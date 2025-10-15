2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होगी
- मौजूदा मॉडल की तुलना में इसका डिज़ाइन ज़्यादा चौकोर है
- इंजन विकल्पों में वही विकल्प जारी रहने की संभावना है
2026 ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है, जिससे भारत में लॉन्च से कुछ हफ़्ते पहले इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेटेड डिज़ाइन का खुलासा हुआ है. ह्यून्दे की लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, और नई तस्वीरों से इस नई पीढ़ी के मॉडल का ज़्यादा चौकोर रूप सामने आया है.
यह भी पढ़ें: सितंबर 2025 में ह्यून्दे क्रेटा ने भारत में अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की
नई ह्यून्दे वेन्यू के फ्रंट में अब चौड़ी पैरामीट्रिक फ्रंट ग्रिल है जिसके दोनों ओर एलईडी डीआरएल लगे हैं, जबकि इसका पूरा फ्रंट एंड टूसॉ, क्रेटा और एक्सटर जैसी दूसरी कारों जैसा दिखता है. इसके अलावा, इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप भी है, जो बदले हुए फ्रंट बंपर पर नीचे की ओर लगा है.
साइड से, 2025 वेन्यू अपने कॉम्पैक्ट आकार को बरकरार रखती है, लेकिन अब इसमें व्हील आर्च पर शार्प लाइन्स और क्लैडिंग दी गई है. नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके लुक को और भी निखारते हैं. पीछे की तरफ, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट टेलगेट तक फैली हुई है, जबकि टेललैंप को नई स्टाइलिंग दी गई है. नया बंपर और एंगुलर लाइटिंग एलिमेंट्स इसके लुक को पूरा करते हैं.
कैबिन की बात करें तो कैबिन का डिज़ाइन जाना-पहचाना सा लगता है, लेकिन उम्मीद है कि ह्यून्दे नए अपहोल्स्ट्री विकल्प, अपडेटेड इंफोटेनमेंट तकनीक और नए डैशबोर्ड ट्रिम्स पेश करेगी. महंगे वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मिलेंगे.
पावरट्रेन की बात करें तो 2025 ह्यून्दे वेन्यू फेसलिफ्ट में इंजन विकल्पों का एक ही सेट जारी रहने की उम्मीद है: 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक शामिल होंगे.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.73 - 19.79 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 9.57 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.87 - 10.52 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 - 12.46 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.69 - 16.98 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 - 7.92 लाख
- ह्युंडई ट्यूशॉएक्स-शोरूम कीमत₹ 27.32 - 33.64 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.35 - 20.09 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.47 - 21.1 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 53.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.98 - 8.42 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.14 - 11.6 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.02 - 24.55 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.11 - 12.81 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- टीवीएस Apache RTX 300एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स