ह्यून्दे की भारत में बनी इलेक्ट्रिक सब-4-मीटर एसयूवी में मिलेंगे लेवल 2 ADAS और 2 बैटरी पैक
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- 2027 तक आएंगी ह्यून्दे की भारत में बनी सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी
- इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में लेवल 2 ADAS और एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा
- ह्यून्दे मानक और लंबी दूरी, दोनों विकल्प देगी
ह्यून्दे ने 2027 तक एक मेड-इन-इंडिया सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की अपनी योजना की पुष्टि की है. कंपनी के पहले इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में आज इसकी घोषणा की गई. इस नई एंट्री-लेवल सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में ही डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा, जिसमें उच्च स्तर की स्थानीय मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. ह्यून्दे की यह नई छोटी इलेक्ट्रिक कार ह्यून्दे-किआ के K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है, जिस पर यूरोप में बिकने वाली ह्यून्दे इंस्टर जैसी इलेक्ट्रिक कारें पहले से ही आधारित हैं.
यह भी पढ़ें: तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
नई एंट्री-लेवल सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में डिजाइन और विकसित की जाएगी.
नई एंट्री-लेवल ह्यून्दे ईवी लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) से लैस होगी और कंपनी इसमें स्टैंडर्ड और लॉन्ग-रेंज बैटरी दोनों विकल्प उपलब्ध कराएगी. कार में एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और OTA कंट्रोलर भी होगा. हालाँकि अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह मॉडल 2026 में आने वाली किआ सिरोस ईवी वाले पावरट्रेन साझा करेगा.
नई छोटी ईवी यूरोप में बेची जा रही हुंडई इंस्टर जैसी तकनीक साझा कर सकती है.
हालाँकि, आने वाली यह इलेक्ट्रिक कार आकार में आगामी सिरोस ईवी से छोटी हो सकती है. इसका मतलब है कि नेक्सॉन ईवी या एक्सयूवी 400 जैसी कारों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, ह्यून्दे की यह प्रतिद्वंद्वी कार टाटा पंच ईवी जैसी कारों से मुकाबला कर सकती है.
भारत के लिए ह्यून्दे के मॉडल रोडमैप में 13 कम्बशन इंजन मॉडल, 5 इलेक्ट्रिक वाहन, 8 हाइब्रिड वाहन और 6 सीएनजी वाहन शामिल हैं. कंपनी ने जेनेसिस ब्रांड को भारत में लाने की अपनी योजना की भी पुष्टि की है, जो पूरी तरह से निर्मित (सीबीयू) मार्ग से आएगी.
