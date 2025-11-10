होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश

होंडा मोटरसाइकिल्स ने 2026 से शुरू होने वाली अपनी प्रमुख और ऑल-इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज के लिए नए लोगो की घोषणा की है. नए लोगो का मतलब है कि होंडा की दोपहिया रेंज में उनकी स्थिति और पावरट्रेन विकल्प के आधार पर तीन अलग-अलग लोगो होंगे.

यह भी पढ़ें: EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश

नया मोनोक्रोमैटिक होंडा फ्लैगशिप विंग लोगो



मौजूदा 'रेड विंग' लोगो को इसके पेट्रोल परिवार के लिए उत्पाद चिह्न के रूप में जारी रखा जाएगा, हालाँकि मोटरसाइकिलों में दो अलग-अलग लोगो होंगे. हालाँकि ब्रांड के अधिकांश लोगो चिह्न को उत्पाद प्रतीक के रूप में बरकरार रखेंगे, आगे चलकर, ब्रांड के प्रमुख मॉडल, जैसे कि फायरब्लेड, गोल्डविंग और रेबेल 1100 को काले रंग पर एक नया सिल्वर 'होंडा फ्लैगशिप विंग' लोगो मिलेगा.

EICMA 2025 में पेश किये गए होंडा V3R 900 ई-कंप्रेसर प्रोटोटाइप में नया फ्लैगशिप विंग लोगो पेश किया गया

लाल रंग की पृष्ठभूमि पर मौजूदा सिल्वर विंग की जगह, नए लोगो में काले रंग की पृष्ठभूमि पर सिल्वर विंग होगा. होंडा का कहना है कि नया लोगो 'विभिन्न प्रकार के मॉडलों और बॉडी रंगों के साथ सामंजस्य' बनाएगा और इसके निर्माण में फिर से तैयार ऐक्रेलिक रेज़िन का उपयोग किया जाएगा. नए होंडा फ्लैगशिप विंग लोगो को पहली बार ब्रांड के V3R900 ई-कंप्रेसर प्रोटोटाइप पर सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था, जिसे EICMA 2025 में किया गया था.

होंडा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोगो के रूप में वर्डमार्क अपनाया

होंडा ने पिछले साल भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में अपनी पहली शुरुआत की. कंपनी ने वैश्विक बाजारों में नई WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पेश किया, जबकि भारत में ब्रांड ने नए एक्टिवा ई और क्यूसी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए. अब ईवी क्षेत्र में और विस्तार की योजना के साथ, कंपनी ने एक नए मॉडल चिह्न और प्रतीक की घोषणा की है जो सभी ईवी-संबंधित प्रेस पैकेजों और स्वयं ईवी पर दिखाई देगा.

नए WN7 से शुरू होकर, सभी इलेक्ट्रिक होंडा दोपहिया वाहनों में एक नया वर्डमार्क लोगो होगा

आगे चलकर, ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) डिवीजन अपने नए लोगो के रूप में एक साधारण 'होंडा' शब्द का इस्तेमाल करेगा. कंपनी का कहना है कि यह ब्रांड WN7 से शुरू होकर उसके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के साथ-साथ डीलरशिप पर भी दिखाई देगा और कंपनी की मोटरस्पोर्ट गतिविधियों में भी शामिल होगा.