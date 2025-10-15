तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9महिंद्रा कशूव900वॉल्वो ईए एक्स रिचार्ज
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएसओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय

गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • गर्ग को उद्योग में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है
  • वे 2019 से ह्यून्दे इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं
  • उन्होंने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा मारुति सुजुकी के साथ बिताया है

ह्यून्दे इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग को कंपनी का अगला एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति, शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी. ह्यून्दे इंडिया के तीन दशक के इतिहास में यह पहली बार है कि कंपनी का नेतृत्व कोई भारतीय करेगा. वह वर्तमान एमडी, उन्सू किम का स्थान लेंगे, जो दक्षिण कोरिया स्थित ह्यून्दे मोटर कंपनी (HMC) में एक नई भूमिका संभालेंगे.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च

Hyundai Leadership

बाएं से दाएं: ह्यून्गे इंडिया के निवर्तमान एमडी, उन्सू किम, ह्यून्दे मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जोस मुनोज और तरुण गर्ग के साथ


गर्ग को उद्योग जगत में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे 2019 से ह्यून्दे इंडिया में बिक्री, सर्विस और विपणन प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं. इस दौरान, उन्होंने ब्रांड को लगातार तीन वर्षों तक अब तक की सबसे अधिक बिक्री दिलाई, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया और वित्त वर्ष 24 में उच्चतम EBITDA मार्जिन हासिल किया. ह्यून्दे से पहले, गर्ग ने भारत की अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लंबा समय बिताया.

 

सीईओ के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोलते हुए, गर्ग ने कहा, "ह्यून्दे मोटर समूह द्वारा मुझ पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास से मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र परिवर्तन के एक रोमांचक दौर से गुज़र रहा है और इस भूमिका को संभालकर मैं इस बाज़ार में HMIL की निरंतर वृद्धि में योगदान देना चाहता हूँ. इस उद्योग में सफलता के लिए डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर निर्माण, बिक्री और सेवा तक, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है और मुझे ह्यून्दे के प्रतिभाशाली कर्मचारियों, डीलर पार्टनर्स और सप्लायर पार्टनर्स के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, जो इसे संभव बनाते हैं."

# hyundai india# tarun garg# Cars# Latest News# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
  • भारतीय बाजार में लॉन्च होने से कुछ सप्ताह पहले ही दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है.
    2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • नया कोरोला कॉन्सेप्ट नई प्रियस और टोयोटा की bZ EV सीरीज़ से डिजाइन प्रेरणा लेती दिखती है.
    जापान मोबिलिटी शो में पेश होने से पहले टोयोटा ने दिखाई नई कोरोला कॉन्सेप्ट की झलक
  • कंट्रीमैन एसयूवी का स्पोर्टी वेरिएंट 296 बीएचपी ताकत और 400 एनएम टॉर्क वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आया है.
    मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स रु.64.90 लाख में हुई लॉन्च
  • मर्सिडीज का कहना है कि शुरुआती बैच में डीजल जी-क्लास की केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं.
    मर्सिडीज-बेंज G 450d डीजल भारत में रु.2.90 करोड़ में हुई लॉन्च
  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
  • भारतीय बाजार में लॉन्च होने से कुछ सप्ताह पहले ही दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है.
    2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • नया कोरोला कॉन्सेप्ट नई प्रियस और टोयोटा की bZ EV सीरीज़ से डिजाइन प्रेरणा लेती दिखती है.
    जापान मोबिलिटी शो में पेश होने से पहले टोयोटा ने दिखाई नई कोरोला कॉन्सेप्ट की झलक
  • कंट्रीमैन एसयूवी का स्पोर्टी वेरिएंट 296 बीएचपी ताकत और 400 एनएम टॉर्क वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आया है.
    मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स रु.64.90 लाख में हुई लॉन्च
  • मर्सिडीज का कहना है कि शुरुआती बैच में डीजल जी-क्लास की केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं.
    मर्सिडीज-बेंज G 450d डीजल भारत में रु.2.90 करोड़ में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय