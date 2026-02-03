मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 4 महीने में 50,000 बिक्री का आंकड़ा पार किया

मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि बाजार में उसकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, विक्टोरिस ने 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह एसयूवी सितंबर 2025 में लॉन्च हुई थी और महज चार महीनों में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में कामयाब रही. जनवरी में इसकी बिक्री ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, जब बाजार में 15,240 यूनिट्स बिकीं. यह पिछले दो महीनों की तुलना में काफी अधिक है, जब नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 12,300 और 6,210 यूनिट्स की बिक्री हुई थी.

मारुति सुजुकी के अनुसार, जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद वित्त वर्ष 24-25 में प्रति माह औसत 10,329 यूनिट्स की तुलना में इस सेगमेंट में प्रति माह औसत बिक्री दोगुनी से अधिक बढ़कर 21,155 यूनिट्स हो गई है. विक्टोरिस के अलावा, ग्रांड विटारा भी इसी सेगमेंट में कंपनी द्वारा बेची जाती है, हालांकि यह प्रीमियम रिटेल चेन नेक्सा के माध्यम से उपलब्ध है, जबकि विक्टोरिस अब एरेना की प्रमुख पेशकश बन गई है.

मारुति सुजुकी विक्टोरिस को कई अलग-अलग ड्राइवट्रेन विकल्पों में पेश करती है. इनमें माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्पों के साथ-साथ पेट्रोल, सीएनजी और ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी शामिल हैं. इन विकल्पों ने एसयूवी को बाजार में व्यापक स्वीकृति दिलाने में मदद की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.10.50 लाख से शुरू होती है और टॉप ऑटोमैटिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की कीमत रु.20 लाख तक जाती है. एसयूवी को भारत एनकैप से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिली है.