ह्यून्दे एक्सटर S(O)+ और S+ ऑटोमेटिक वैरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, मिली सनरूफ

ह्यून्दे ने एक्सटर माइक्रो-एसयूवी को दो नए वैरिएंट - S(O)+ मैनुअल और S+ ऑटोमेटिक के साथ बदला है. S(O)+ की कीमत रु.7.86 लाख है, जबकि S+ AMT की कीमत रु.8.44 लाख है (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) है. इससे यह वैरिएंट पहले से ही बिक्री पर मौजूद S(O) MT और S AMT वैरिएंट से लगभग रु.21,000 अधिक महंगा हो गया है.

