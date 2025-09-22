ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च

अपने वार्षिक सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, ह्यून्दे ने विशेष रूप से भारतीय बाज़ार के लिए एक नई A+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV के विकास की पुष्टि की. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह SUV 'देश की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे विशेष रूप से स्थानीय ड्राइवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है' और इसका डिज़ाइन और खासियतें 'भारत-केंद्रित' होंगी.

ह्यून्दे द्वारा नए मॉडल को A+ सेगमेंट से संबंधित बताए जाने के साथ, हम भविष्य के पंच ईवी प्रतिद्वंद्वी को देख सकते हैं जो 2027 में आने वाली है. इस समय मॉडल के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि मॉडल अपने पावरट्रेन को आगामी किआ सिरोस ईवी के साथ साझा कर सकती है जो 2026 में आने वाली है. ईवी को निचले A+ सेगमेंट में रखने से ह्यून्दे को किआ की आगामी ईवी से पेट्रोल मॉडल से प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद मिल सकती है - एक ऐसा ही कदम जो ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कारेंज ईवी के साथ देखा गया है.

ह्यून्दे की नई छोटी इलेक्ट्रिक कार, ह्यून्दे-किआ K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है, जो यूरोपीय बाजारों में ह्यून्दे इंस्टर इलेक्ट्रिक सिटी कार जैसी इलेक्ट्रिक कारों का आधार है. भारत के लिए नई A+ सेगमेंट एसयूवी को यूरोपीय सिटी कार के मॉडल पर तैयार किया जा सकता है, जिससे यह ह्यून्दे इंडिया की रेंज में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, न कि किसी मौजूदा मॉडल का इलेक्ट्रिक वाहन वैरिएंट होगी. ह्यून्दे एसयूवी अपने कुछ रनिंग गियर सिरोस ईवी के साथ भी साझा कर सकती है ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके और लागत को नियंत्रण में रखा जा सके.

ह्यून्दे की इलेक्ट्रिक शहर की कार, इंस्टर, भारतीय बाजार के लिए एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी का आधार बन सकती है

ह्यून्दे ने पुष्टि की है कि भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक ए+ एसयूवी को स्थानीयकरण से काफी लाभ मिलेगा, जिससे लागत को भी नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी.

स्थिति के संदर्भ में, ह्यून्दे अपने स्वयं के मॉडल के साथ आगामी सिरोस ईवी को कमतर आंकने पर विचार कर सकती है, जिससे इसका मुकाबला बड़ी नेक्सॉन ईवी और एक्सयूवी 400 के बजाय पंच ईवी से हो सकेगा.