ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- ह्यून्दे की लग्ज़री ब्रांच जेनेसिस भारत में लॉन्च होगी
- भारत में बना पहला जेनेसिस मॉडल 2027 में लॉन्च किया जाएगा
- पहला मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद हैपहला मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है
सालों की उलझनों के बाद, ह्यून्दे ने आखिरकार पुष्टि कर दी है कि वह अपने लक्ज़री वाहन ब्रांच को भारत में ला रही है. अपने पहले निवेशक दिवस पर, ह्यून्दे इंडिया ने घोषणा की कि वह 2027 में जेनेसिस ब्रांड लॉन्च करेगी, और सबसे ख़ास बात यह है कि यह भारत में बना मॉडल होगा. हालाँकि अभी लॉन्च की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कार एंड बाइक को पता चला है कि ह्यून्दे भारत में जेनेसिस को अपने पहले मॉडल के रूप में एक एसयूवी के साथ लॉन्च करने की योजना बना रही है.
यह भी पढ़ें: 2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
भारत में जेनेसिस के पहले मॉडल का लॉन्च एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले होगा जब ह्यून्दे ने 2016 में दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में पहली बार जेनेसिस कार भारत में पेश की थी. तब से, ह्यून्दे द्वारा अपने लक्ज़री कार ब्रांड को भारत में लाने के इरादों को लेकर अफवाहें आती रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.
ह्यून्दे ने पहले ही भारत में जेनेसिस GV80 के डिज़ाइन का ट्रेडमार्क करा लिया है
जेनेसिस की मौजूदा वैश्विक लाइनअप में कई सेडान और एसयूवी शामिल हैं. सेडान लाइनअप में G70, G80 और फ्लैगशिप G90 शामिल हैं, जबकि एसयूवी लाइनअप में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक GV60, GV70, GV80 और GV80 कूपे शामिल हैं. कंपनी ने पहले भारत में GV80 और GV80 कूपे के लिए डिज़ाइन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी एसयूवी हमारे बाजार में सबसे पहले आएगी.
यह संभव है कि भारत के लिए जेनेसिस के पहले मॉडल में हाइब्रिड पावरट्रेन हो. अपने इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन के हिस्से के रूप में, ह्यून्दे ने पुष्टि की कि वह वित्त वर्ष 2030 तक 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करेगी, जो कॉम्पैक्ट से लेकर प्रीमियम तक के सेगमेंट में उपलब्ध होंगे. विदेशों में, जेनेसिस के सेडान और एसयूवी पोर्टफोलियो में हाइब्रिड के साथ-साथ पूर्ण-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का मिश्रण उपलब्ध है.
