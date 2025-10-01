पत्रिकायूज़्ड कार्स
मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर व्हीकल टायर रेंज को पेश किया

भारत में बनी टायर सीरीज़ में पायलट स्पोर्ट 5, प्राइमेसी 5 और LTX ट्रेल शामिल होंगे, जिनका आकार 16 से 22 इंच तक होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 1, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • भारत में बना टायर 2025 की पहली छमाही में बाज़ार में उपलब्ध होंगे
  • प्राइमेसी 5, पायलट स्पोर्ट 5 और LTX सीरीज़ का स्थानीय स्तर पर निर्माण किया जाएगा
  • प्राइमेसी 5, मिशेलिन द्वारा बना पहला भारत में निर्मित यात्री वाहन टायर होगा

मिशेलिन टायर्स इंडिया ने चेन्नई स्थित अपने प्लांट से भारत में बने यात्री वाहनों के लिए अपने पहले टायर लॉन्च किए हैं. प्रीमियम कार खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये टायर 16 से 22 इंच के साइज़ में उपलब्ध होंगे. मिशेलिन का कहना है कि यह मुख्य रूप से आफ्टरमार्केट खरीदारों को लक्षित करेगा. भारत में बनी टायरों की इस सीरीज़ में पायलट स्पोर्ट 5, प्राइमेसी 5 और LTX सीरीज़ जैसे मॉडल शामिल होंगे.

 

होंडा CB350C का स्पेशल एडिशन रु.2.02 लाख में हुआ लॉन्च

 

फिलहाल, देश भर के डीलर आयातित टायरों का स्टॉक जारी रखेंगे, क्योंकि मिशेलिन का कहना है कि भारत में बने टायर अभी भी टैस्टिंग और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. 2026 की पहली छमाही में बाज़ार में लॉन्च होने की उम्मीद है, और कीमतों की घोषणा भी लगभग उसी समय होने की उम्मीद है. लॉन्च होने वाली पहली सीरीज़ प्राइमेसी 5 होगी.

michelin unveils made in india passenger vehicle tyre range 1

नए टायर मिशेलिन के चेन्नई स्थित नए यात्री वाहन टायर निर्माण प्लांट में बनाए जाएँगे, जिसकी लागत रु.686 करोड़ है. मिशेलिन का कहना है कि यह प्लांट एक ही उत्पादन लाइन से कई आकारों के टायर बनाने में सक्षम है और शुरुआत में भारत में कंपनी की कुल निर्माण क्षमता को 54,000 टन तक बढ़ा देगा.

 

मिशेलिन का कहना है कि उसकी भारत में निर्मित श्रृंखला के लक्षित खरीदार मुख्य रूप से प्रीमियम वाहन मालिक होंगे, और 16 इंच से कम के टायर उपलब्ध कराने की उसकी कोई योजना नहीं है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह भारत में अन्य सीरीज़ के वाहनों के टायरों का आयात जारी रखेगी, और स्थानीय स्तर पर निर्माण की कोई भी योजना बाद में बनाई जाएगी.

  • स्पाई शॉट्स में भारत में रेनॉ की सबसे छोटी पेशकश के लिए नई स्टाइलिंग और अपडेटेड कैबिन की झलक दिखाई गई है.
    नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?
  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • निसान की रेनॉ डस्टर पर आधारित कार अगले महीने पहली बार डिजाइन के रूप में सामने आएगी.
    निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने
  • फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग अपडेट के साथ-साथ अधिक फीचर्स भी आने की उम्मीद है.
    ह्यून्दे वरना फेसलिफ्ट भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद
  • चौथी पीढ़ी की i20 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
