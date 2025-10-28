नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च

नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित अक्तूबर 28, 2025

हाइलाइट्स

  • सिएरा पेट्रोल, डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध होगी
  • कर्व के ऊपर स्थित होने की उम्मीद है
  • पेट्रोल-डीज़ल सिएरा में नए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की शुरुआत होने की संभावना है

टाटा की साल की सबसे प्रतीक्षित लॉन्च में से एक, ऑल-न्यू टाटा सिएरा, 25 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी. लॉन्च होने के पांच साल से अधिक समय बाद टाटा ने पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में एक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रतिष्ठित नेमप्लेट को दिखाया, 2023 में एक अपडेटेड सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट के साथ और 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में लगभग प्रोडक्शन रेडी पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी से पर्दा उठाया.

Tata Sierra 1

फाइनल प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल पहले पेश किए गए अंतिम, लगभग-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है, हालाँकि पेट्रोल-डीजल और ईवी में एक-दूसरे से कुछ स्टाइलिंग अंतर होंगे. इनमें ग्रिल में बदलाव शामिल हैं, जहाँ पेट्रोल-डीज़ल मॉडल में काले रंग की ग्रिल है, जबकि ईवी में बॉडी-कलर वाली ग्रिल है.

 

सिएरा के अंदर भी कई तकनीकी खूबियाँ होंगी, डैशबोर्ड पर तीन डिस्प्ले तक लगे होंगे, जिनमें चुनिंदा वेरिएंट में एक समर्पित को-ड्राइवर डिस्प्ले भी शामिल है. इसके अलावा, इसमें अन्य टाटा मॉडलों के साथ साझा की गई कई तकनीकी खूबियों का भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन, 360-डिग्री कैमरे और बहुत कुछ शामिल है.

Tata Sierra EV concept

पावरट्रेन के मोर्चे पर, सिएरा में टाटा के नए हाइपरियन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है, जबकि डीजल एसयूवी में हैरियर और सिएरा में इस्तेमाल होने वाले परिचित 2.0-लीटर टर्बो-डीजल मिल का उपयोग होने की संभावना है.

 

सिएरा ईवी के पावरट्रेन के बारे में कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह कर्व ईवी और हैरियर ईवी के साथ पावरट्रेन पार्ट्स को साझा कर सकती है.

  • यूरोपीय रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक द्वारा चलाई गई स्कोडा सुपर्ब 2.0 टीडीआई प्रति 100 किलोमीटर में औसतन केवल 2.61 लीटर डीजल का उपयोग किया- यानी 38.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.
    स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
  • पहली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में बड़ी नई ह्यून्दे वेन्यू अपने पिछले मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को बिल्कुल नए, अधिक बड़े कैबिन के साथ दूर करने का प्रयास करती है.
    4 नवंबर को लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू आई सामने, इंजन विकल्प और वैरिएंट का भी हुआ खुलासा
  • अगले साल भारत आने के लिए तैयार नई पीढ़ी की ऑडी Q3 ने यूरोपीय एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है.
    भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले
  • एन-लाइन में नए बंपर, ट्विन-टिप एग्जॉस्ट, स्पोर्टियर अलॉय और रूफ स्पॉइलर के साथ स्पोर्टियर डिजाइन अपडेट दिए गए हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
