महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप आज होगी पेश, जानें क्या होगी उम्मीद

महिंद्रा की स्कॉर्पियो-N पर आधारित पिकअप जल्द ही आने वाली है. 2023 ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन कल, 14 अगस्त को कंपनी के इंडिपेंडेंस डे इवेंट में पेश किया जाएगा. महिंद्रा ने टीज़र के ज़रिए कुछ जानकारी पहले ही दे दी है, और ऐसा लगता है कि यह पिकअप स्कॉर्पियो N और इसके कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी कुछ लेगी.

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महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप: बाहरी लुक

हालांकि यह साफ़ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पिकअप स्कॉर्पियो-N से प्रेरित है, खासकर इसके अगले हिस्से में. उम्मीद है कि इसका बोनट और सामने का ज़्यादातर डिज़ाइन एसयूवी जैसा ही होगा, लेकिन हेडलाइट्स का लेआउट आयताकार होगा और DRLs ऊपरी हिस्से में होंगे. पहले शेयर किए गए टीज़र में रूफ़ रेल्स भी दिखाई दे रही हैं.

साइड से देखने पर इसकी लंबी बॉडी ज़्यादा साफ़ नज़र आती है; लंबे कार्गो बेड की वजह से पिकअप का लुक काफ़ी दमदार लगता है. इसके पिछले हिस्से का डिज़ाइन भी अलग है, जिसमें वर्टिकल LED टेल-लैंप्स दिए गए हैं जिनमें C-शेप की लाइटिंग है, और टेल-लैंप्स के बीच में बड़े अक्षरों में 'महिंद्रा' लिखा हुआ है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप: कैबिन और फीचर्स

टीज़र तस्वीरों में कई चीज़ें साफ़ दिख रही हैं, और इसका कैबिन भी स्कॉर्पियो-N से अलग लग रहा है. सबसे बड़ा बदलाव पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके दोनों तरफ़ वर्टिकल AC वेंट्स दिए गए हैं। AC कंट्रोल स्क्रीन के नीचे हैं और उनके नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड होने की उम्मीद है.

सेंटर कंसोल में लेदर से ढका गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइवट्रेन सेलेक्टर दिया गया है. इसमें कई कंट्रोल वाला मोटा थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिखता है, जबकि डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में मौजूदा स्कॉर्पियो N जैसा ही इंटरफ़ेस हो सकता है. पिकअप में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए रोटरी कंट्रोल भी दिए गए हैं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप: संभावित इंजन विकल्प

महिंद्रा ने अभी तक इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह पिकअप स्कॉर्पियो-N वाले पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आएगी. इसका मतलब है कि इंजन लाइनअप में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन शामिल हो सकते हैं. ये दोनों इंजन अभी स्कॉर्पियो-N में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं. पिकअप के सटीक स्पेसिफिकेशन्स और आउटपुट की जानकारी इसके पेश होने के समय कन्फर्म की जाएगी.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन पिकअप: इसमें 4WD मिलने की संभावना है

2WD वर्जन के साथ-साथ फोर-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है. स्कॉर्पियो N में अभी 4WD सिस्टम 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ मिलता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप: संभावित नाम

महिंद्रा ने भारत में पहले ही स्कॉर्पियो-X नाम का ट्रेडमार्क ले लिया है. यह ट्रेडमार्क 2024 में फाइल किया गया था, लेकिन अब तक किसी प्रोडक्शन मॉडल पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. आने वाली पिकअप गाड़ी अपना प्लेटफ़ॉर्म और कई डिज़ाइन एलिमेंट्स स्कॉर्पियो-N के साथ शेयर करेगी, इसलिए नए मॉडल के लिए स्कॉर्पियो-X एक सही नाम हो सकता है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप: प्रतिद्वंद्वी

महिंद्रा का नया पिकअप टोयोटा हायलक्स और इसुज़ु V-क्रॉस को टक्कर देगी. हायलक्स की कीमत अभी रु.31.99 लाख से रु.36.89 लाख के बीच है, जबकि V-क्रॉस की कीमत रु.25.50 लाख से रु.30.28 लाख के बीच है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.