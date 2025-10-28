नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 28, 2025
हाइलाइट्स
- सिएरा पेट्रोल, डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगी
- कर्व के ऊपर स्थित होने की उम्मीद है
- पेट्रोल-डीज़ल सिएरा में नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की शुरुआत होने की संभावना है
टाटा की साल की सबसे प्रतीक्षित लॉन्च में से एक, ऑल-न्यू टाटा सिएरा, 25 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी. लॉन्च होने के पांच साल से अधिक समय बाद टाटा ने पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में एक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रतिष्ठित नेमप्लेट को दिखाया, 2023 में एक अपडेटेड सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट के साथ और 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में लगभग प्रोडक्शन रेडी पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी से पर्दा उठाया.
फाइनल प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल पहले पेश किए गए अंतिम, लगभग-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है, हालाँकि पेट्रोल-डीजल और ईवी में एक-दूसरे से कुछ स्टाइलिंग अंतर होंगे. इनमें ग्रिल में बदलाव शामिल हैं, जहाँ पेट्रोल-डीज़ल मॉडल में काले रंग की ग्रिल है, जबकि ईवी में बॉडी-कलर वाली ग्रिल है.
यह भी पढ़ें: टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
सिएरा के अंदर भी कई तकनीकी खूबियाँ होंगी, डैशबोर्ड पर तीन डिस्प्ले तक लगे होंगे, जिनमें चुनिंदा वेरिएंट में एक समर्पित को-ड्राइवर डिस्प्ले भी शामिल है. इसके अलावा, इसमें अन्य टाटा मॉडलों के साथ साझा की गई कई तकनीकी खूबियों का भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन, 360-डिग्री कैमरे और बहुत कुछ शामिल है.
पावरट्रेन के मोर्चे पर, सिएरा में टाटा के नए हाइपरियन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है, जबकि डीजल एसयूवी में हैरियर और सिएरा में इस्तेमाल होने वाले परिचित 2.0-लीटर टर्बो-डीजल मिल का उपयोग होने की संभावना है.
सिएरा ईवी के पावरट्रेन के बारे में कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह कर्व ईवी और हैरियर ईवी के साथ पावरट्रेन पार्ट्स को साझा कर सकती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.12 - 16.75 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.5 - 9.3 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.91 - 11.81 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.23 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.56 - 28.74 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.8 - 29.65 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.72 - 8.97 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.54 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स