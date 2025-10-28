नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च

टाटा की साल की सबसे प्रतीक्षित लॉन्च में से एक, ऑल-न्यू टाटा सिएरा, 25 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी. लॉन्च होने के पांच साल से अधिक समय बाद टाटा ने पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में एक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रतिष्ठित नेमप्लेट को दिखाया, 2023 में एक अपडेटेड सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट के साथ और 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में लगभग प्रोडक्शन रेडी पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी से पर्दा उठाया.

फाइनल प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल पहले पेश किए गए अंतिम, लगभग-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है, हालाँकि पेट्रोल-डीजल और ईवी में एक-दूसरे से कुछ स्टाइलिंग अंतर होंगे. इनमें ग्रिल में बदलाव शामिल हैं, जहाँ पेट्रोल-डीज़ल मॉडल में काले रंग की ग्रिल है, जबकि ईवी में बॉडी-कलर वाली ग्रिल है.

सिएरा के अंदर भी कई तकनीकी खूबियाँ होंगी, डैशबोर्ड पर तीन डिस्प्ले तक लगे होंगे, जिनमें चुनिंदा वेरिएंट में एक समर्पित को-ड्राइवर डिस्प्ले भी शामिल है. इसके अलावा, इसमें अन्य टाटा मॉडलों के साथ साझा की गई कई तकनीकी खूबियों का भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन, 360-डिग्री कैमरे और बहुत कुछ शामिल है.

पावरट्रेन के मोर्चे पर, सिएरा में टाटा के नए हाइपरियन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है, जबकि डीजल एसयूवी में हैरियर और सिएरा में इस्तेमाल होने वाले परिचित 2.0-लीटर टर्बो-डीजल मिल का उपयोग होने की संभावना है.

सिएरा ईवी के पावरट्रेन के बारे में कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह कर्व ईवी और हैरियर ईवी के साथ पावरट्रेन पार्ट्स को साझा कर सकती है.