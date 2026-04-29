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बजाज चेतक C3501 को गूगल मैप्स के साथ मिली अधिक ताकत, कीमत बढ़कर हुई रु.1.39 लाख

चेतक रेंज में अधिकतम ताकत में वृद्धि के बदौलत, सबसे महंगे C3501 की दावा की गई टॉप स्पीड अब 80 किमी प्रति घंटा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 29, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • चेतक C35 और C30 में राइड मोड और हिल होल्ड फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं
  • C3501 की टॉप स्पीड बढ़कर 4.8 किलोवाट हो गई है
  • C30 और C35 की कीमतों में लगभग रु.3,000 से रु.5,000 की बढ़ोतरी हुई है

जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, बजाज ऑटो ने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कई अपग्रेड पेश किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सबसे महंगे वेरिएंट में अधिक ताकत और एक नया नेविगेशन सिस्टम शामिल है. चेतक परिवार के मॉडल नामों के आगे अब 'C' उपसर्ग लगा दिया गया है, इसलिए चेतक 35 और चेतक 30 को अब C35 और C30 कहा जाएगा, जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुए बजट-अनुकूल चेतक C25 के अनुरूप है. बजाज ने C30 और C35 मॉडलों की कीमतों में रु.3,000 से रु.5,000 (एक्स-शोरूम) तक की बढ़ोतरी भी की है. इस बढ़ी हुई कीमत के बदले स्कूटरों में कई अपग्रेड दिए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस एनटॉर्क 150 को भारत में मोटरस्पोर्ट के लिए मिली आधिकारिक मंजूरी

 

2026 चेतक C35 में क्या नया है?

सबसे बड़ा बदलाव चेतक सी3501 के टॉप मॉडल में आया है, जिसमें अब चेतक स्मार्टफोन ऐप में ही गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन शामिल है.

chetak c3501 google maps carandbike 1

चेतक परिवार में C3501 एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसमें टचस्क्रीन की सुविधा दी गई है

 

चेतक C3501 और C3502 में एडवांस मोटर 4.8 kW (6.43 bhp) की अधिकतम ताकत पैदा करता है, जो पहले के 4.5 kW (6 bhp) से अधिक है, जिससे इनकी वास्तविक टॉप स्पीड 73 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 80 किमी प्रति घंटा हो जाती है (C3503 के लिए 63 किमी प्रति घंटा से 70 किमी प्रति घंटा) है.

 

हिल होल्ड असिस्ट और राइड मोड (इको और स्पोर्ट), जो पहले केवल टेकपैक सॉफ्टवेयर पैकेज की खरीद पर ही सक्षम होते थे, अब सी3501 और सी3502 में मानक रूप से उपलब्ध हैं.

Bajaj Chetak 35 Series 1

चेतक 35 को 2024 के अंत में लॉन्च किया गया था; इसमें 3.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी है

 

बजाज का दावा है कि C3501 और C3502 अब ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे किसी भी बग फिक्स, परफॉर्मेंस एन्हांसमेंट या फीचर एडिशन को दूर से ही पूरा किया जा सकेगा, इसके लिए मालिकों को सर्विस सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

 

इस अपडेट के साथ, एंट्री-लेवल C3503 की कीमत रु.1.14 लाख, C3502 की कीमत रु.1.29 लाख और C3501 की कीमत रु.1.39 लाख हो गई है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

 

2026 चेतक C30 में क्या नया है?

C35 की तरह ही, C30 को भी अधिक शक्तिशाली मोटर का लाभ मिलता है, जिससे इसकी टॉप-स्पीड 63 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 70 किमी प्रति घंटे हो जाती है.

bajaj chetak 3001 launched in india at rs 1 lakh carandbike 1

चेतक सी30 में 3 किलोवाट-घंटे की बैटरी है और दावा किया गया है कि इसकी रेंज 127 किलोमीटर तक है

 

C30 में हिल होल्ड असिस्ट और दो राइड मोड भी स्टैंडर्ड हैं, और अब इसमें एक अधिक शक्तिशाली पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जो चार्जिंग समय को 3 घंटे 50 मिनट से घटाकर 2 घंटे 55 मिनट कर देता है.

 

C30 की कीमत अब 1.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

 

चेतक C25 की अधिकतम गति बढ़ाई गई

सबसे किफायती चेतक मॉडल को भी इस अपग्रेड से फायदा हुआ है. हालांकि बजाज ने पावर में हुई सटीक बढ़ोतरी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन C25 की टॉप स्पीड अब 60 किमी प्रति घंटा हो गई है, जो पहले 55 किमी प्रति घंटा थी.

Bajaj Chetak C25 7

हल्के वजन वाला C25 स्कूटर पहली बार स्कूटर चलाने वालों के लिए बनाया गया है

 

C25 की कीमत रु.89,500 (एक्स-शोरूम) है और इसमें 2.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी है, जिसकी दावा की गई रेंज 113 किलोमीटर तक है.

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