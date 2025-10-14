मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स रु.64.90 लाख में हुई लॉन्च

मिनी इंडिया ने भारत में कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (JCW) एसयूवी लॉन्च कर दी है. इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.64.90 लाख है. JCW, नई कंट्रीमैन का पहला पेट्रोल वैरिएंट है जो भारत में लॉन्च हुआ है. इससे पहले यह मॉडल केवल एकमात्र ऑल-इलेक्ट्रिक कंट्रीमैन E वेरिएंट तक ही सीमित था.

डिज़ाइन के मामले में, कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू ईवी से ज़्यादा अलग नहीं है, ज़्यादातर अंतर स्पोर्टी दिखने वाले बंपर और व्हील्स, क्वाड एग्जॉस्ट और बाहरी व अंदर के हिस्से में लाल हाइलाइट्स में हैं. जेसीडब्ल्यू तीन बाहरी रंगों में उपलब्ध है - रेड रूफ और रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ मिडनाइट ब्लैक, रेड रूफ और रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ लीजेंड ग्रे और ब्लैक रूफ और रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन आदि.

कैबिन भी, जेसीडब्ल्यू को अधिक स्पोर्टी डिजाइन टच मिलता है जैसे जेसीडब्ल्यू स्टीयरिंग और सीटें, सतहों पर लाल हाइलाइट्स, धातु-तैयार पैडल, डिजिटल इंटरफेस के लिए वेरिएंट-खास ग्राफिक्स और अधिकतम प्रदर्शन को अनलॉक करने के लिए बूस्ट मोड आदि.

परफॉर्मेंस की बात करें तो, JCW ने कंट्रीमैन E के इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन की जगह 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है जो 296 बीएचपी और 400 एनएम टॉर्क बनाता है और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव से लैस है. मिनी का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है.