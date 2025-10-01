मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर व्हीकल टायर रेंज को पेश किया

मिशेलिन टायर्स इंडिया ने चेन्नई स्थित अपने प्लांट से भारत में बने यात्री वाहनों के लिए अपने पहले टायर लॉन्च किए हैं. प्रीमियम कार खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये टायर 16 से 22 इंच के साइज़ में उपलब्ध होंगे. मिशेलिन का कहना है कि यह मुख्य रूप से आफ्टरमार्केट खरीदारों को लक्षित करेगा. भारत में बनी टायरों की इस सीरीज़ में पायलट स्पोर्ट 5, प्राइमेसी 5 और LTX सीरीज़ जैसे मॉडल शामिल होंगे.

फिलहाल, देश भर के डीलर आयातित टायरों का स्टॉक जारी रखेंगे, क्योंकि मिशेलिन का कहना है कि भारत में बने टायर अभी भी टैस्टिंग और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. 2026 की पहली छमाही में बाज़ार में लॉन्च होने की उम्मीद है, और कीमतों की घोषणा भी लगभग उसी समय होने की उम्मीद है. लॉन्च होने वाली पहली सीरीज़ प्राइमेसी 5 होगी.

नए टायर मिशेलिन के चेन्नई स्थित नए यात्री वाहन टायर निर्माण प्लांट में बनाए जाएँगे, जिसकी लागत रु.686 करोड़ है. मिशेलिन का कहना है कि यह प्लांट एक ही उत्पादन लाइन से कई आकारों के टायर बनाने में सक्षम है और शुरुआत में भारत में कंपनी की कुल निर्माण क्षमता को 54,000 टन तक बढ़ा देगा.

मिशेलिन का कहना है कि उसकी भारत में निर्मित श्रृंखला के लक्षित खरीदार मुख्य रूप से प्रीमियम वाहन मालिक होंगे, और 16 इंच से कम के टायर उपलब्ध कराने की उसकी कोई योजना नहीं है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह भारत में अन्य सीरीज़ के वाहनों के टायरों का आयात जारी रखेगी, और स्थानीय स्तर पर निर्माण की कोई भी योजना बाद में बनाई जाएगी.