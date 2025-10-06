पत्रिकायूज़्ड कार्स
2025 महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो हुई लॉन्च, कीमतें रु.7.99 लाख से शुरू

महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों को त्योहारी सीजन के लिए कुछ कॉस्मेटिक बदलावों और कुछ फीचर अपडेट के साथ अपडेट किया गया है, जो उन्हें ग्राहकों के लिए थोड़ा अधिक आकर्षक बनाते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 6, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा बोलेरो की कीमत रु.7.99 लाख रुपये से रु.9.69 लाख तक है
  • बोलेरो नियो की कीमत रु.8.49 लाख से रु.9.99 लाख तक है
  • दोनों एसयूवी में नए रंग और नए फीचर्स शामिल हैं

त्योहारी सीज़न के लिए महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो को कई अपडेट के साथ भारत में लॉन्च कर दिया गया है. दोनों एसयूवी में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ नए फीचर अपडेट हैं, जो इन्हें ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं. 2025 बोलेरो की कीमत रु.7.99 लाख से रु.9.69 लाख के बीच है, जबकि इसके ज़्यादा आधुनिक वर्ज़न, बोलेरो नियो की कीमत रु.8.49 लाख से रु.9.99 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है. अब महिंद्रा बोलेरो चार वेरिएंट - B4, B6, B6(O), और B8 में उपलब्ध है. वहीं, बोलेरो नियो पाँच वेरिएंट - N4, N8, N10, N10(O), और N11 में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई 2025 महिंद्रा थार 3-डोर, शुरुआती क़ीमत रु 9.99 लाख

 

2025 महिंद्रा बोलेरो

IMG 20250922113554 1

क्लासिक बोलेरो से शुरुआत करें तो, इस एसयूवी में किए गए बाहरी बदलाव सिर्फ़ दिखावटी हैं. इसमें नई ग्रिल, नए फॉगलैंप और नए 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील शामिल हैं. हालाँकि, आपको अभी भी एलईडी लाइटिंग नहीं मिलती; हेडलाइट्स और फॉगलैंप दोनों ही हैलोजन यूनिट हैं। हालाँकि, महिंद्रा ने इस एसयूवी के लिए स्टील्थ ब्लैक नाम से एक नया रंग पेश किया है, जो गहरे भूरे रंग के इन्सर्ट के साथ आता है.

IMG 20250922114901 1

कैबिन में मुख्य बदलावों में बेहतर कुशनिंग वाले नए सीट कवर शामिल हैं. ग्राहकों की मांग के आधार पर, कंपनी ने एक छोटा आयताकार टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी जोड़ा है. अब बोलेरो में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, कुछ टाइप A USB पोर्ट और एक टाइप C USB पोर्ट भी हैं.

 

महिंद्रा बोलेरो नियो

Bolero Neo

वहीं, महिंद्रा बोलेरो नियो में स्टैंडर्ड बोलेरो की तुलना में कई अपडेट्स दिए गए हैं. नियो में नए 3D क्रोम एक्सेंट वाली नई ग्रिल और डार्क मेटैलिक ग्रे रंग के 16-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. महिंद्रा डुअल-टोन ब्लैक रूफ के अलावा दो नए रंग विकल्प, जींस ब्लू और कंक्रीट ग्रे, भी दे रही है.

Mahindra Bolero Neo Cabin

बोलेरो नियो में अब एक नया सबसे महंगा N11 वेरिएंट भी शामिल है जिसमें नए इंटीरियर शेड - लूनर ग्रे - के साथ-साथ कई और खूबियाँ भी शामिल हैं. नीचे दिए गए बाकी सभी वेरिएंट मोका ब्राउन कैबिन के साथ आते हैं. सबसे महंगे मॉडल में आराम के लिए बेहतर कुशनिंग वाले लेदरेट सीट कवर, एक नया 9-इंच टचस्क्रीन, चार्जिंग के लिए टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और एक रिवर्स कैमरा भी है.

 

इंजन और ट्रांसमिशन

मैकेनिकल तौर पर, महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो, दोनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बोलेरो नियो में वही 1.5-लीटर तीन-सिलेंडर डीज़ल इंजन है जो 74 बीएचपी और 210 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. बोलेरो नियो में ज़्यादा पावरफुल 1.5-लीटर mHawk100 इंजन है जो 99 बीएचपी और 260 एनएम टॉर्क पैदा करता है. दोनों मॉडल्स में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड दिया गया है.

 

दरअसल, बोलेरो नियो में N10 और N10 (O) के साथ मल्टी-टेरेन मोड भी मिलता है, लेकिन सबसे महंगे N11 ट्रिम में यह सुविधा गायब है. दोनों एसयूवी में बेहतर डायनामिक्स के लिए राइडफ्लो पैक के हिस्से के रूप में सस्पेंशन ट्यूनिंग में अपडेट मिलने का भी दावा किया गया है.

