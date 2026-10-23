ह्यून्दे बेयॉन ऑटोमैटिक में मिलेगा 'बूस्ट डैश' मोड, जानें क्या है ये और कैसे करेगा काम
- 26 अक्टूबर को बेयॉन लॉन्च होगी
- यह ह्यून्दे क्रेटा से नीचे की कैटेगरी में आएगी
- इसे 1.5 NA पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मैनुअल और CVT के विकल्प होंगे
नई ह्यून्दे बेयॉन के जल्द लॉन्च होने के साथ ही, कोरियाई कार निर्माता ने इस SUV के बारे में और जानकारी दी है. जैसा कि हमें पहले से पता है, बेयॉन केवल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जिसमें मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के विकल्प होंगे. यह वही पावरट्रेन कॉम्बिनेशन है जो क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है और पूरी तरह से परखा हुआ है. इसमें नई बात यह है कि ह्यून्दे ने इसमें 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' शामिल किया है. इसे 'स्पोर्ट ड्राइव मोड' समझने की गलती न करें, क्योंकि कंपनी के अनुसार यह एक अलग फीचर है.
कागजों पर देखें तो, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन की ट्यूनिंग में क्रेटा के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है - यह अभी भी 113 bhp की ताकत 144 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसमें 6-स्पीड मैनुअल तथा CVT का विकल्प मिलता है. नए 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' फीचर सिर्फ CVT में दिए गए हैं. ऐसा लगता है कि ह्यून्दे ने पेट्रोल-CVT SUV को चलाने में और अधिक मजेदार बनाने के लिए यह कोशिश की है.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे बेयॉन के सेफ्टी फीचर्स का हुआ खुलासा: इसमें मिलेगा लेवल 2 ADAS
'डैश बूस्ट मोड' का मकसद पावर डिलीवरी में आने वाली किसी भी तरह की देरी या 'रबर बैंड इफ़ेक्ट' (जो CVT गियरबॉक्स की एक आम कमी है) को दूर करना है. ह्यून्दे का कहना है कि यह फीचर जरूरत पड़ने पर 'तुरंत पावर बूस्ट और बेहतर रिस्पॉन्स' देता है, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है. वहीं, 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' के बारे में बताया गया है कि यह 'ज्यादा स्पोर्टी, दिलचस्प और कनेक्टेड एक्सीलरेशन का अनुभव' देता है. इसके अलावा, इस CVT में तीन ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट - दिए गए हैं, साथ ही स्टीयरिंग पर पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं.
पिछले कुछ हफ्तों में, ह्यून्दे ने अपनी SUV 'बेयॉन' (Bayon) के लॉन्च से पहले इसके बारे में नई जानकारियां साझा की हैं. इनमें SUV के बाहरी और अंदरूनी डिज़ाइन का खुलासा करना और इसमें मौजूद कुछ तकनीकी सुविधाओं की पुष्टि करना शामिल है. क्रेटा (Creta) और वेन्यू (Venue) के बीच जगह बनाने वाली इस बायोन में ह्यून्दे की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट क्रीज़ (lines) के साथ एक बॉक्सी और शार्प लुक दिया गया है.
अंदर से, इसका कैबिन हाल ही में ब्राज़ील में पेश की गई बिल्कुल नई i20 की याद दिलाता है. इसमें ऊपर की तरफ दो 12.3-इंच की स्क्रीन हैं, और सेंटर कंसोल में टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल दिए गए हैं, जिनके दोनों तरफ वर्टिकल AC वेंट लगे हैं. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट और बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.
बेयॉन के लिए बुकिंग अभी खुली है.
संबंधित समाचार
नई कारें
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
आने वाली कारें
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-23
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-26
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-26
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-28
- रेनो नई क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-31
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-05
- ऑडी Q6 ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-09
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-12
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- स्कोडा New Superbएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- शहर में आने-जाने और वीकेंड पर हाइवे की सवारी के लिए 160 cc की छह बाइक्स: यूनिकॉर्न, पल्सर, अपाचे और अन्ययहाँ भारत में उपलब्ध 160 cc की छह बेहतरीन मोटरसाइकिलें दी गई हैं, जो रोज़मर्रा के सफ़र और वीकेंड टूरिंग, दोनों के लिए उपयुक्त हैं.1 मिनट पढ़ें
- डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर रु.20 लाख में हुई लॉन्च; सभी यूनिट्स की हुई बिक्रीडुकाटी फॉर्मूला 73 को तब लॉन्च किया गया है जब यह इटैलियन ब्रांड अपना 100वां साल मना रहा है; वहीं, यह मोटरसाइकिल 1973 की डुकाटी 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो को ट्रिब्यूट देती है.1 मिनट पढ़ें
- BYD का लग्ज़री ब्रांड 'डेन्ज़ा' 13 नवंबर को भारत में देगी दस्तकउम्मीद है कि डेन्ज़ा भारत में D9 लग्ज़री MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक लाएगी.1 मिनट पढ़ें
- रु.1 लाख से कम कीमत वाले 6 फैमिली-फ्रेंडली पेट्रोल स्कूटर: जुपिटर, डेस्टिनी, एक्टिवा और अन्ययहाँ भारत में उपलब्ध छह बेहतरीन फैमिली-फ्रेंडली स्कूटर दिए गए हैं, जिनकी कीमत रु.1 लाख से कम है.10 मिनट पढ़े
- MoRTH ने 2030 से नई कारों के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखायह नियम 1 अक्टूबर 2030 से नई कार मॉडलों पर और 1 अक्टूबर 2032 से मौजूदा मॉडलों पर लागू होगा; इसके साथ ही, ट्रकों के लिए नई सुरक्षा आवश्यकताएं और ड्राइवर-सहायता प्रणालियां भी लागू होंगी.1 मिनट पढ़ें
- ह्यून्दे बेयॉन ऑटोमैटिक में मिलेगा 'बूस्ट डैश' मोड, जानें क्या है ये और कैसे करेगा कामबेयॉन का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन 113 bhp की ताकत और 144 Nm का टॉर्क बनाता है - ये आंकड़े क्रेटा में लगे इंजन के बिल्कुल समान हैं.1 मिनट पढ़ें
- परिवार के साथ रोड-ट्रिप के लिए बेहतरीन कारें: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, किआ कारेंज, टाटा सफारी और अन्यविशाल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस से लेकर व्यावहारिक मारुति सुजुकी अर्टिगा तक, ये पाँच MPV और SUV पारिवारिक रोड ट्रिप के लिए अलग-अलग खूबियाँ पेश करती हैं.1 मिनट पढ़ें
- होंडा एलिवेट vs टोयोटा हायराइडर vs मारुति ग्रांड विटारा: परिवार के लिए कौन सी SUV है सबसे बेहतर?होंडा एलीवेट, टोयोटा हाइराइडर और मारुति ग्रांड विटारा की अपनी-अपनी खूबियां हैं, लेकिन एक फैमिली SUV के तौर पर इनमें से कौन-सी सबसे बेहतर विकल्प है?1 मिनट पढ़ें
- पिरेली और BKT ने 2030 तक भारत में 800,000 प्रीमियम कार टायर बनाने के लिए समझौता कियाइस समझौते के तहत भारत में महंगी कारों के टायरों के लिए एक समर्पित प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए 50:50 का संयुक्त उद्यम बन सकता है.1 मिनट पढ़ें