लेवल 2 ADAS सिस्टम बनेगा ऑटो उद्योग का मुख्य आधार

हाल के हफ्तों में आयोजित ADAS शो के तीसरे एडिशन में यह खुलासा हुआ कि लेवल 2 ADAS आगे चलकर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सक्रिय सुरक्षा तकनीक बनने जा रही है. ADAS विश्व भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, और Euro NCAP, Japan NCAP जैसे कई वैश्विक सुरक्षा निकाय पूर्ण सुरक्षा स्कोर प्राप्त करने के लिए वाहनों में इस प्रणाली की उपस्थिति अनिवार्य कर रहे हैं.

"2030 से 2035 तक का अनुमान, जो बहुत दूर नहीं है, के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक वाहन L2 और L2+ श्रेणी में आएंगे. और यह भौगोलिक रूप से हर जगह लागू होगा. बेशक, उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी यूरोप में शायद उन्होंने थोड़ी छूट ले ली है, लेकिन दुनिया का यह हिस्सा, जिसमें एशिया प्रशांत भी शामिल है, एक बिल्कुल अलग स्थिति है, जो अभी उभर रही है," HERE टेक्नोलॉजीज के वरिष्ठ निदेशक और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के व्यवसाय प्रमुख अभिजीत सेनगुप्ता ने एक प्रस्तुति के दौरान कहा.

L2 ADAS सिस्टम आमतौर पर बुनियादी ADAS सूट को संदर्भित करते हैं जिनमें हाथों और आंखों से ड्राइविंग की आवश्यकता होती है, जबकि L2+ कुछ हैंड्स-ऑफ ड्राइविंग सुविधाएँ मिलती हैं. उच्चतर सिस्टम हैंड्स-ऑफ-आईज-ऑफ ड्राइविंग की मांग करते हैं, और ड्राइवर रहित वाहनों तक यही स्थिति बनी रहती है.

लेवल 3 और उससे ऊपर के सुरक्षा सिस्टमों के बारे में कार एंड बाइक से अलग से बात करते हुए, सेनगुप्ता ने बाद में कहा, “लेवल 3 और उससे ऊपर के सिस्टम में कई तरह की जानकारियों की जरूरत होती है और कई तरह के कारकों को संभालना पड़ता है. लेवल 3 और लेवल 3+ में काफी हद तक हैंड्स-फ्री ड्राइविंग शामिल है. सॉफ्टवेयर को इसी तरह की ड्राइविंग स्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे पास अभी भारत के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, शायद भविष्य में कभी हो जाए.”

नियमों के चलते भारत में ADAS सिस्टम की मांग बढ़ सकती है

इस अनुमान के अनुरूप ऑटो तकनीक कंपनी मोबिलाइ ने घोषणा की कि वह 2027 से भारत में अपनी लेवल 2+ ADAS तकनीक का परीक्षण शुरू करेगी. कार एंड बाइक से बात करते हुए, मोबिलाइ इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी डायरेक्टर धैर्यशील गायकवाड़ ने कहा कि कंपनी भारत में लेवल 2+ सिस्टम के लिए बाजार देखती है.

“ग्राहकों में 25,000 डॉलर और 30,000 डॉलर से अधिक कीमत वाली कारें खरीदने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, और कारों में मुख्य अंतर विशेष रूप से दो-तीन प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली, और सुरक्षा के क्षेत्र में हैंड्स-फ्री आई-ऑन सिस्टम मुख्य अंतर पैदा कर रहे हैं,” गायकवाड़ ने कहा.

उन्होंने आगे कहा कि आगामी नियम भी एक प्रमुख प्रेरक कारक हैं, जिनमें भारत NCAP 2.0 के तहत आने वाले अपडेट शामिल हैं, जहां ADAS तकनीकें 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने में भूमिका निभा सकती हैं.

2027 के अंत तक भारी कमर्शियल वाहनों में भी ADAS अनिवार्य हो जाएगा, जिससे Mobileye का अनुमान है कि बिक्री में 10 लाख से अधिक यूनिट की वृद्धि हो सकती है. यात्री वाहनों से संबंधित अतिरिक्त नियमन से मांग में और वृद्धि हो सकती है.

भारतीय सड़क स्थितियों के लिए ADAS को अनुकूलित करने की आवश्यकता है

हालांकि, सभी वक्ताओं द्वारा उठाया गया एक सामान्य मुद्दा भारत में ADAS को अपनाने में आने वाली चुनौतियां थीं - मुख्य रूप से भारत की लगातार बदलती और अक्सर अराजक सड़क स्थितियां.

ADAS शो में बोलते हुए, रेनॉ ग्रुप की सॉफ्टवेयर - ड्राइव एंड कम्फर्ट की उपाध्यक्ष नीना रोएक ने कहा कि ADAS सिस्टम आमतौर पर "मानक सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए संरचित सड़कों और नियम-आधारित ड्राइविंग के साथ बहुत ही अनुमानित यातायात के लिए डिज़ाइन किए गए थे," हालांकि भारत में वास्तविकता बहुत अलग है जहां वाहनों को तंग जगहों और "गैर-मानक" सड़क उपयोगकर्ताओं से निपटना पड़ता है, जिनमें भार ढोने वाले दोपहिया वाहन, जानवर, ऑटो रिक्शा, पैदल यात्री, विलय करने वाला यातायात और अन्य शामिल हैं.

"यह दुनिया के अन्य हिस्सों में ADAS सिस्टम को जिस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, उससे बिल्कुल अलग है," रोएक ने टिप्पणी की.

“इसलिए भारत के लिए ADAS डिज़ाइन करते समय, हमें सिद्धांत से विश्वास की ओर बढ़ना होगा. सबसे पहले, हमें भारत के लिए धारणा को अनुकूलित करना होगा. हमें दोपहिया वाहनों, पैदल यात्रियों और यातायात में शामिल सभी प्रकार के अन्य प्रतिभागियों का बहुत ही मज़बूती से पता लगाना होगा. और हमें न केवल उनका पता लगाना है, बल्कि उन्हें ट्रैक भी करना है,” उन्होंने आगे कहा.

भारत के लिए ADAS तकनीक के बारे में बात करते हुए सेनगुप्ता का भी ऐसा ही दृष्टिकोण था. उन्होंने कहा, “जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों का अनुभव लगभग एक जैसा ही होता है. सड़क पर कई तरह के कारक मौजूद होते हैं. विश्लेषण के लिए डेटा का दायरा बहुत बड़ा है - सड़कों पर जानवरों से लेकर बड़े-बड़े वाहनों और पैदल यात्री क्रॉसिंग तक, ऐसे कई अवरोध हैं जिन पर डेटा को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है.”