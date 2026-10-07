नई होंडा एलिवेट: पुराने मॉडल के मुकाबले फेसलिफ्ट में हुए पांच बदलाव

होंडा ने हाल ही में एलिवेट फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया है. रु.11.80 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली इस अपडेटेड एलिवेट में, स्टाइलिंग के अलावा भी कई अहम बदलाव किए गए हैं जो इसे पुरानी एसयूवी से बेहतर बनाते हैं. आइए, कुछ बड़े बदलावों पर एक नज़र डालते हैं.

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नया सबसे महंगा वेरिएंट

मौजूदा एलिवेट में सबसे महंगे मॉडल ZX ट्रिम था, लेकिन 2027 SUV में एक नया ZX+ ट्रिम लेवल आ रहा है जिसमें कुछ और खास फीचर्स जोड़े गए हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि ZX से कोई ज़रूरी फ़ीचर हटाया गया है. मौजूदा मॉडल की तरह ही, ZX में भी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो हेडलैम्प्स और लेवल 2 ADAS टेक जैसे फ़ीचर्स मिलते रहेंगे, जबकि ZX+ ट्रिम में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और सेगमेंट में पहली बार रियर वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कुछ नए फ़ीचर्स भी शामिल होंगे.

वेंटिलेटेड सीट्स

जहाँ किआ ने 'सिरोस' के साथ मास मार्केट सेगमेंट में वेंटिलेटेड रियर सीटें देने वाली पहली कार कंपनी बनने का काम किया, वहीं होंडा कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में यह फ़ीचर लाने वाली पहली कार कंपनी है. इस सेगमेंट में 'एलेवेट' की ZX+ ट्रिम ही एकमात्र ऐसी एसयूवी है जिसमें यह फ़ीचर मिलता है. इससे पिछली सीट पर बैठने वालों को ज़्यादा आराम मिलेगा, खासकर गर्मियों के मौसम में.

पावर्ड फ्रंट सीट्स

मौजूदा एलिवेट के मुकाबले इसमें एक और नया फ़ीचर है - पावर्ड फ्रंट सीट्स. मौजूदा एलिवेट में फ्रंट सीट्स के लिए सिर्फ़ मैनुअल एडजस्टमेंट की सुविधा थी. सिर्फ़ ZX+ ट्रिम में, एलिवेट में अब ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर, दोनों की सीटों के लिए पावर एडजस्टमेंट की सुविधा मिलती है, हालांकि सिर्फ़ ड्राइवर की सीट में ही हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा है. ड्राइवर की सीट में 8-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है, जबकि पैसेंजर सीट में स्लाइड और रिक्लाइन के लिए पावर एडजस्टमेंट की सुविधा है.

रियर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

हालांकि होंडा ने एलिवेट के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ब्रेकिंग हार्डवेयर में एक बड़ा बदलाव किया है. पहले इसमें आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते थे, लेकिन अब एलिवेट के सभी CVT वेरिएंट्स में पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं. इसके अलावा, CVT वेरिएंट्स में अब ऑटो-होल्ड फ़ीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है.

ब्रेकिंग सिस्टम में किए गए बदलावों से ऑटोमैटिक वैरिएंट्स में ब्रेकिंग डिस्टेंस कम करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि असल दुनिया में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, यह देखने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा. वहीं, एलिवेट मैनुअल में अभी भी रियर ड्रम ब्रेक और मैनुअल हैंड ब्रेक लीवर ही दिए गए हैं.

फ़ैक्टरी-फ़िटेड 360-डिग्री कैमरा और फ़्रंट पार्किंग सेंसर

एलिवेट में 360-डिग्री कैमरा कोई नया फ़ीचर नहीं है, लेकिन अब यह SUV के सबसे महंगे वेरिएंट में एक एक्सेसरी के बजाय फ़ैक्टरी-फ़िटेड फ़ीचर के तौर पर आता है. जब एलिवेट को भारत में पहली बार लॉन्च किया गया था, तो इसके फ़ुली-लोडेड मॉडल में सिर्फ़ रिवर्स कैमरा और होंडा लेन वॉच कैमरा (ब्लाइंड स्पॉट कैमरा - सिर्फ़ बाईं ओर) ही मिलता था, और डीलर 360-डिग्री कैमरे को एक एक्सेसरी के तौर पर देते थे. बाद में, कुछ स्पेशल एडिशन वेरिएंट में यह सेटअप स्टैंडर्ड पैकेज के हिस्से के तौर पर दिया गया, हालांकि तब भी इसे डीलर-लेवल पर ही फ़िट किया जाता था.

अब सबसे महंगे एलिवेेट ZX+ फ़ैक्टरी से ही 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ आती है, जिससे तंग जगहों पर SUV को चलाना आसान हो जाता है.