रिवर इंडी की तीसरी पीढ़ी हुई लॉन्च, ब्रांड ने दिल्ली स्टोर के साथ किया विस्तार

रिवर इंडी में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं और इसकी कीमत रु.1,45,999 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 2, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • तीसरी पीढ़ी के रिवर इंडी में अपडेटेड टायर और डिस्प्ले हैं
  • नए ऐप फ़ीचर और हिल-होल्ड कंट्रोल भी पेश किए गए हैं
  • रिवर का नया दिल्ली स्टोर कंपनी के स्वामित्व में है

रिवर ने ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर, इंडी जेन 3 की नई पीढ़ी को कई अपडेट के साथ पेश किया है, ताकि इसकी पूरी सवारी क्षमता, तकनीक और राइडर-फ्रेंडली फीचर्स को बेहतर बनाया जा सके. तीसरी पीढ़ी की रिवर इंडी की कीमत रु.1,45,999 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है और इसे दिल्ली स्थित रिवर के नए स्टोर, जो कंपनी के स्वामित्व वाला एक स्टोर और सर्विस सेंटर है, में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कई एक्सेसरीज़ भी उपलब्ध होंगी.

 

यह भी पढ़ें: रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध

2025 River Indie Gen 3 Spring Yellow m1

एक बयान में, कंपनी ने कहा है कि दिल्ली स्टोर उत्तर भारत में रिवर के विस्तार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा. इंडी जेन 3 में बेहतर ग्रिप के लिए आधुनिक टायर, स्पष्ट जानकारी के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया डिस्प्ले, एकीकृत रेंज और चार्जिंग विवरण, और बेहतर ऐप इंटीग्रेशन है जो सवारी के आँकड़े, हिल-होल्ड असिस्ट, कस्टमाइज़ेबल डेटा पॉइंट और कई मोड में रीयल-टाइम चार्जिंग स्थिति देता है.

2025 River Indie Gen 3 Summer Red m1

ब्रांड के अनुसार, इंडी तीसरी पीढ़ी के अपडेट्स बेहतर राइडिंग डायनामिक्स, बेहतर कनेक्टिविटी और अतिरिक्त कार्यक्षमता देते हैं, जिन्हें कठोर आंतरिक परीक्षणों और राइडर्स की राय के आधार पर विकसित किया गया है. हाल ही में, कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्कूटर की बैटरी और मोटर के लिए 8 साल/80,000 किलोमीटर के विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की थी. यह विस्तारित वारंटी कार्यक्रम ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से उपलब्ध होना था.

2025 River Indie All Colours m1

दिल्ली स्टोर के साथ, रिवर ईवी अब भारत भर के 34 शहरों में परिचालन कर रहा है, जिनमें बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि, कोयंबटूर, पटना और हुबली शामिल हैं. मार्च 2026 तक, कंपनी ने अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 80 करने का लक्ष्य रखा है, जिसका विस्तार पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों पर केंद्रित है.

# River Indie Gen 3# Indie Gen 3# 2025 River Indie Gen 3
  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डीलर स्टॉकयार्ड में देखी गई 2025 टीवीएस रेडर 125 में कई नए फीचर्स मिलेंगे जिनमें रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल-चैनल एबीएस, थोड़े चौड़े टायर और नए कलरवे शामिल हैं.
    2025 टीवीएस रेडर 125 जल्द होगी लॉन्च, सिंगल-चैनल ABS के साथ मिलेगा रियर डिस्क ब्रेक
  • X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
    अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
  • स्पेशल वैरिएंट की कीमत मानक वैरिएंट से रु.18,000 अधिक है तथा इसमें दिखने में बदला भी किए गए हैं.
    बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • NX500 एडीवी की कीमत अब रु.6.33 लाख है, जबकि रिबेल 500 की कीमत रु.5.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
    GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
