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ह्यून्दे बेयॉन ऑटोमैटिक में मिलेगा 'बूस्ट डैश' मोड, जानें क्या है ये और कैसे करेगा काम

ऋषभ परमार
last published date : 23 October 2026, 14:32 IST
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ह्यून्दे बेयॉन ऑटोमैटिक में मिलेगा 'बूस्ट डैश' मोड, जानें क्या है ये और कैसे करेगा काम
हाइलाइट्स
  • 26 अक्टूबर को बेयॉन लॉन्च होगी
  • यह ह्यून्दे क्रेटा से नीचे की कैटेगरी में आएगी
  • इसे 1.5 NA पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मैनुअल और CVT के विकल्प होंगे

नई ह्यून्दे बेयॉन के जल्द लॉन्च होने के साथ ही, कोरियाई कार निर्माता ने इस SUV के बारे में और जानकारी दी है. जैसा कि हमें पहले से पता है, बेयॉन केवल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जिसमें मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के विकल्प होंगे. यह वही पावरट्रेन कॉम्बिनेशन है जो क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है और पूरी तरह से परखा हुआ है. इसमें नई बात यह है कि ह्यून्दे ने इसमें 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' शामिल किया है. इसे 'स्पोर्ट ड्राइव मोड' समझने की गलती न करें, क्योंकि कंपनी के अनुसार यह एक अलग फीचर है.

hyundai bayon revealed ahead of october 26 launch carandbike 2

कागजों पर देखें तो, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन की ट्यूनिंग में क्रेटा के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है - यह अभी भी 113 bhp की ताकत 144 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसमें 6-स्पीड मैनुअल तथा CVT का विकल्प मिलता है. नए 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' फीचर सिर्फ CVT में दिए गए हैं. ऐसा लगता है कि ह्यून्दे ने पेट्रोल-CVT SUV को चलाने में और अधिक मजेदार बनाने के लिए यह कोशिश की है.

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे बेयॉन के सेफ्टी फीचर्स का हुआ खुलासा: इसमें मिलेगा लेवल 2 ADAS

'डैश बूस्ट मोड' का मकसद पावर डिलीवरी में आने वाली किसी भी तरह की देरी या 'रबर बैंड इफ़ेक्ट' (जो CVT गियरबॉक्स की एक आम कमी है) को दूर करना है. ह्यून्दे का कहना है कि यह फीचर जरूरत पड़ने पर 'तुरंत पावर बूस्ट और बेहतर रिस्पॉन्स' देता है, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है. वहीं, 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' के बारे में बताया गया है कि यह 'ज्यादा स्पोर्टी, दिलचस्प और कनेक्टेड एक्सीलरेशन का अनुभव' देता है. इसके अलावा, इस CVT में तीन ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट - दिए गए हैं, साथ ही स्टीयरिंग पर पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं.

hyundai bayon interior revealed ahead of october 26 launch carandbike 2

पिछले कुछ हफ्तों में, ह्यून्दे ने अपनी SUV 'बेयॉन' (Bayon) के लॉन्च से पहले इसके बारे में नई जानकारियां साझा की हैं. इनमें SUV के बाहरी और अंदरूनी डिज़ाइन का खुलासा करना और इसमें मौजूद कुछ तकनीकी सुविधाओं की पुष्टि करना शामिल है. क्रेटा (Creta) और वेन्यू (Venue) के बीच जगह बनाने वाली इस बायोन में ह्यून्दे की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट क्रीज़ (lines) के साथ एक बॉक्सी और शार्प लुक दिया गया है.

hyundai bayon rear seat space panoramic sunroof revealed in latest image carandbike 2

अंदर से, इसका कैबिन हाल ही में ब्राज़ील में पेश की गई बिल्कुल नई i20 की याद दिलाता है. इसमें ऊपर की तरफ दो 12.3-इंच की स्क्रीन हैं, और सेंटर कंसोल में टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल दिए गए हैं, जिनके दोनों तरफ वर्टिकल AC वेंट लगे हैं. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट और बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

बेयॉन के लिए बुकिंग अभी खुली है.

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