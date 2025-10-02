रिवर इंडी की तीसरी पीढ़ी हुई लॉन्च, ब्रांड ने दिल्ली स्टोर के साथ किया विस्तार
प्रकाशित अक्तूबर 2, 2025
- तीसरी पीढ़ी के रिवर इंडी में अपडेटेड टायर और डिस्प्ले हैं
- नए ऐप फ़ीचर और हिल-होल्ड कंट्रोल भी पेश किए गए हैं
- रिवर का नया दिल्ली स्टोर कंपनी के स्वामित्व में है
रिवर ने ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर, इंडी जेन 3 की नई पीढ़ी को कई अपडेट के साथ पेश किया है, ताकि इसकी पूरी सवारी क्षमता, तकनीक और राइडर-फ्रेंडली फीचर्स को बेहतर बनाया जा सके. तीसरी पीढ़ी की रिवर इंडी की कीमत रु.1,45,999 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है और इसे दिल्ली स्थित रिवर के नए स्टोर, जो कंपनी के स्वामित्व वाला एक स्टोर और सर्विस सेंटर है, में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कई एक्सेसरीज़ भी उपलब्ध होंगी.
एक बयान में, कंपनी ने कहा है कि दिल्ली स्टोर उत्तर भारत में रिवर के विस्तार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा. इंडी जेन 3 में बेहतर ग्रिप के लिए आधुनिक टायर, स्पष्ट जानकारी के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया डिस्प्ले, एकीकृत रेंज और चार्जिंग विवरण, और बेहतर ऐप इंटीग्रेशन है जो सवारी के आँकड़े, हिल-होल्ड असिस्ट, कस्टमाइज़ेबल डेटा पॉइंट और कई मोड में रीयल-टाइम चार्जिंग स्थिति देता है.
ब्रांड के अनुसार, इंडी तीसरी पीढ़ी के अपडेट्स बेहतर राइडिंग डायनामिक्स, बेहतर कनेक्टिविटी और अतिरिक्त कार्यक्षमता देते हैं, जिन्हें कठोर आंतरिक परीक्षणों और राइडर्स की राय के आधार पर विकसित किया गया है. हाल ही में, कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्कूटर की बैटरी और मोटर के लिए 8 साल/80,000 किलोमीटर के विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की थी. यह विस्तारित वारंटी कार्यक्रम ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से उपलब्ध होना था.
दिल्ली स्टोर के साथ, रिवर ईवी अब भारत भर के 34 शहरों में परिचालन कर रहा है, जिनमें बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि, कोयंबटूर, पटना और हुबली शामिल हैं. मार्च 2026 तक, कंपनी ने अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 80 करने का लक्ष्य रखा है, जिसका विस्तार पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों पर केंद्रित है.
