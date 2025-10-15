तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय

ह्यून्दे इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग को कंपनी का अगला एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति, शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी. ह्यून्दे इंडिया के तीन दशक के इतिहास में यह पहली बार है कि कंपनी का नेतृत्व कोई भारतीय करेगा. वह वर्तमान एमडी, उन्सू किम का स्थान लेंगे, जो दक्षिण कोरिया स्थित ह्यून्दे मोटर कंपनी (HMC) में एक नई भूमिका संभालेंगे.

बाएं से दाएं: ह्यून्गे इंडिया के निवर्तमान एमडी, उन्सू किम, ह्यून्दे मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जोस मुनोज और तरुण गर्ग के साथ



गर्ग को उद्योग जगत में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे 2019 से ह्यून्दे इंडिया में बिक्री, सर्विस और विपणन प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं. इस दौरान, उन्होंने ब्रांड को लगातार तीन वर्षों तक अब तक की सबसे अधिक बिक्री दिलाई, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया और वित्त वर्ष 24 में उच्चतम EBITDA मार्जिन हासिल किया. ह्यून्दे से पहले, गर्ग ने भारत की अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लंबा समय बिताया.

सीईओ के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोलते हुए, गर्ग ने कहा, "ह्यून्दे मोटर समूह द्वारा मुझ पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास से मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र परिवर्तन के एक रोमांचक दौर से गुज़र रहा है और इस भूमिका को संभालकर मैं इस बाज़ार में HMIL की निरंतर वृद्धि में योगदान देना चाहता हूँ. इस उद्योग में सफलता के लिए डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर निर्माण, बिक्री और सेवा तक, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है और मुझे ह्यून्दे के प्रतिभाशाली कर्मचारियों, डीलर पार्टनर्स और सप्लायर पार्टनर्स के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, जो इसे संभव बनाते हैं."