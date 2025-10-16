पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे की भारत में बनी इलेक्ट्रिक सब-4-मीटर एसयूवी में मिलेंगे लेवल 2 ADAS और 2 बैटरी पैक

नई एंट्री-लेवल ह्यून्दे ईवी लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ आएगी, और कंपनी के पास मानक और लंबी दूरी की बैटरी दोनों विकल्प होंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2027 तक आएंगी ह्यून्दे की भारत में बनी सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी
  • इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में लेवल 2 ADAS और एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा
  • ह्यून्दे मानक और लंबी दूरी, दोनों विकल्प देगी

ह्यून्दे ने 2027 तक एक मेड-इन-इंडिया सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की अपनी योजना की पुष्टि की है. कंपनी के पहले इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में आज इसकी घोषणा की गई. इस नई एंट्री-लेवल सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में ही डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा, जिसमें उच्च स्तर की स्थानीय मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. ह्यून्दे की यह नई छोटी इलेक्ट्रिक कार ह्यून्दे-किआ के K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है, जिस पर यूरोप में बिकने वाली ह्यून्दे इंस्टर जैसी इलेक्ट्रिक कारें पहले से ही आधारित हैं.

 

यह भी पढ़ें: तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय

Whats App Image 2025 10 15 at 10 54 45

नई एंट्री-लेवल सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में डिजाइन और विकसित की जाएगी.

 

नई एंट्री-लेवल ह्यून्दे ईवी लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) से लैस होगी और कंपनी इसमें स्टैंडर्ड और लॉन्ग-रेंज बैटरी दोनों विकल्प उपलब्ध कराएगी. कार में एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और OTA कंट्रोलर भी होगा. हालाँकि अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह मॉडल 2026 में आने वाली किआ सिरोस ईवी वाले पावरट्रेन साझा करेगा.

Hyundai Inster Casper EV Unveiled Gets 49 k Wh Battery 355 km Range

नई छोटी ईवी यूरोप में बेची जा रही हुंडई इंस्टर जैसी तकनीक साझा कर सकती है.

 

हालाँकि, आने वाली यह इलेक्ट्रिक कार आकार में आगामी सिरोस ईवी से छोटी हो सकती है. इसका मतलब है कि नेक्सॉन ईवी या एक्सयूवी 400 जैसी कारों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, ह्यून्दे की यह प्रतिद्वंद्वी कार टाटा पंच ईवी जैसी कारों से मुकाबला कर सकती है.

 

भारत के लिए ह्यून्दे के मॉडल रोडमैप में 13 कम्बशन इंजन मॉडल, 5 इलेक्ट्रिक वाहन, 8 हाइब्रिड वाहन और 6 सीएनजी वाहन शामिल हैं. कंपनी ने जेनेसिस ब्रांड को भारत में लाने की अपनी योजना की भी पुष्टि की है, जो पूरी तरह से निर्मित (सीबीयू) मार्ग से आएगी.

 

# Hyundai EV# Hyundai Subcompact Electric SUV# Hyundai Sub-4 metre SUV# Hyundai sub-4-metre EV# Hyundai Small Electric SUV# Hyundai Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • चौथी पीढ़ी की i20 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • अपने सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, कोरियाई कार निर्माता ने भारत के लिए निर्मित ए+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजना का खुलासा किया, जो 2027 में लॉन्च होगी.
    ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
  • पूरी तरह से तैयार आइयोनिक 6 N संभवतः आइयोनिक 5 N के साथ अपना पावरट्रेन साझा करेगी.
    जुलाई में लॉन्च से पहले ह्यून्दे आयोनिक 6N की दिखी झलक
  • ह्यून्दे ने एक नया वैरिएंट जोड़कर वर्ना के वैरिएंट लाइनअप का विस्तार किया है, साथ ही अपने अधिकांश वाहनों के लिए वायरलेस एडाप्टर की पेशकश भी की है.
    ह्यून्दे वर्ना SX+ हुई लॉन्च, कीमत रु.13.79 लाख
  • कंपनी ने 1996 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया, 1998 में सैंट्रो हैचबैक लॉन्च करने वाली पहली कार थी.
    ह्यून्दे इंडिया ने 1996 से अब तक 90 लाख कारों की घरेलू बिक्री का आंकड़ा पार किया
