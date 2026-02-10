टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में नए प्लांट का किया उद्घाटन, प्लांट में बनने वाली पहली एसयूवी होगी रेंज रोवर इवोक
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 10, 2026
हाइलाइट्स
- नए प्लांट से निकलने वाली पहली यूनिट इवोक होगी
- भारत में टाटा का पांचवां पैसेंजर व्हीकल प्लांट है
- इसकी कुल निर्माण क्षमता 2.5 लाख यूनिट होगी
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पनापक्कम में भारत में अपनी नई कार निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया है. यह देश में टाटा की पांचवीं यात्री वाहन निर्माण यूनिट है. कंपनी गुजरात के सानंद में दो, पुणे में एक और रंजंगांव में जीप के साथ संयुक्त निर्माण यूनिट का संचालन कर रही है.
पनापक्कम प्लांट को 2.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष की कुल निर्माण क्षमता के साथ बनाया गया है. यहां टाटा और उसकी सहायक कंपनी जेएलआर द्वारा भारत में अगली पीढ़ी के वाहनों का निर्माण किया जाएगा. इस नए प्रोडक्शन प्लांट से असेंबली लाइन से निकलने वाला पहला मॉडल जेएलआर की रेंज रोवर इवोक है.
टाटा के नए पर्यवेक्षी प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई रेंज रोवर इवोक पहली मॉडल है जिसका निर्माण शुरू हुआ है
“पनापक्कम स्थित हमारी सुविधा का उद्घाटन, सतत और भविष्य के लिए तैयार प्रोडक्शन प्लांट में भारत के नेतृत्व को गति देने की दिशा में टाटा समूह की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. हमें तमिलनाडु के साथ अपनी लंबी साझेदारी को और मजबूत करने पर गर्व है, जो औद्योगिक उत्कृष्टता, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला राज्य है. इस सुविधा के साथ, हम भारत और दुनिया भर के ग्राहकों के लिए असाधारण गुणवत्ता, शिल्प कौशल और प्रौद्योगिकी से युक्त वाहनों का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं,” टाटा संस और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की उपस्थिति में उद्घाटन किए गए इस नए प्लांट के अगले 5-7 वर्षों में पूरी क्षमता से काम करने की उम्मीद है और यहां टाटा की आगामी अविन्या एसयूवी जैसे मॉडल का उत्पादन शुरू हो सकता है. टाटा का कहना है कि वह इस नए प्रोडक्शन प्लांट में कुल रु.9,000 करोड़ का निवेश कर रही है.
