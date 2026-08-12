महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक आई सामने, 14 अगस्त को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 12, 2026
हाइलाइट्स
- स्कॉर्पियो-एन पर आधारित
- यह इसुजु V-क्रॉस और टोयोटा हायलक्स को टक्कर देती है
- 14 अगस्त, 2026 को पेश किया जाएगा
महिंद्रा ने एक और टीज़र जारी किया है, जो इस बार आने वाली स्कॉर्पियो-एन पिक-अप के लिए है. यह मॉडल स्कॉर्पियो-एन पर आधारित होगा और इसका मुकाबला इसुज़ु वी-क्रॉस और टोयोटा हायलक्स से होगा. हाल ही में हायलक्स का भी नया रूप सामने आया है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि स्कॉर्पियो-एन पिक-अप इस सेगमेंट में क्या नया लेकर आती है.
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क्या उम्मीद करें
टीज़र से गाड़ी के बाहरी हिस्से में कई बदलावों का पता चलता है. हेडलाइट का डिज़ाइन हॉरिज़ॉन्टल रेक्टैंगुलर (आड़ा आयताकार) है, जिसमें DRLs को हाउसिंग के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर रूफ़ रेल्स भी मिलती हैं. इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन स्कॉर्पियो-N जैसा है, जबकि इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज वैसी ही बनी हुई है.
उम्मीद है कि इसका बोनट और सामने का ज़्यादातर डिज़ाइन स्कॉर्पियो-एन जैसा ही होगा. साइड से देखने पर, लंबे कार्गो बेड की वजह से यह पिक-अप ज़्यादा लंबा और मज़बूत लुक वाला लगता है. स्कॉर्पियो-एन पर आधारित होने के बावजूद, यह एसयूवी का कटा-छँटा वर्जन नहीं लगता; इसका ओवरऑल साइज़ और बनावट काफी बैलेंस्ड लगती है.
स्कॉरिपोय-एन पिक-अप के पिछले हिस्से में एसयूवी के मुकाबले अलग टेल-लाइट डिज़ाइन दिया गया है. वर्टिकल LED टेल-लाइट्स में C-शेप वाले लाइटिंग एलिमेंट्स हैं और इनके बीच में बड़े अक्षरों में 'महिंद्रा' लिखा हुआ है. इसका डिज़ाइन कुछ हद तक टोयोटा हायलक्स जैसा लगता है.
कैबिन में बड़े बदलाव किए गए हैं
स्कॉर्पियो-एन के मुकाबले, इसके कैबिन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. महिंद्रा की दूसरी एसयूवी के उलट, इस पिक-अप में वर्टिकल टचस्क्रीन वाला नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. स्क्रीन के दोनों तरफ़ वर्टिकल एसी वेंट्स हैं, जबकि एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल इसके नीचे दिए गए हैं.
गियर लीवर पर लेदर की कवरिंग है और यह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बटन और ड्राइवट्रेन सेलेक्टर के बगल में लगा है. स्टीयरिंग व्हील में कई कंट्रोल्स के साथ थ्री-स्पोक डिज़ाइन दिया गया है, जो केबिन के शानदार फीचर्स को और बढ़ाता है.
कुल मिलाकर, स्कॉर्पियो-एन पिक-अप काफी शानदार लग रही है और उम्मीद है कि इसे आम लाइफस्टाइल पिक-अप के बजाय एक ज़्यादा प्रीमियम और लग्ज़री पिक-अप के तौर पर पेश किया जाएगा. इस मॉडल को 14 अगस्त को पेश किया जाएगा और इसकी कीमत की जानकारी लॉन्च के आस-पास घोषित होने की उम्मीद है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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