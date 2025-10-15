2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र

2026 ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है, जिससे भारत में लॉन्च से कुछ हफ़्ते पहले इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेटेड डिज़ाइन का खुलासा हुआ है. ह्यून्दे की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, और नई तस्वीरों से इस नई पीढ़ी के मॉडल का ज़्यादा चौकोर रूप सामने आया है.

नई ह्यून्दे वेन्यू के फ्रंट में अब चौड़ी पैरामीट्रिक फ्रंट ग्रिल है जिसके दोनों ओर एलईडी डीआरएल लगे हैं, जबकि इसका पूरा फ्रंट एंड टूसॉ, क्रेटा और एक्सटर जैसी दूसरी कारों जैसा दिखता है. इसके अलावा, इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप भी है, जो बदले हुए फ्रंट बंपर पर नीचे की ओर लगा है.

साइड से, 2025 वेन्यू अपने कॉम्पैक्ट आकार को बरकरार रखती है, लेकिन अब इसमें व्हील आर्च पर शार्प लाइन्स और क्लैडिंग दी गई है. नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके लुक को और भी निखारते हैं. पीछे की तरफ, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट टेलगेट तक फैली हुई है, जबकि टेललैंप को नई स्टाइलिंग दी गई है. नया बंपर और एंगुलर लाइटिंग एलिमेंट्स इसके लुक को पूरा करते हैं.

कैबिन की बात करें तो कैबिन का डिज़ाइन जाना-पहचाना सा लगता है, लेकिन उम्मीद है कि ह्यून्दे नए अपहोल्स्ट्री विकल्प, अपडेटेड इंफोटेनमेंट तकनीक और नए डैशबोर्ड ट्रिम्स पेश करेगी. महंगे वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मिलेंगे.

पावरट्रेन की बात करें तो 2025 ह्यून्दे वेन्यू फेसलिफ्ट में इंजन विकल्पों का एक ही सेट जारी रहने की उम्मीद है: 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक शामिल होंगे.