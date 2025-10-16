ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल RX रु.23.07 लाख में हुई लॉन्च, भारत में होगी केवल 5 यूनिट की बिक्री

ब्रिटिश मोटरसाइकिलें पसंद हैं? इनलाइन ट्रिपल की कर्कश आवाज़? और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपके पास रु,23.07 लाख (टैक्स के पैसे भी) हैं? अगर आप अपनी फ्लैगशिप स्पीड ट्रिपल 1200 RS का सटीक ट्रैक-ओरिएंटेड वर्ज़न खरीदना चाहते हैं, तो तुरंत नज़दीकी ट्रायम्फ डीलरशिप पर जाएँ. ट्रायम्फ द्वारा 'स्पीड ट्रिपल का अंतिम अवतार' कही जाने वाली स्पीड ट्रिपल 1200 RX, दुनिया भर में केवल 1200 यूनिट्स के सीमित बनने वाली मोटरसाइकिल है, जिसमें से केवल 5 यूनिट्स भारत के लिए आवंटित की गई हैं. इतनी कम यूनिट्स के साथ, यह गैराज में एक ख़ास दोपहिया वाहन का अतिरिक्त हिस्सा बन जाती है.

स्पीड ट्रिपल 1200 RS पर आधारित, RX को उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सड़क पर चलते हुए भी ज़्यादा आक्रामक, ट्रैक-केंद्रित अनुभव चाहते हैं. इसके लिए, शुरुआत में, इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा आक्रामक राइडिंग पोज़िशन दी गई है. क्लिप-ऑन हैंडलबार RS की तुलना में 69 मिमी नीचे और 52 मिमी आगे की ओर हैं, जिससे राइडर ज़्यादा समर्पित मुद्रा में रहता है. इसके फ़ुटपेग को 14.5 मिमी ऊपर और 25.5 मिमी पीछे की ओर खिसकाया गया है, जिससे ट्रैक या कैन्यन राइडिंग के लिए राइडिंग पोज़िशन और भी बेहतर हो गया है.

इस सेटअप के पूरक के रूप में एक उच्च-स्तरीय सस्पेंशन पैकेज है जिसमें दोनों सिरों पर पूरी तरह से एडजेस्टेबल ओहलिन्स स्मार्ट EC3 सेमी-एक्टिव यूनिट्स हैं, साथ ही अतिरिक्त सटीकता और नियंत्रण के लिए एक ओहलिन्स SD EC इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर भी है. और यह फ्रंट फेंडर और टैंक इनफिल्स पर कार्बन फाइबर कंपोनेंट्स के इस्तेमाल के साथ मिलकर इसे एक प्रीमियम टच देता है और साथ ही कुल वज़न भी कम करता है. पैकेज को पूरा करने के लिए एक हल्का अक्रापोविच एग्जॉस्ट सिस्टम है जिसमें टाइटेनियम आउटर स्लीव और कार्बन फाइबर एंड कैप है जो वज़न को और कम करने और एक विशिष्ट ध्वनि देने में योगदान देता है.

पावर के लिए, स्पीड ट्रिपल 1200 RX में स्पीड ट्रिपल 1200 RS वाला 1,160cc इनलाइन-ट्रिपल इंजन लगा है, जो 10,750rpm पर 180.5 bhp और 8,750rpm पर 127Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स लगा है, जो बिना किसी रुकावट के गियर बदलने के लिए क्विकशिफ्टर से लैस है. इसी तरह, इस मोटरसाइकिल में RS वाला बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, जिसमें 5 राइडिंग मोड- रेन, रोड, स्पोर्ट, ट्रैक और राइडर शामिल हैं. अन्य राइडर एड्स में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा, RX में हल्की लिथियम-आयन बैटरी, सुविधा के लिए कीलेस इग्निशन और सिग्नेचर सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म भी है.

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पीड ट्रिपल 1200 RX में विशेष ट्रायम्फ परफॉर्मेंस येलो और ग्रेनाइट पेंट स्कीम है, जिसे विशिष्ट सफेद RX ग्राफिक्स द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है, जो इसे मानक स्पीड ट्रिपल 1200 आरएस से अलग करता है.