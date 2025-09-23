स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 23, 2025
हाइलाइट्स
- नए वेरिएंट की कीमत कोडियाक स्पोर्टलाइन से लगभग रु.3.77 लाख कम है
- इसमें 12.9 इंच का टचस्क्रीन, कैंटन ऑडियो सिस्टम और पावर्ड को-ड्राइवर सीट नहीं है
- नया वेरिएंट केवल 5 सीटों के साथ उपलब्ध है
स्कोडा इंडिया ने कोडियाक लाइन-अप का विस्तार करते हुए एक नया लाउंज वेरिएंट लॉन्च किया है जिसकी कीमत रु.39.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. लाउंज ट्रिम अब कोडियाक रेंज का एंट्री-लेवल ट्रिम बन गया है, जिसमें स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके ट्रिम्स के कुछ फीचर्स नहीं हैं, और यह एसयूवी लाइन-अप में एकमात्र समर्पित 5-सीट वाला वैरिएंट है. कीमत की बात करें तो, नए वैरिएंट की कीमत स्पोर्टलाइन से लगभग रु.3.77 लाख कम है.
यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च
दिखने के मामले, लाउंज को इसके साधारण दिखने वाले सिंगल-टोन माज़ेनो 18-इंच अलॉय व्हील्स से पहचाना जा सकता है. इस वैरिएंट में स्पोर्टलाइन (ग्लॉस ब्लैक) और सेलेक्शन एलएंडके (डार्क क्रोम) जैसे डार्क ट्रिम एलिमेंट्स भी नहीं हैं. हालाँकि, इस एसयूवी में ऑल-एलईडी लाइटिंग, रूफ रेल्स और पडल लैंप्स जैसे एलिमेंट्स बरकरार हैं.
कैबिन की बात करें तो, लाउंज में नई ग्रे सुएडिया फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ एक छोटा 10.4-इंच टचस्क्रीन दिया गया है - जो स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके के 12.9 इंच वाले टचस्क्रीन से कम है. लाउंज में स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके के 725W, 13-स्पीकर कैंटन सिस्टम की तुलना में एक ज़्यादा बेसिक 100W, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है.
आराम और फीचर्स के मामले में, लाउंज में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट नहीं है - ड्राइवर सीट अभी भी पावर एडजस्टेबल है. हालाँकि, दोनों फ्रंट सीटों में अभी भी हीटिंग फंक्शन है. इसके अलावा, आपको थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, दूसरी रो की सीट के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन, रियर विंडो सनशेड, कीलेस एंट्री और गो, पावर्ड टेलगेट (हैंड्स-फ्री फंक्शन नहीं है), और हैंड्स-फ्री पार्किंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
मैकेनिकली रूप से, नए वैरिएंट में परिचित 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन एयरक्रॉस Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स