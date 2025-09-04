पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST घटकर 5% होने से जल्द सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर

जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 4, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया
  • 1800 सीसी से ज्यादा क्षमता के इंजन वाले सड़क ट्रैक्टरों पर 18% जीएसटी लगेगा
  • सरकार द्वारा टैक्स में की गई कटौती से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी

बीता दिन यानी बुधवार देश के किसानों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला साबित हुआ, जहां जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया, जो इसकी कीमत में 7% की महत्वपूर्ण कटौती करता है. इसका उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और ग्रामीण मशीनीकरण को बढ़ावा देना है. ट्रैक्टरों (सेमी-ट्रेलरों को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले और 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती

 

गौरतलब है कि, 1800 सीसी से ज्यादा क्षमता के इंजन वाले सेमी-ट्रेलर के लिए इस्तेमाल होने वाले सड़क ट्रैक्टरों पर 18% जीएसटी लगता है. पहले यह दर 28% थी, इसलिए इसे कम कर दिया गया है.

 

टैक्स में यह कटौती न केवल ट्रैक्टरों पर लागू की गई है, बल्कि मिट्टी तैयार करने, खेती, कटाई, थ्रेसिंग और बेलर, घास हटाने वाले यंत्रो और खाद बनाने वाले यंत्रों जैसी अन्य मशीनों पर भी लागू होती है. इसके अलावा ट्रैक्टर के टायरों और पुर्जों के लिए, यह दर 18% से घटकर 5% हो गई है.

Sonalika tractors 2022 12 09 T10 32 13 325 Z

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य “आम आदमी, श्रम-प्रधान क्षेत्रों और कृषि” को समर्थन देना है, साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में लंबे समय से चली आ रही खामियों को भी ठीक करना है.

 

ऐसे समय में जब किसान बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, कम जीएसटी से ट्रैक्टरों के किफ़ायती होने की उम्मीद है. ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण अपनाने में मदद मिलेगी, जो कृषि द्वारा उगने वाली फसल में सुधार के लिए बेहद ज़रूरी है.

 

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  • ओजा सीरीज़ में चार सेग्मेंट के तहत ट्रैक्टर शामिल हैं, जिसमें भारत को दो सेग्मेंट के तहत सात मॉडल मिलते हैं.
    महिंद्रा ने हल्के ट्रैक्टरों की नई Oja सीरीज़ को किया पेश, डिलेवरी अक्टूबर से होगी शुरू
  • वर्ष 2023 में कदम रखते हुए, कंपनी का कहना है कि उसका इनोवेशन अभियान पूरी तरह से तैयार है और किसानों को अपने नए ट्रैक्टरों के साथ नए कृषि तकनीकों तक आसान पहुंच प्रदान करना जारी रखेगी.
    ऑटो बिक्री दिसंबर 2022: सोनालिका ट्रैक्टर्स ने रिकॉर्ड 41.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
  • आर सी भार्गव, अध्यक्ष, मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा, जापानी येन के मुकाबले भारतीय रुपये की बढ़ती ताकत, सामान की लागत को कम करने में मदद कर सकती है, हालांकि, रूस-यूक्रेन संकट जैसी असामान्य घटनाएं इसे अप्रत्याशित बनाती हैं.
    येन के मुकाबले मजबूत होता रुपया सामान की लागत कम करने में मदद कर सकता है: मारुति सुजुकी
  • GST परिषद ने सभी राज्यों में टैक्स की उच्चतम दर (GST और उपकर) के लिए कौन सी SUVs योग्यता प्राप्त करती हैं, इसकी एक राष्ट्रव्यापी परिभाषा प्रदान की है.
    एसयूवी पर लगने वाला जीएसटी: जानें कौन सी कारों पर लगेगा सबसे अधिक टैक्स
  • पत्रिका
  • News
  • GST घटकर 5% होने से जल्द सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर