनुअल और पैडल शिफ्टर्स के साथ सात-स्पीड CVT ऑटोमैटिक.
सर्टिफ़ाइड फ़्यूल-एफ़िशिएंसी के आंकड़े भी ज़्यादातर वैसे ही हैं. मैनुअल मॉडल का माइलेज पहले की तरह ही 15.31kmpl तक है. हालांकि, CVT मॉडल के माइलेज में थोड़ी कमी आई है; इसकी एफ़िशिएंसी 16.92kmpl से घटकर 16.61kmpl हो गई है.
होंडा एलिवेट नई बनाम पुरानी: कीमत
होंडा ने एलिवेट की शुरुआती कीमत रु.11.80 लाख ही रखी है, हालांकि इसके महंगे वेरिएंट्स की कीमतों में कुछ बदलाव किए गए हैं. ZX ट्रिम की कीमत अब रु.15.39 लाख है, जबकि पुराने मॉडल की कीमत रु.15.19 लाख थी.
इस अपडेट के साथ एक नया ZX+ वैरिएंट भी पेश किया गया है, जो रेंज में ZX से ऊपर आता है. मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल की कीमत ₹16.80 लाख और CVT वाले मॉडल की कीमत ₹18.30 लाख है (सभी कीमतें शुरुआती और एक्स-शोरूम) हैं. जो खरीदार पूरी तरह से ब्लैक लुक चाहते हैं, उनके लिए होंडा के सबसे महंगे मॉडल की कीमत पर ₹10,000 अतिरिक्त देनी होगी.
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