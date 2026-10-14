टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स, फ़ीचर्स और कीमतों की जानकारी

टोयोटा ने भारत में ग्लांज़ा फेसलिफ्ट को रु.6.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इसमें नए लुक (रिवाइज़्ड फेशिया), ज़्यादा फ़ीचर्स और नया 3-सिलेंडर इंजन जैसे अपडेट्स दिए गए हैं. अपडेटेड हैचबैक पहले की तरह ही जाने-पहचाने ट्रिम लेवल्स में उपलब्ध रहेगी. इनमें E, S, G, V और नया जोड़ा गया ट्रिम V (O) शामिल हैं. आइये जानते हैं कि हर वैरिएंट में क्या-क्या मिलेगा.

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टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट: E

कीमत: ₹6.99 लाख से शुरू इंजन/गियरबॉक्स:

1.2 लीटर पेट्रोल / MT

रंग के विकल्प: सफ़ेद, सिल्वर, नीला और ग्रे

कवर के साथ 15-इंच के व्हील

हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप

LED टेललाइट्स

मैनुअल ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर)

शार्क फिन एंटीना

बॉडी कलर के बंपर

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

एडजस्ट होने वाले सीट हेडरेस्ट

सभी यात्रियों के लिए पावर विंडो

ड्राइवर साइड की पावर विंडो में वन-टच अप/डाउन की सुविधा

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग

कीलेस एंट्री

6 एयरबैग

ABS के साथ EBD

हिल-होल्ड कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

रियर विंडो डिफॉगर

रियर पार्किंग सेंसर

सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट्स

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट: S

कीमत: 7.71 लाख रुपये से शुरू

इंजन/गियरबॉक्स: 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल (MT) और AMT गियरबॉक्स

CNG का विकल्प: मैनुअल (MT) और AMT गियरबॉक्स के साथ

रंग के विकल्प: सफ़ेद, नीला-काला, ग्रे, नीला, लाल और सिल्वर

E ट्रिम में दिए गए फ़ीचर्स के अलावा:

7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले

4-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

पीछे AC वेंट्स

पीछे फास्ट चार्जिंग के लिए USB Type-A और Type-C पोर्ट

आगे स्लाइड होने वाला सेंटर आर्मरेस्ट

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले और फोल्ड किए जा सकने वाले ORVMs

आगे और पीछे USB Type-C चार्जिंग पोर्ट

बॉडी कलर के डोर हैंडल और ORVMs

रियर पार्सल शेल्फ

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट: G

कीमत: रु.8.73 लाख से शुरू

इंजन/गियरबॉक्स: 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल (MT) और AMT गियरबॉक्स

CNG का विकल्प: मैनुअल (MT) और AMT गियरबॉक्स के साथ

रंग के विकल्प: सफ़ेद, नीला-काला, टील ग्रीन, ग्रे, नीला, लाल और सिल्वर

S ट्रिम में दिए गए फ़ीचर्स के अलावा:

16-इंच के अलॉय व्हील

ऑटोमैटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैंप

LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)

क्रोम फिनिश वाले डोर हैंडल

रियर वाइपर और वॉशर

रियरव्यू कैमरा

टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट

ऊंचाई के अनुसार एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

4 स्पीकर और 2 ट्वीटर वाला Arkamys साउंड सिस्टम

कूलिंग फीचर वाला वायरलेस फोन चार्जर

टोयोटा i-Connect के सेफ्टी फीचर्स



टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ्ट: V

कीमत: रु.9.99 लाख से शुरू

इंजन/गियरबॉक्स: 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल (MT) और AMT गियरबॉक्स

कलर ऑप्शन: G ट्रिम की तरह सभी ऑप्शन उपलब्ध हैं.

G ट्रिम के अलावा:

LED फॉग लैंप

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील

आगे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा

360-डिग्री कैमरा

हेड-अप डिस्प्ले (HUD)

क्रूज कंट्रोल

ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM)

वैनिटी मिरर लैंप

Clarion साउंड सिस्टम

टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट: V (O)



कीमत: ₹10.49 लाख से शुरू

इंजन/गियरबॉक्स: 1.2 लीटर पेट्रोल / MT/AMT

रंग के विकल्प: सभी पेंट स्कीम उपलब्ध हैं

V ट्रिम के अलावा ये फ़ीचर्स भी हैं:

लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम):

आगे टक्कर होने की चेतावनी

इमरजेंसी ब्रेकिंग

लेन से बाहर जाने पर चेतावनी

लेन में बनाए रखने में मदद

हाई बीम असिस्ट

एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

टोयोटा ग्लांज़ा फ़ेसलिफ़्ट: पावरट्रेन

2026 टोयोटा ग्लांज़ा में नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp की ताकत और 112.4 Nm का टॉर्क पैदा करता है. टोयोटा का कहना है कि इस नए इंजन का मकसद फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है. इसका CNG वर्जन 69 bhp की ताकत और 101.8 Nm का टॉर्क बनाता है और अब यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ AMT ऑप्शन में भी उपलब्ध है. पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट 23.80 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देता है, जबकि AMT वर्जन 24.77 kmpl का माइलेज देता है.

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