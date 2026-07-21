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महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतें रु.40,000 तक बढ़ीं

महिंद्रा ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत स्कॉर्पियो क्लासिक रु.40,000 तक महंगी हो गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 21, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • स्कॉर्पियो की कीमतें रु.40,000 तक बढ़ाई गईं
  • एंट्री-लेवल S 7-सीट मॉडल की कीमत अब रु.13.37 लाख से शुरू होती है
  • सबसे महंगे S11 वेरिएंट की कीमत अब रु.17.40 लाख है

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे यह SUV रु.40,000 तक महंगी हो गई है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में कच्चे माल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में औसतन 2.7% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च

Mahindra Scorpio Classic

स्कॉर्पिो क्लासिक अभी भी दो ट्रिम्स – S और S11 – में उपलब्ध है, जो चार वेरिएंट्स में आते हैं. इन चारों की कीमतों में बदलाव किया गया है; एंट्री-लेवल वेरिएंट्स की कीमत में रु.39,000 तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दोनों S11 वेरिएंट्स की कीमत अब पहले के मुकाबले रु.40,000 ज़्यादा है.

वैरिएंटपुरानी कीमतेंनई कीमतेंअंतर
S MT 7-seat (SF)₹13.00 लाख₹13.37 लाख+₹37,000
S MT 9-seat₹13.45 लाख₹13.84 लाख+₹39,000
S11 7-seat (SF)₹17.00 लाख₹17.40 लाख+₹40,000
S11 7-seat (CC)₹17.00 लाख₹17.40 लाख+₹40,000

कीमतों में बदलाव के बाद, स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत अब रु.13.37 लाख से रु.17.40 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

 

स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर का डीज़ल इंजन मिलता है जो 130 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है; इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो पिछले पहियों तक पावर पहुंचाता है.

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