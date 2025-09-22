ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- ह्यून्दे ने पुष्टि की है कि भारत में एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार पर काम चल रहा है
- यह यूरोपीय बाज़ारों में बिकने वाली ह्यून्दे इंस्टर पर आधारित हो सकती है
- 2027 में लॉन्च होगी
अपने वार्षिक सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, ह्यून्दे ने विशेष रूप से भारतीय बाज़ार के लिए एक नई A+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV के विकास की पुष्टि की. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह SUV 'देश की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे विशेष रूप से स्थानीय ड्राइवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है' और इसका डिज़ाइन और खासियतें 'भारत-केंद्रित' होंगी.
यह भी पढ़ें: GST में कटौती के बाद रु.2.40 लाख तक सस्ती हुईं ह्यून्दे कारें
ह्यून्दे द्वारा नए मॉडल को A+ सेगमेंट से संबंधित बताए जाने के साथ, हम भविष्य के पंच ईवी प्रतिद्वंद्वी को देख सकते हैं जो 2027 में आने वाली है. इस समय मॉडल के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि मॉडल अपने पावरट्रेन को आगामी किआ सिरोस ईवी के साथ साझा कर सकती है जो 2026 में आने वाली है. ईवी को निचले A+ सेगमेंट में रखने से ह्यून्दे को किआ की आगामी ईवी से पेट्रोल मॉडल से प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद मिल सकती है - एक ऐसा ही कदम जो ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कारेंज ईवी के साथ देखा गया है.
ह्यून्दे की नई छोटी इलेक्ट्रिक कार, ह्यून्दे-किआ K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है, जो यूरोपीय बाजारों में ह्यून्दे इंस्टर इलेक्ट्रिक सिटी कार जैसी इलेक्ट्रिक कारों का आधार है. भारत के लिए नई A+ सेगमेंट एसयूवी को यूरोपीय सिटी कार के मॉडल पर तैयार किया जा सकता है, जिससे यह ह्यून्दे इंडिया की रेंज में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, न कि किसी मौजूदा मॉडल का इलेक्ट्रिक वाहन वैरिएंट होगी. ह्यून्दे एसयूवी अपने कुछ रनिंग गियर सिरोस ईवी के साथ भी साझा कर सकती है ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके और लागत को नियंत्रण में रखा जा सके.
ह्यून्दे की इलेक्ट्रिक शहर की कार, इंस्टर, भारतीय बाजार के लिए एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी का आधार बन सकती है
ह्यून्दे ने पुष्टि की है कि भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक ए+ एसयूवी को स्थानीयकरण से काफी लाभ मिलेगा, जिससे लागत को भी नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी.
स्थिति के संदर्भ में, ह्यून्दे अपने स्वयं के मॉडल के साथ आगामी सिरोस ईवी को कमतर आंकने पर विचार कर सकती है, जिससे इसका मुकाबला बड़ी नेक्सॉन ईवी और एक्सयूवी 400 के बजाय पंच ईवी से हो सकेगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.19 - 22.98 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.85 - 10.54 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.87 - 10.52 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 12.46 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.69 - 16.98 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 - 7.92 लाख
- ह्युंडई ट्यूशॉएक्स-शोरूम कीमत₹ 31.06 - 39.09 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.57 - 22.82 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.44 - 24.37 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 53.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.98 - 8.42 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.14 - 11.6 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.91 - 28.3 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.54 - 14.43 लाख
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन एयरक्रॉस Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स