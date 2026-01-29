महिंद्रा विजन एस एसयूवी का कैबिन पहली बार कैमरे में दिखा
द्वारा कारएंडबाइक टीम
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 29, 2026
हाइलाइट्स
- विजन एस पर आधारित एसयूवी का प्रोडक्शन वैरिएंट 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है
- इसका कैबिन डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से लिया गया है
- इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं
महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट पर आधारित एसयूवी का भारतीय सड़कों पर परीक्षण जारी रखे हुए है, और इसका प्रोडक्शन मॉडल 2027 तक आने की संभावना है. मूल रूप से अगली पीढ़ी की बोलेरो के टेस्टिंग मॉडल के रूप में जानी जाने वाली, विजन एस पर आधारित एसयूवी अपने सीधे अनुपात, उभरे हुए पिछले हिस्से और आकर्षक डिजाइन एलिमेंट्स के साथ लगभग एक 'देसी डिफेंडर' जैसी दिखती है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन रु.16.85 लाख में हुआ लॉन्च
हाल ही में जारी की गई तस्वीरों से एसयूवी के बाहरी डिज़ाइन की झलक मिलती है, साथ ही कैबिन के अंदर का नजारा भी देखने को मिलता है. बाहर से देखने पर कोई नया डिज़ाइन एलिमेंट नज़र नहीं आता. परिचित गोलाकार प्रोजेक्टर हेडलाइट्स अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट मॉडल में लगे एल-आकार के हेडलाइट्स से नहीं बदला गया है, और इस पर भी पिछले टेस्ट मॉडल्स की तरह ही पर्याप्त कैमॉफ्लाज लगा हुआ है. हालांकि, कैबिन की झलक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
कैबिन का डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से लिया गया था; टेस्ट मॉडल में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स था
प्रोडक्शन एसयूवी में कॉन्सेप्ट मॉडल में दिखाए गए अनोखे अर्धचंद्राकार एयर कंडीशनिंग वेंट बरकरार रहने की संभावना है, जिनके सेंट्रल पार्ट में इंफोटेनमेंट सिस्टम स्थित है. कॉन्सेप्ट मॉडल के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के विपरीत, टेस्ट मॉडल में एनालॉग गेज लगे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह शायद टॉप मॉडल नहीं होगा. ए-पिलर पर आसानी से अंदर-बाहर आने-जाने के लिए ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, और कई प्रतिस्पर्धी कारों के विपरीत, एसयूवी में एयर कंडीशनिंग और अन्य कार्यों के लिए निचले सेंटर कंसोल पर स्थित कंट्रोल सरफेस पर फिजिकल कंट्रोल बरकरार रहने की संभावना है.
महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट कैबिन
गियर लीवर से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की पुष्टि होती है, वहीं फ्यूल पोर्ट के बगल में दिख रहे जाने-पहचाने नीले रंग के एडी ब्लू टैंक कैप से पता चलता है कि यह एसयूवी डीजल है. तस्वीरों में पैनोरमिक सनरूफ और पीछे की तीनों सीटों पर बैठे यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं.
इस प्रोटोटाइप में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ध्यान दें; पैनोरमिक सनरूफ, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं
विजन एस एसयूवी एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसके बारे में महिंद्रा का कहना है कि यह न केवल फ्लैट फ्लोर के फायदे देगा, बल्कि ऑल-व्हील ड्राइव सहित कई तरह के पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन विकल्पों को भी सपोर्ट करेगा. इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म को राइट-हैंड-ड्राइव और लेफ्ट-हैंड-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है.
एड-ब्लू टैंक नोजल से पता चलता है कि यह वाहन डीजल इंजन वाला है
हालांकि, यह देखना बाकी है कि महिंद्रा नई एसयूवी को एक बिल्कुल नए नाम से लॉन्च करेगी या मौजूदा नाम की नई पीढ़ी के रूप में पेश करेगी.
