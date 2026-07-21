महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतें रु.40,000 तक बढ़ीं

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे यह SUV रु.40,000 तक महंगी हो गई है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में कच्चे माल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में औसतन 2.7% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

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स्कॉर्पिो क्लासिक अभी भी दो ट्रिम्स – S और S11 – में उपलब्ध है, जो चार वेरिएंट्स में आते हैं. इन चारों की कीमतों में बदलाव किया गया है; एंट्री-लेवल वेरिएंट्स की कीमत में रु.39,000 तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दोनों S11 वेरिएंट्स की कीमत अब पहले के मुकाबले रु.40,000 ज़्यादा है.

वैरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर S MT 7-seat (SF) ₹13.00 लाख ₹13.37 लाख +₹37,000 S MT 9-seat ₹13.45 लाख ₹13.84 लाख +₹39,000 S11 7-seat (SF) ₹17.00 लाख ₹17.40 लाख +₹40,000 S11 7-seat (CC) ₹17.00 लाख ₹17.40 लाख +₹40,000

कीमतों में बदलाव के बाद, स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत अब रु.13.37 लाख से रु.17.40 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर का डीज़ल इंजन मिलता है जो 130 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है; इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो पिछले पहियों तक पावर पहुंचाता है.