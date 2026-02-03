पत्रिकायूज़्ड कार्स
मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 4 महीने में 50,000 बिक्री का आंकड़ा पार किया

त्योहारी सीजन की शुरुआत में लॉन्च हुई इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने लगभग 4 महीनों में 50,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 3, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • विक्टोरिस की शुरुआती कीमत रु.10.50 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • यह पेट्रोल, सीएनजी और ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है
  • ग्रांड विटारा के बाद विक्टोरिस इस ब्रांड की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है

मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि बाजार में उसकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, विक्टोरिस ने 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह एसयूवी सितंबर 2025 में लॉन्च हुई थी और महज चार महीनों में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में कामयाब रही. जनवरी में इसकी बिक्री ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, जब बाजार में 15,240 यूनिट्स बिकीं. यह पिछले दो महीनों की तुलना में काफी अधिक है, जब नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 12,300 और 6,210 यूनिट्स की बिक्री हुई थी.

 

यह भी पढ़ें: लंबे वेटिंग पीरियड के दौरान मारुति सुज़ुकी ग्राहकों को कीमतों में बढ़ोतरी से देगी राहत

Maruti Suzuki Victoris Web 38

मारुति सुजुकी के अनुसार, जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद वित्त वर्ष 24-25 में प्रति माह औसत 10,329 यूनिट्स की तुलना में इस सेगमेंट में प्रति माह औसत बिक्री दोगुनी से अधिक बढ़कर 21,155 यूनिट्स हो गई है. विक्टोरिस के अलावा, ग्रांड विटारा भी इसी सेगमेंट में कंपनी द्वारा बेची जाती है, हालांकि यह प्रीमियम रिटेल चेन नेक्सा के माध्यम से उपलब्ध है, जबकि विक्टोरिस अब एरेना की प्रमुख पेशकश बन गई है.

 

मारुति सुजुकी विक्टोरिस को कई अलग-अलग ड्राइवट्रेन विकल्पों में पेश करती है. इनमें माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्पों के साथ-साथ पेट्रोल, सीएनजी और ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी शामिल हैं. इन विकल्पों ने एसयूवी को बाजार में व्यापक स्वीकृति दिलाने में मदद की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.10.50 लाख से शुरू होती है और टॉप ऑटोमैटिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की कीमत रु.20 लाख तक जाती है. एसयूवी को भारत एनकैप से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिली है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • एसयूवी निर्माता कंपनी ने 2022 के बाद भारत के लिए अपने पहले बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि की है.
    जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल
  • ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
    भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
  • फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
  • मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 4 महीने में 50,000 बिक्री का आंकड़ा पार किया