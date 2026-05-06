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भारत में बनी X440 पर आधारित हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट को किया जाएगा लॉन्च

हार्ली-डेविडसन अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए 440 सीसी के वैश्विक मॉडल और एक नए स्पोर्टस्टर सहित किफायती मॉडल पेश करने जा रही है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • H-D X440 पर आधारित हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट पर काम चल रहा है
  • इंजन और फ्रेम वही रहेंगे, लेकिन क्रूज़र डिज़ाइन और स्टांस के साथ
  • हार्ली-डेविडसन ने अपनी नई पुनरुद्धार योजना के तहत दो मॉडलों की घोषणा की है

हार्ली-डेविडसन ने अधिक किफायती मॉडलों पर केंद्रित एक नई रणनीति की रूपरेखा तैयार की है और बिक्री बढ़ाने के लिए डीलर नेटवर्क को मजबूत करने के प्रयास किए हैं. कंपनी के नए सीईओ आर्टी स्टार्स ने कंपनी के लिए "बैक टू ब्रिक्स" योजना को पेश किया है, जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव का प्रयास है. इस नई योजना में हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट मॉडल को फिर से जीवित करना शामिल है, जिसके 10,000 डॉलर से कम कीमत के साथ सबसे किफायती हार्ली (कम से कम अमेरिकी बाजार में) होने की उम्मीद है, साथ ही एक नई हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर भी लॉन्च की जाएगी.

 

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नई स्प्रिंट की घोषणा पिछले साल हार्ली-डेविडसन के पूर्व सीईओ जोचेन ज़िट्ज़ ने की थी, जिसका लक्ष्य मूल्य 6,000 डॉलर से कम रखा गया था. उनकी रणनीति हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट को न केवल सुलभ बनाना था, बल्कि कंपनी को लाभप्रद बनाना और आने वाले वर्षों में अपने प्रमुख बाजारों में मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी के लिए एक नया रास्ता खोलना भी था. हालांकि नए सीईओ आर्टी स्टार्स की 'बैक टू ब्रिक्स' योजना के अनुसार 6,000 डॉलर से कम का लक्ष्य मूल्य हासिल करना असंभव लगता है, लेकिन नई स्प्रिंट और स्पोर्टस्टर इस नई रणनीति की शुरुआत करेंगी.

harley davidson x440t launched in india at rs 2 80 lakh carandbike 1

हार्ली-डेविडसन के प्रेजेंटेशन में नई स्प्रिंट के चित्रण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह भारत में निर्मित हार्ली-डेविडसन X440 पर आधारित होगी, जिसे हीरो मोटोकॉर्प द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है. भारत में 2023 में लॉन्च हुई H-D X440 में ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया है और नई स्प्रिंट के लिए हार्ली-डेविडसन के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया इंजन X440 के समान आकार और दिखने में ट्यूबलर फ्रेम वाला प्रतीत होता है.

 

स्प्रिंट की स्टाइलिंग X440 से काफी अलग है, इसमें आंसू के आकार का फ्यूल टैंक, नीची सीट और ऊंचा हैंडलबार है – जो हार्ली रोडस्टर की खासियत है. नई स्प्रिंट को 2026 में लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसके 2027 में निर्माण में आने की संभावना अधिक है.

 

मूल हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट एक कम डिस्प्लेसमेंट वाला मॉडल था, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जब हार्ले-डेविडसन ने इतालवी ब्रांड एर्माची के मोटरसाइकिल डिवीजन का 50% हिस्सा अधिग्रहित कर लिया था. 1961 में, हार्ली-डेविडसन ने एर्माची के 250 सीसी मॉडल को हॉरिजॉन्टल सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आयात किया और इसे हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट के रूप में रीब्रांड और मार्केट में उतारा. 1969 में, इंजन का आकार बढ़ाकर 350 सीसी कर दिया गया और स्प्रिंट का निर्माण 1974 तक जारी रहा, जिसके बाद इसका निर्माण बंद कर दिया गया.

New Harley Davidson Sportster m1

हार्ली-डेविडसन की नई व्यावसायिक योजना में इवोल्यूशन स्पोर्टस्टर की वापसी भी शामिल है, जिसका लक्षित मूल्य लगभग 10,000 डॉलर है. स्पोर्टस्टर को 2022 में हार्ले रेंज से हटा दिया गया था और इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि यह वी-ट्विन इंजन वाली सबसे किफायती हार्ली-डेविडसन बन सके.

 

“बैक टू ब्रिक्स” योजना पिछले एक दशक में हार्ली-डेविडसन की तीसरी ऐसी पुनरुद्धार रणनीति है. सबसे पहले, पूर्व सीईओ मैट लेवातिच ने 2018 में “मोर रोड्स टू हार्ली-डेविडसन” रणनीति की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य व्यापक मॉडल रणनीति के साथ ब्रांड की पहुंच को बढ़ाना था. इस रणनीति के परिणामस्वरूप हार्ली-डेविडसन की मॉडल रेंज एडवेंचर बाइक, स्ट्रीटफाइटर और इलेक्ट्रिक मॉडल पर केंद्रित हो गई, और इसके फलस्वरूप हार्ले-डेविडसन पैन अमेरिका और लिक्विड-कूल्ड DOHC रेवोल्यूशन मैक्स इंजन प्लेटफॉर्म अस्तित्व में आए, जिसमें स्पोर्टस्टर एस जैसे मॉडल भी शामिल थे.

 

लेवातिच के उत्तराधिकारी जोचेन ज़िट्ज़ ने 2020 में रणनीति को उलट दिया और ब्रांड के मुख्य क्रूज़र बाज़ार पर ध्यान केंद्रित किया - विशेष रूप से अपनी रीवायर और हार्डवायर रणनीतियों के साथ उच्च श्रेणी के बैगर और प्रीमियम क्रूज़र सेगमेंट पर. ज़िट्ज़ की रणनीति पारंपरिक हार्ली ग्राहकों को आकर्षित करना था, और अब "बैक टू ब्रिक्स" रणनीति कुछ हद तक समान है, लेकिन इसका लक्ष्य बाज़ार के केवल उच्च श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नए, कम संपन्न सवारों को हार्ली ब्रांड से जोड़ना है.

 

हार्ली-डेविडसन की योजना अगले तीन वर्षों में मौजूदा प्लेटफॉर्म पर आधारित 20 नए मॉडल लॉन्च करने की है। इसका मतलब होगा कि पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर कम निवेश करना होगा, और नए मॉडलों को अलग-अलग कीमतों पर पेश करके ब्रांड की ओर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना होगा. यह नई रणनीति तब अपनाई गई है जब हार्ली-डेविडसन वर्षों से अपने पारंपरिक ग्राहक आधार से परे बिक्री बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के क्रूज़र मॉडलों पर केंद्रित है.

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