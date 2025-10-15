पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र

भारतीय बाजार में लॉन्च होने से कुछ सप्ताह पहले ही दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होगी
  • मौजूदा मॉडल की तुलना में इसका डिज़ाइन ज़्यादा चौकोर है
  • इंजन विकल्पों में वही विकल्प जारी रहने की संभावना है

2026 ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है, जिससे भारत में लॉन्च से कुछ हफ़्ते पहले इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेटेड डिज़ाइन का खुलासा हुआ है. ह्यून्दे की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, और नई तस्वीरों से इस नई पीढ़ी के मॉडल का ज़्यादा चौकोर रूप सामने आया है.

 

यह भी पढ़ें: सितंबर 2025 में ह्यून्दे क्रेटा ने भारत में अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की

New Hyundai Venue Spotted Undisguised Exterior Interior Details 2

नई ह्यून्दे वेन्यू के फ्रंट में अब चौड़ी पैरामीट्रिक फ्रंट ग्रिल है जिसके दोनों ओर एलईडी डीआरएल लगे हैं, जबकि इसका पूरा फ्रंट एंड टूसॉ, क्रेटा और एक्सटर जैसी दूसरी कारों जैसा दिखता है. इसके अलावा, इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप भी है, जो बदले हुए फ्रंट बंपर पर नीचे की ओर लगा है.

New Hyundai Venue Spotted Undisguised Exterior Interior Details 4

साइड से, 2025 वेन्यू अपने कॉम्पैक्ट आकार को बरकरार रखती है, लेकिन अब इसमें व्हील आर्च पर शार्प लाइन्स और क्लैडिंग दी गई है. नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके लुक को और भी निखारते हैं. पीछे की तरफ, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट टेलगेट तक फैली हुई है, जबकि टेललैंप को नई स्टाइलिंग दी गई है. नया बंपर और एंगुलर लाइटिंग एलिमेंट्स इसके लुक को पूरा करते हैं.

New Hyundai Venue Spotted Undisguised Exterior Interior Details 5

कैबिन की बात करें तो कैबिन का डिज़ाइन जाना-पहचाना सा लगता है, लेकिन उम्मीद है कि ह्यून्दे नए अपहोल्स्ट्री विकल्प, अपडेटेड इंफोटेनमेंट तकनीक और नए डैशबोर्ड ट्रिम्स पेश करेगी. महंगे वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मिलेंगे.

New Hyundai Venue Spotted Undisguised Exterior Interior Details 3

पावरट्रेन की बात करें तो 2025 ह्यून्दे वेन्यू फेसलिफ्ट में इंजन विकल्पों का एक ही सेट जारी रहने की उम्मीद है: 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक शामिल होंगे.

# New Hyundai Venue# New Hyundai Venue spied# 2026 Hyundai Venue# New Gen Hyundai Venue# Upcoming Hyundai Venue
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नया कोरोला कॉन्सेप्ट नई प्रियस और टोयोटा की bZ EV सीरीज़ से डिजाइन प्रेरणा लेती दिखती है.
    जापान मोबिलिटी शो में पेश होने से पहले टोयोटा ने दिखाई नई कोरोला कॉन्सेप्ट की झलक
  • कंट्रीमैन एसयूवी का स्पोर्टी वेरिएंट 296 बीएचपी ताकत और 400 एनएम टॉर्क वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आया है.
    मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स रु.64.90 लाख में हुई लॉन्च
  • मर्सिडीज का कहना है कि शुरुआती बैच में डीजल जी-क्लास की केवल 50 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं.
    मर्सिडीज-बेंज G 450d डीजल भारत में रु.2.90 करोड़ में हुई लॉन्च
  • 2025 की तीसरी तिमाही में बिक्री 4,204 यूनिट्स रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है.
    बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की
  • नई ऑल-इलेक्ट्रिक क्विड में अपडेटेड स्टाइलिंग और 11 ADAS फीचर्स दिए गए हैं.
    नई रेनॉ क्विड ई-टेक से पर्दा उठा, ADAS के साथ मिली 250 किमी की रेंज
