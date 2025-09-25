नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात

अक्टूबर में बिल्कुल नई स्कोडा लॉन्च होगी, क्योंकि बेसब्री से प्रतीक्षित स्कोडा ऑक्टेविया RS आखिरकार अगले महीने भारत पहुँच जाएगी. स्कोडा इंडिया ने पुष्टि की है कि वह 6 अक्टूबर से इस शानदार सेडान की प्री-बुकिंग शुरू करेगी और 17 अक्टूबर को ऑक्टेविया RS की कीमत की घोषणा करेगी. स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कारएंडबाइक को पुष्टि की है कि ऑक्टेविया RS की डिलेवरी 6 नवंबर से शुरू होगी. गुप्ता ने कारएंडबाइक को यह भी बताया कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इस परफॉर्मेंस सेडान की 100 यूनिट्स आयात करने का फैसला किया है, और वह "मांग के आधार पर" और कारें लाने पर विचार कर सकती है.

नई RS फेसलिफ्टेड ऑक्टेविया पर आधारित है

गुप्ता ने कारएंडबाइक को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, "हम ऑक्टेविया आरएस 245 को जीएसआर 870 नियम के तहत आयात कर रहे हैं; मूल रूप से, आपको यूके या जापान के स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होगी. इसलिए, हमारी कारें यूके स्पेसिफिकेशन वाली हैं, लेकिन चेक गणराज्य में बनी हैं."

भारत में चौथी पीढ़ी की ऑक्टेविया आरएस की पहली झलक 2025 की शुरुआत में देखने को मिली थी, क्योंकि यह स्कोडा के प्रभावशाली ऑटो एक्सपो प्रदर्शन का हिस्सा थी. आरएस के लॉन्च के साथ ही ऑक्टेविया नाम की भारतीय बाज़ार में लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद वापसी भी होगी, क्योंकि मानक ऑक्टेविया को 2023 में बंद कर दिया गया था. स्कोडा ने भारत में ऑक्टेविया आरएस को आखिरी बार 2020 में पेश किया था, जब आरएस 245 को पूरी तरह से आयात के रूप में पेश किया गया था, जिसकी भारत के लिए केवल 200 यूनिट्स आवंटित की गई थीं.

261 बीएचपी के साथ यह भारत में आने वाली अब तक की सबसे शक्तिशाली स्कोडा कार होगी

भारत आने वाली RS फेसलिफ़्टेड ऑक्टेविया पर आधारित है और केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध होगी. हालाँकि इसमें पाँच रंग उपलब्ध होंगे - माम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट - लेकिन 19-इंच 'एलियास' एन्थ्रेसाइट व्हील्स को बदलने या कार में कोई और उपकरण जोड़ने का विकल्प नहीं होगा.

ऑक्टेविया आरएस में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन लगा है – जिसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है – जो अधिकतम 261 बीएचपी और 370 एनएम टॉर्क पैदा करती है. दावा किया गया है कि 0-100 किमी/घंटा की गति 6.4 सेकंड में पहुँच जाती है, और इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है.

कार के स्पोर्टी कैरेक्टर पर जोर देने के लिए साबर और लैदर के साथ पूरी तरह ब्लैक रंग का कैबिन है

यूके-स्पेक ऑक्टेविया अच्छी तरह से फीचर लोडेड है, इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, 10 एयरबैग, 12.9 इंच टचस्क्रीन, मेमोरी, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट स्पोर्ट्स सीटें और कैंटन साउंड सिस्टम आदि सुविधाएं हैं.

हालाँकि, इसमें सनरूफ और डायनेमिक चेसिस कंट्रोल (DCC) का अभाव है, जो यूके में रु1.44 लाख में वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में उपलब्ध है. गुप्ता ने बताया कि कंपनी उन नियमों का पालन करने के लिए मानक यूके-स्पेक कार में कोई बदलाव नहीं कर सकती जिनके तहत ऑक्टेविया आरएस को भारत में आयात किया जा रहा है.

ऑक्टेविया आरएस की कीमत रु.50 से रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है, जो इसे एक अद्वितीय सेग्मेंट में रखेगी, जहां इसका कोई प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा.