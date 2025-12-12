महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग 15 दिसंबर से होगी शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
सिट्रॉन New Aircrossमर्सिडीज़-बेंज़ B-Segment MPVनिसान बी-सेगमेंट एमपीवीएमजी जेडएस एचईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग 15 दिसंबर से होगी शुरू

XUV 700 के मिड-साइकिल अपडेट, XUV 7XO में नई महिंद्रा XEV 9S से डिज़ाइन एलिमेंट्स और टेक्नोलॉजी ली जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बुकिंग 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी
  • बुकिंग राशि रु.21,000 तय की गई है
  • XUV 7XO 5 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी

महिंद्रा ने घोषणा की है कि आने वाली XUV 7XO SUV की बुकिंग 15 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. बुकिंग अमाउंट रु.21,000 तय किया गया है. XUV 700 का फेसलिफ्ट नई महिंद्रा XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV के ठीक बाद आ रहा है, जिसकी वैश्विक शुरुआत 5 जनवरी, 2026 को होगी और इसके तुरंत बाद लॉन्च होने की उम्मीद है. महिंद्रा का कहना है कि शुरुआती बुकिंग करते समय ग्राहक अपनी पसंद का इंजन और गियरबॉक्स चुन सकेंगे, साथ ही अपने पसंदीदा डीलर को भी चुन सकेंगे.

Mahindra XUV 7 XO 1

7XO को कुछ समय से भारतीय सड़कों पर टैस्ट करते हुए देखा जा रहा है, और महिंद्रा ने हाल ही में अपनी आने वाली पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी के पहले टीज़र वीडियो जारी किए हैं. टीज़र कुछ डिज़ाइन बदलावों की पुष्टि करते हैं जिनके बारे में टेस्टिंग मॉडल ने इशारा किया था, जिसमें रीडिज़ाइन किए गए हेडलैंप, एक नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील, बदले हुए टेल लैंप और सबसे महत्वपूर्ण, नया नाम शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक

 

कैबिन की बात करें तो, टेस्ट कारों की स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हो गया है कि नई 7XO के कुछ वैरिएंट में XEV 9S जैसा ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिलेगा, और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी शायद वैसा ही होगा. इस एसयूवी को नई 9S में मिलने वाली कुछ टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिल सकता है, जैसे कि वेंटिलेटेड रियर सीटें, पावर्ड 'बॉस मोड' और लेटेस्ट ADAS टेक्नोलॉजी आदि.

mahindra xuv 7xo world premiere january 5 2026 carandbike 1

पावरट्रेन की बात करें तो, 7XO में मौजूदा XUV 700 के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दोनों को आगे भी जारी रखा जाएगा. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मिलेंगे.

 

महिंद्रा XUV 7XO के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपना सकती है. उम्मीद है कि XUV 7XO की कीमतें रु.14 लाख से रु.24.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होंगी.

# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

महिंद्रा पर अधिक शोध

महिंद्रा एक्सयूवी 7XO

महिंद्रा एक्सयूवी 7XO

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 14 - 25 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jan 5, 2026

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2019 में पहली बार लॉन्च हुई किआ सेल्टॉस अब अपने दूसरी पीढ़ी में आ गई है, ऐसे समय में जब C-SUV सेगमेंट में मुकाबला सबसे ज़्यादा है. तो आइये नई सेल्टॉस की कुछ खास बातों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ध्यान देने लायक है.
    नई किआ सेल्टॉस हुई लॉन्च, जानें इसकी 5 खासियतें
  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
  • नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
    नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
  • 2019 में पहली बार लॉन्च हुई किआ सेल्टॉस अब अपने दूसरी पीढ़ी में आ गई है, ऐसे समय में जब C-SUV सेगमेंट में मुकाबला सबसे ज़्यादा है. तो आइये नई सेल्टॉस की कुछ खास बातों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ध्यान देने लायक है.
    नई किआ सेल्टॉस हुई लॉन्च, जानें इसकी 5 खासियतें
  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
  • नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
    नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग 15 दिसंबर से होगी शुरू