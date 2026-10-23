ह्यून्दे बेयॉन ऑटोमैटिक में मिलेगा 'बूस्ट डैश' मोड, जानें क्या है ये और कैसे करेगा काम

नई ह्यून्दे बेयॉन के जल्द लॉन्च होने के साथ ही, कोरियाई कार निर्माता ने इस SUV के बारे में और जानकारी दी है. जैसा कि हमें पहले से पता है, बेयॉन केवल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जिसमें मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के विकल्प होंगे. यह वही पावरट्रेन कॉम्बिनेशन है जो क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है और पूरी तरह से परखा हुआ है. इसमें नई बात यह है कि ह्यून्दे ने इसमें 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' शामिल किया है. इसे 'स्पोर्ट ड्राइव मोड' समझने की गलती न करें, क्योंकि कंपनी के अनुसार यह एक अलग फीचर है.

कागजों पर देखें तो, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन की ट्यूनिंग में क्रेटा के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है - यह अभी भी 113 bhp की ताकत 144 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसमें 6-स्पीड मैनुअल तथा CVT का विकल्प मिलता है. नए 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' फीचर सिर्फ CVT में दिए गए हैं. ऐसा लगता है कि ह्यून्दे ने पेट्रोल-CVT SUV को चलाने में और अधिक मजेदार बनाने के लिए यह कोशिश की है.

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'डैश बूस्ट मोड' का मकसद पावर डिलीवरी में आने वाली किसी भी तरह की देरी या 'रबर बैंड इफ़ेक्ट' (जो CVT गियरबॉक्स की एक आम कमी है) को दूर करना है. ह्यून्दे का कहना है कि यह फीचर जरूरत पड़ने पर 'तुरंत पावर बूस्ट और बेहतर रिस्पॉन्स' देता है, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है. वहीं, 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' के बारे में बताया गया है कि यह 'ज्यादा स्पोर्टी, दिलचस्प और कनेक्टेड एक्सीलरेशन का अनुभव' देता है. इसके अलावा, इस CVT में तीन ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट - दिए गए हैं, साथ ही स्टीयरिंग पर पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं.

पिछले कुछ हफ्तों में, ह्यून्दे ने अपनी SUV 'बेयॉन' (Bayon) के लॉन्च से पहले इसके बारे में नई जानकारियां साझा की हैं. इनमें SUV के बाहरी और अंदरूनी डिज़ाइन का खुलासा करना और इसमें मौजूद कुछ तकनीकी सुविधाओं की पुष्टि करना शामिल है. क्रेटा (Creta) और वेन्यू (Venue) के बीच जगह बनाने वाली इस बायोन में ह्यून्दे की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें स्पष्ट क्रीज़ (lines) के साथ एक बॉक्सी और शार्प लुक दिया गया है.

अंदर से, इसका कैबिन हाल ही में ब्राज़ील में पेश की गई बिल्कुल नई i20 की याद दिलाता है. इसमें ऊपर की तरफ दो 12.3-इंच की स्क्रीन हैं, और सेंटर कंसोल में टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल दिए गए हैं, जिनके दोनों तरफ वर्टिकल AC वेंट लगे हैं. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट और बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

बेयॉन के लिए बुकिंग अभी खुली है.