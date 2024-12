2024 में भारत में लॉन्च हुईं ये एसयूवी

INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित महिंद्रा की दूसरा लॉन्च EV, XEV 9e थी, जिसकी शुरुआती कीमत रु.21.90 लाख है. BE 6 के समान, XEV 9e में कॉन्सेप्ट के लगभग सभी बाहरी डिज़ाइन मौजूद हैं. फ़ीचर की बात करें तो पूरी तरह से लोड किए गए XEV 9e में BE 6e के समान ही फीचर्स होंगे जैसे कि वन-टच पार्किंग, लेवल 2 ADAS तकनीक, 3 स्क्रीन के साथ एक वाइडस्क्रीन डिस्प्ले और बहुत कुछ आदि. XEV 9e को दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया गया है - निचले वैरिएंट में 59 kWh यूनिट और महंगे वैरिएंट में बड़ी 79 kWh यूनिट है. ताकत की बात करें तो 59 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़े जाने पर इलेक्ट्रिक मोटर 170 किलोवाट और 380 एनएम पीक टॉर्क बनाती है. बड़ी बैटरी के साथ पीक पावर 210 किलोवाट तक बढ़ जाती है, हालांकि टॉर्क अपरिवर्तित रहता है. महिंद्रा का कहना है कि XEV 9e 79 kWh बैटरी पैक के साथ सिंगल चार्ज में 656 किमी (ARAI प्रमाणित) तक की रेंज देगी. इस बीच 59 kWh बैटरी पैक की प्रमाणित रेंज 542 किमी है.

