स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें

स्कोडा इंडिया ने कोडियाक लाइन-अप का विस्तार करते हुए एक नया लाउंज वेरिएंट लॉन्च किया है जिसकी कीमत रु.39.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. लाउंज ट्रिम अब कोडियाक रेंज का एंट्री-लेवल ट्रिम बन गया है, जिसमें स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके ट्रिम्स के कुछ फीचर्स नहीं हैं, और यह एसयूवी लाइन-अप में एकमात्र समर्पित 5-सीट वाला वैरिएंट है. कीमत की बात करें तो, नए वैरिएंट की कीमत स्पोर्टलाइन से लगभग रु.3.77 लाख कम है.

दिखने के मामले, लाउंज को इसके साधारण दिखने वाले सिंगल-टोन माज़ेनो 18-इंच अलॉय व्हील्स से पहचाना जा सकता है. इस वैरिएंट में स्पोर्टलाइन (ग्लॉस ब्लैक) और सेलेक्शन एलएंडके (डार्क क्रोम) जैसे डार्क ट्रिम एलिमेंट्स भी नहीं हैं. हालाँकि, इस एसयूवी में ऑल-एलईडी लाइटिंग, रूफ रेल्स और पडल लैंप्स जैसे एलिमेंट्स बरकरार हैं.

कैबिन की बात करें तो, लाउंज में नई ग्रे सुएडिया फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ एक छोटा 10.4-इंच टचस्क्रीन दिया गया है - जो स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके के 12.9 इंच वाले टचस्क्रीन से कम है. लाउंज में स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके के 725W, 13-स्पीकर कैंटन सिस्टम की तुलना में एक ज़्यादा बेसिक 100W, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है.

आराम और फीचर्स के मामले में, लाउंज में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट नहीं है - ड्राइवर सीट अभी भी पावर एडजस्टेबल है. हालाँकि, दोनों फ्रंट सीटों में अभी भी हीटिंग फंक्शन है. इसके अलावा, आपको थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, दूसरी रो की सीट के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन, रियर विंडो सनशेड, कीलेस एंट्री और गो, पावर्ड टेलगेट (हैंड्स-फ्री फंक्शन नहीं है), और हैंड्स-फ्री पार्किंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

मैकेनिकली रूप से, नए वैरिएंट में परिचित 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.