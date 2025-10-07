GST 2.0 और नवरात्रि के कारण सितंबर 2025 में ऑटो बिक्री में आया 5% का उछाल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025
हाइलाइट्स
- 9 दिनों की नवरात्रि अवधि में बिक्री में 34% की वृद्धि दर्ज की गई
- FADA ने सितंबर में बिक्री वृद्धि के प्रमुख कारणों के रूप में नवरात्रि और GST 2.0 की कीमतों में कटौती का हवाला दिया
- अक्टूबर में भी मजबूत मांग जारी रहने की पूरी उम्मीद है
FADA की रिपोर्ट के अनुसार, GST 2.0 दरों में बदलाव और नवरात्रि के त्योहारों ने भारतीय ऑटो उद्योग को सितंबर 2025 तक 5.22% की कुल वृद्धि दर्ज करने में मदद की. सितंबर के अंत में मज़बूत माँग ने पूरे उद्योग की बिक्री को बढ़ावा दिया, जिसमें दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.5% और यात्री वाहनों की बिक्री में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई. ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई, हालाँकि निर्माण उपकरण और तिपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई.
यह भी पढ़ें: ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
महीने में बिक्री के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, FADA के उपाध्यक्ष, साई गिरिधर ने कहा, "सितंबर 2025 भारत के ऑटोमोबाइल रिटेल उद्योग के लिए एक असाधारण रूप से अनूठा महीना था. पहले तीन हफ़्ते काफ़ी हद तक शांत रहे, क्योंकि ग्राहक GST 2.0 सुधारों की प्रत्याशा में खरीदारी से कतरा रहे थे. हालाँकि, अंतिम हफ़्ते में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि नवरात्रि उत्सव और कम GST दरों के कार्यान्वयन के साथ-साथ, ग्राहकों की धारणा में सुधार हुआ और अधिकांश वाहन श्रेणियों में डिलीवरी में तेज़ी आई."
हालांकि साल-दर-साल बेहतर तस्वीर पेश की गई, लेकिन निर्माण उपकरणों को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में बिक्री अगस्त 2025 की तुलना में कम रही. इस महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 12,87,735 वाहन रही, जो पिछले साल की 12,08,996 वाहनों से ज़्यादा है, लेकिन अगस्त 2025 की 13,73,675 वाहन से कम है. इसी तरह, यात्री वाहनों की बिक्री पिछले साल की 2,82,945 वाहन से बढ़कर सितंबर 2025 में 2,99,369 वाहन हो गई, लेकिन अगस्त 2025 में बेची गई 3,23,256 वाहन से कम रही.
निर्माण उपकरण, जिसकी बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष 19% की गिरावट दर्ज की गई थी, ने अगस्त 2025 की तुलना में 20.36% की वृद्धि दर्ज की.
9 दिन के नवरात्रि उत्सव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, FADA ने जीएसटी 2.0 सुधारों के कारण बढ़ी हुई मांग और कीमतों में कटौती के कारण बिक्री में 34% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की.
“पहली बार, देश भर की डीलरशिप में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई.
ग्राहकों की संख्या और डिलेवरी में भारी वृद्धि हुई है, और कुल खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 34% की वृद्धि हुई है - जो किसी भी त्योहारी सीज़न के दौरान एक ऐतिहासिक ऊँचाई है. हर प्रमुख सेगमेंट ने इस अभूतपूर्व गति में योगदान दिया. 2W में 36% की वृद्धि हुई, जो कि सामर्थ्य में सुधार, त्योहारी ऑफर और दबी हुई मांग के कारण हुई, और अंततः खुदरा बिक्री में तेज़ी आई. गिरिधर ने टिप्पणी की, "पीवी ने 34.8% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की, क्योंकि नए ग्राहकों की एक बड़ी संख्या शोरूम में आई और मौजूदा ग्राहकों ने कम जीएसटी और आकर्षक त्योहारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उच्च वेरिएंट में अपग्रेड किया."
2025 में नवरात्रि अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री 8,35,364 वाहन रही - जो 6,14,460 वाहन थी, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री पिछले साल के 1,51,443 वाहन से बढ़कर नौ दिनों में 2,17,744 वाहन हो गई.
FADA ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अच्छे मानसून, अच्छी फसल और त्योहारी सीज़न के अलावा GST 2.0 दरों में कटौती के चलते अक्टूबर में भी खरीदारी का यह रुझान जारी रहेगा. शीर्ष डीलर बॉक्सी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली पर वाहन खुदरा बिक्री नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगी.
