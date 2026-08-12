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महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक आई सामने, 14 अगस्त को होगी लॉन्च

महिंद्रा ने आने वाली स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक दिखाई है, जो मौजूदा स्कॉर्पियो-N पर आधारित होगी लेकिन पिक-अप बॉडी स्टाइल में आएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 12, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • स्कॉर्पियो-एन पर आधारित
  • यह इसुजु V-क्रॉस और टोयोटा हायलक्स को टक्कर देती है
  • 14 अगस्त, 2026 को पेश किया जाएगा

महिंद्रा ने एक और टीज़र जारी किया है, जो इस बार आने वाली स्कॉर्पियो-एन पिक-अप के लिए है. यह मॉडल स्कॉर्पियो-एन पर आधारित होगा और इसका मुकाबला इसुज़ु वी-क्रॉस और टोयोटा हायलक्स से होगा. हाल ही में हायलक्स का भी नया रूप सामने आया है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि स्कॉर्पियो-एन पिक-अप इस सेगमेंट में क्या नया लेकर आती है.

 

यह भी पढ़ें: नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को मिले 5 ये खास बदलाव

 

क्या उम्मीद करें

टीज़र से गाड़ी के बाहरी हिस्से में कई बदलावों का पता चलता है. हेडलाइट का डिज़ाइन हॉरिज़ॉन्टल रेक्टैंगुलर (आड़ा आयताकार) है, जिसमें DRLs को हाउसिंग के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर रूफ़ रेल्स भी मिलती हैं. इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन स्कॉर्पियो-N जैसा है, जबकि इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज वैसी ही बनी हुई है.

Foto Jet 5

उम्मीद है कि इसका बोनट और सामने का ज़्यादातर डिज़ाइन स्कॉर्पियो-एन जैसा ही होगा. साइड से देखने पर, लंबे कार्गो बेड की वजह से यह पिक-अप ज़्यादा लंबा और मज़बूत लुक वाला लगता है. स्कॉर्पियो-एन पर आधारित होने के बावजूद, यह एसयूवी का कटा-छँटा वर्जन नहीं लगता; इसका ओवरऑल साइज़ और बनावट काफी बैलेंस्ड लगती है.

Foto Jet 6

स्कॉरिपोय-एन पिक-अप के पिछले हिस्से में एसयूवी के मुकाबले अलग टेल-लाइट डिज़ाइन दिया गया है. वर्टिकल LED टेल-लाइट्स में C-शेप वाले लाइटिंग एलिमेंट्स हैं और इनके बीच में बड़े अक्षरों में 'महिंद्रा' लिखा हुआ है. इसका डिज़ाइन कुछ हद तक टोयोटा हायलक्स जैसा लगता है.

 

कैबिन में बड़े बदलाव किए गए हैं

स्कॉर्पियो-एन के मुकाबले, इसके कैबिन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. महिंद्रा की दूसरी एसयूवी के उलट, इस पिक-अप में वर्टिकल टचस्क्रीन वाला नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. स्क्रीन के दोनों तरफ़ वर्टिकल एसी वेंट्स हैं, जबकि एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल इसके नीचे दिए गए हैं.

Foto Jet 7

गियर लीवर पर लेदर की कवरिंग है और यह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बटन और ड्राइवट्रेन सेलेक्टर के बगल में लगा है. स्टीयरिंग व्हील में कई कंट्रोल्स के साथ थ्री-स्पोक डिज़ाइन दिया गया है, जो केबिन के शानदार फीचर्स को और बढ़ाता है.

 

कुल मिलाकर, स्कॉर्पियो-एन पिक-अप काफी शानदार लग रही है और उम्मीद है कि इसे आम लाइफस्टाइल पिक-अप के बजाय एक ज़्यादा प्रीमियम और लग्ज़री पिक-अप के तौर पर पेश किया जाएगा. इस मॉडल को 14 अगस्त को पेश किया जाएगा और इसकी कीमत की जानकारी लॉन्च के आस-पास घोषित होने की उम्मीद है.

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