नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा New Thar 3 Doorऑडी ए5महिंद्रा नई बोलेरोह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात

दमदार आरएस का लॉन्च - जिसे पूरी तरह से तैयार कार के रूप में भेजा जा रहा है - लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध ऑक्टेविया नामप्लेट की भारतीय बाजार में वापसी का भी प्रतीक होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 25, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • चौथी पीढ़ी की स्कोडा ऑक्टेविया RS की प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू होगी
  • यह एक ही वैरिएंट में उपलब्ध होगी, लेकिन इसमें सनरूफ या डीसीसी नहीं होगा
  • इसकी कीमत रु.50 से रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है

अक्टूबर में बिल्कुल नई स्कोडा लॉन्च होगी, क्योंकि बेसब्री से प्रतीक्षित स्कोडा ऑक्टेविया RS आखिरकार अगले महीने भारत पहुँच जाएगी. स्कोडा इंडिया ने पुष्टि की है कि वह 6 अक्टूबर से इस शानदार सेडान की प्री-बुकिंग शुरू करेगी और 17 अक्टूबर को ऑक्टेविया RS की कीमत की घोषणा करेगी. स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कारएंडबाइक को पुष्टि की है कि ऑक्टेविया RS की डिलेवरी 6 नवंबर से शुरू होगी. गुप्ता ने कारएंडबाइक को यह भी बताया कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इस परफॉर्मेंस सेडान की 100 यूनिट्स आयात करने का फैसला किया है, और वह "मांग के आधार पर" और कारें लाने पर विचार कर सकती है.

skoda octavia rs india launch on october 17 100 units coming carandbike 2

नई RS फेसलिफ्टेड ऑक्टेविया पर आधारित है

 

गुप्ता ने कारएंडबाइक को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, "हम ऑक्टेविया आरएस 245 को जीएसआर 870 नियम के तहत आयात कर रहे हैं; मूल रूप से, आपको यूके या जापान के स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होगी. इसलिए, हमारी कारें यूके स्पेसिफिकेशन वाली हैं, लेकिन चेक गणराज्य में बनी हैं."

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 का असर: स्कोडा काइलाक की कीमतें 22 सितंबर से रु.1.19 लाख तक होंगी कम

 

भारत में चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया आरएस की पहली झलक 2025 की शुरुआत में देखने को मिली थी, क्योंकि यह स्कोडा के प्रभावशाली ऑटो एक्सपो प्रदर्शन का हिस्सा थी. आरएस के लॉन्च के साथ ही ऑक्टेविया नाम की भारतीय बाज़ार में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी भी होगी, क्योंकि मानक ऑक्टेविया को 2023 में बंद कर दिया गया था. स्कोडा ने भारत में ऑक्टेविया आरएस को आखिरी बार 2020 में पेश किया था, जब आरएस 245 को पूरी तरह से आयात के रूप में पेश किया गया था, जिसकी भारत के लिए केवल 200 यूनिट्स आवंटित की गई थीं.

skoda octavia rs india launch on october 17 100 units coming carandbike 5

261 बीएचपी के साथ यह भारत में आने वाली अब तक की सबसे शक्तिशाली स्कोडा कार होगी

 

भारत आने वाली RS फेसलिफ़्टेड ऑक्टेविया पर आधारित है और केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध होगी. हालाँकि इसमें पाँच रंग उपलब्ध होंगे - माम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट - लेकिन 19-इंच 'एलियास' एन्थ्रेसाइट व्हील्स को बदलने या कार में कोई और उपकरण जोड़ने का विकल्प नहीं होगा.

 

ऑक्टेविया आरएस में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन लगा है – जिसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है – जो अधिकतम 261 बीएचपी और 370 एनएम टॉर्क पैदा करती है. दावा किया गया है कि 0-100 किमी/घंटा की गति 6.4 सेकंड में पहुँच जाती है, और इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है.

skoda octavia rs india launch on october 17 100 units coming carandbike 3

कार के स्पोर्टी कैरेक्टर पर जोर देने के लिए साबर और लैदर के साथ पूरी तरह ब्लैक रंग का कैबिन है

 

यूके-स्पेक ऑक्टेविया अच्छी तरह से फीचर लोडेड है, इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, 10 एयरबैग, 12.9 इंच टचस्क्रीन, मेमोरी, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट स्पोर्ट्स सीटें और कैंटन साउंड सिस्टम आदि सुविधाएं हैं.

 

हालाँकि, इसमें सनरूफ और डायनेमिक चेसिस कंट्रोल (DCC) का अभाव है, जो यूके में रु1.44 लाख में वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में उपलब्ध है. गुप्ता ने बताया कि कंपनी उन नियमों का पालन करने के लिए मानक यूके-स्पेक कार में कोई बदलाव नहीं कर सकती जिनके तहत ऑक्टेविया आरएस को भारत में आयात किया जा रहा है.

 

ऑक्टेविया आरएस की कीमत रु.50 से रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है, जो इसे एक अद्वितीय सेग्मेंट में रखेगी, जहां इसका कोई प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा.

 

 

# Skoda Auto India# Skoda Auto Volkswagen India# Skoda India# Skoda Octavia# Skoda Octavia RS# Octavia RS# Octavia# Skoda# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

स्कोडा ऑक्टाविया RS पर अधिक शोध

स्कोडा ऑक्टाविया RS

स्कोडा ऑक्टाविया RS

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 26.5 - 29 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jun 10, 2026

लोकप्रिय स्कोडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नए 500-यूनिट लिमिटेड-रन स्पेशल एडिशन के अलावा, रेनॉ ने क्विड को नए वैरिएंट नामकरण और सुरक्षा किट के साथ अपडेट किया है.
    रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट
  • वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.
    नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
  • नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
    स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • नए 500-यूनिट लिमिटेड-रन स्पेशल एडिशन के अलावा, रेनॉ ने क्विड को नए वैरिएंट नामकरण और सुरक्षा किट के साथ अपडेट किया है.
    रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट
  • वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.
    नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
  • नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
    स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात