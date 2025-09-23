पत्रिकायूज़्ड कार्स
स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें

नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नए वेरिएंट की कीमत कोडियाक स्पोर्टलाइन से लगभग रु.3.77 लाख कम है
  • इसमें 12.9 इंच का टचस्क्रीन, कैंटन ऑडियो सिस्टम और पावर्ड को-ड्राइवर सीट नहीं है
  • नया वेरिएंट केवल 5 सीटों के साथ उपलब्ध है

स्कोडा इंडिया ने कोडियाक लाइन-अप का विस्तार करते हुए एक नया लाउंज वेरिएंट लॉन्च किया है जिसकी कीमत रु.39.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. लाउंज ट्रिम अब कोडियाक रेंज का एंट्री-लेवल ट्रिम बन गया है, जिसमें स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके ट्रिम्स के कुछ फीचर्स नहीं हैं, और यह एसयूवी लाइन-अप में एकमात्र समर्पित 5-सीट वाला वैरिएंट है. कीमत की बात करें तो, नए वैरिएंट की कीमत स्पोर्टलाइन से लगभग रु.3.77 लाख कम है.

 

यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में होगी लॉन्च


दिखने के मामले, लाउंज को इसके साधारण दिखने वाले सिंगल-टोन माज़ेनो 18-इंच अलॉय व्हील्स से पहचाना जा सकता है. इस वैरिएंट में स्पोर्टलाइन (ग्लॉस ब्लैक) और सेलेक्शन एलएंडके (डार्क क्रोम) जैसे डार्क ट्रिम एलिमेंट्स भी नहीं हैं. हालाँकि, इस एसयूवी में ऑल-एलईडी लाइटिंग, रूफ रेल्स और पडल लैंप्स जैसे एलिमेंट्स बरकरार हैं.

Skoda Kodiaq Lounge 1

कैबिन की बात करें तो, लाउंज में नई ग्रे सुएडिया फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ एक छोटा 10.4-इंच टचस्क्रीन दिया गया है - जो स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके के 12.9 इंच वाले टचस्क्रीन से कम है. लाउंज में स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके के 725W, 13-स्पीकर कैंटन सिस्टम की तुलना में एक ज़्यादा बेसिक 100W, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है.

 

आराम और फीचर्स के मामले में, लाउंज में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट नहीं है - ड्राइवर सीट अभी भी पावर एडजस्टेबल है. हालाँकि, दोनों फ्रंट सीटों में अभी भी हीटिंग फंक्शन है. इसके अलावा, आपको थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, दूसरी रो की सीट के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन, रियर विंडो सनशेड, कीलेस एंट्री और गो, पावर्ड टेलगेट (हैंड्स-फ्री फंक्शन नहीं है), और हैंड्स-फ्री पार्किंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

 

मैकेनिकली रूप से, नए वैरिएंट में परिचित 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • अपने सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, कोरियाई कार निर्माता ने भारत के लिए निर्मित ए+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजना का खुलासा किया, जो 2027 में लॉन्च होगी.
    ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
  • कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू भारत में लॉन्च होने वाली नई कंट्रीमैन का पहला पेट्रोल-डीज़ल मॉडल होगा.
    मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू भारत में 14 अक्टूबर को होगी लॉन्च, बुकिंग 22 सितंबर से की जाएगी शुरू
  • नई तस्वीरों से पता चलता है कि फेसलिफ्टेड पेट्रोल पंच में नए डिजाइन के टेल लैंप के साथ-साथ केबिन में नए फीचर्स भी मिल सकते हैं.
    लॉन्च होने से पहले टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर दिखी, बदला हुआ रियर डिज़ाइन आया सामने
