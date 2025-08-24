पत्रिकायूज़्ड कार्स
नया टीवीएस ई-स्कूटर 28 अगस्त को भारत में लॉन्च, नाम हो सकता है ऑर्बिटर

नया स्कूटर संभवतः टीवीएस स्कूटर डिजाइन पेटेंट पर आधारित होगा, जो कुछ महीने पहले सामने आया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 24, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब से नीचे आ सकता है
  • लागत नियंत्रण में रखने के लिए iQube के साथ ही पुर्जे साझा किए जा सकते हैं
  • संभवतः इस साल की शुरुआत में सामने आए स्कूटर पेटेंट चित्रों पर आधारित होगा

टीवीएस एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइन-अप का विस्तार करने के लिए तैयार है. ऑर्बिटर बैज वाले इस स्कूटर के डिज़ाइन पेटेंट पर आधारित होने की उम्मीद है, जो कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया में दायर किए थे, जिसमें बड़े पहियों वाले एक बॉक्सी स्कूटर का पेश किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश

 

लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ जारी की गई टीज़र इमेज में एक मॉडल को एक कवर से ढका हुआ दिखाया गया है, जिससे लगभग सारी जानकारी छिप गई है. केवल एक ही संकेत दिखाई दे रहा है, वह है आगे की तरफ़ एक बड़े पहिये जैसा दिखने वाला कर्व और हैंडलबार पर लगे रियर व्यू मिरर के पॉइंट आदि. टीज़र इमेज में बैकग्राउंड में एक बड़ा सा 'O' भी दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि मॉडल का नाम इसी अक्षर से शुरू हो सकता है.

TVS electric scooter

टीवीएस की पिछली पेटेंट तस्वीरों से पता चला है कि स्कूटर को बॉक्सी और सीधे अनुपात के साथ एक बहुत ही उपयोगी डिज़ाइन मिलेगा, जबकि आईक्यूब पर देखे गए कुछ डिज़ाइन तत्वों को बरकरार रखा जाएगा, जिसमें फ्रंट एप्रन और टेललाइट पर एज-टू-एज डीआरएल शामिल हैं.

 

सस्पेंशन सेटअप भी काफी साधारण होने की उम्मीद है जिसमें आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ ट्विन शॉक एब्ज़ॉर्बर होंगे. वहीं, इलेक्ट्रिक मोटर पिछले पहिये के हब में लगी हुई प्रतीत होती है.

TVS electric scooter 2

नए स्कूटर को मौजूदा आईक्यूब से नीचे एक ज़्यादा किफ़ायती मॉडल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है. पावरट्रेन की पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, हालाँकि लागत नियंत्रण में रखने के लिए इसमें iQube वाले ही पुर्ज़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

  • लेटेस्ट News

  • टीवीएस M1-S मूलतः आयन एम1-एस का री-बैज्ड वैरिएंट होगा, जिसे सिंगापुर स्थित स्टार्टअप आयन मोबिलिटी द्वारा बनाया गया है.
    टीवीएस M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च से पहले दिखा
  • सुपर सोल्जर एडिशन लोकप्रिय एनटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड सीरीज़ का नया वैरिएंट है.
    टीवीएस एनटॉर्क 125 सुपर सोल्जर एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.98,117
  • सुपर स्क्वाड एडिशन खास रंगों के साथ मार्वल ब्रह्मांड के सुपरहीरो को ट्रिब्यूट देते हैं.
    नए टीवीएस एनटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड एडिशन मॉडल जल्द होंगे लॉन्च
  • अपडेट के साथ, मोटरसाइकिल में कई बदलाव किए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य पावर डिलीवरी और पूरी सवारी क्षमता में सुधार करना है.
    बदली हुई टीवीएस अपाचे RTR 310 भारत में रु.2.40 लाख में हुई लॉन्च, मिले कई नए फीचर्स
  • इस अपडेट के साथ 2V डुओ को संभवतः सम्पूर्ण कॉस्मेटिक बदलाव मिलेगा.
    लॉन्च से पहले बदली हुई टीवीएस अपाचे RTR 160 2V और 180 2V की दिखी झलक
