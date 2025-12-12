महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग 15 दिसंबर से होगी शुरू

महिंद्रा ने घोषणा की है कि आने वाली XUV 7XO SUV की बुकिंग 15 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. बुकिंग अमाउंट रु.21,000 तय किया गया है. XUV 700 का फेसलिफ्ट नई महिंद्रा XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV के ठीक बाद आ रहा है, जिसकी वैश्विक शुरुआत 5 जनवरी, 2026 को होगी और इसके तुरंत बाद लॉन्च होने की उम्मीद है. महिंद्रा का कहना है कि शुरुआती बुकिंग करते समय ग्राहक अपनी पसंद का इंजन और गियरबॉक्स चुन सकेंगे, साथ ही अपने पसंदीदा डीलर को भी चुन सकेंगे.

7XO को कुछ समय से भारतीय सड़कों पर टैस्ट करते हुए देखा जा रहा है, और महिंद्रा ने हाल ही में अपनी आने वाली पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी के पहले टीज़र वीडियो जारी किए हैं. टीज़र कुछ डिज़ाइन बदलावों की पुष्टि करते हैं जिनके बारे में टेस्टिंग मॉडल ने इशारा किया था, जिसमें रीडिज़ाइन किए गए हेडलैंप, एक नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील, बदले हुए टेल लैंप और सबसे महत्वपूर्ण, नया नाम शामिल है.

कैबिन की बात करें तो, टेस्ट कारों की स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हो गया है कि नई 7XO के कुछ वैरिएंट में XEV 9S जैसा ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिलेगा, और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी शायद वैसा ही होगा. इस एसयूवी को नई 9S में मिलने वाली कुछ टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिल सकता है, जैसे कि वेंटिलेटेड रियर सीटें, पावर्ड 'बॉस मोड' और लेटेस्ट ADAS टेक्नोलॉजी आदि.

पावरट्रेन की बात करें तो, 7XO में मौजूदा XUV 700 के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दोनों को आगे भी जारी रखा जाएगा. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मिलेंगे.

महिंद्रा XUV 7XO के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपना सकती है. उम्मीद है कि XUV 7XO की कीमतें रु.14 लाख से रु.24.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होंगी.