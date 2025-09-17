होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को किया गया पेश

होंडा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, होंडा WN7, की पुष्टि कर दी है, जिसका यूरोप में पेश किया जाएगा. WN7, होंडा के "ईवी फन कॉन्सेप्ट" का प्रोडक्शन मॉडल है, जिसे पिछले नवंबर में इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2024 शो में पेश किया गया था. नई होंडा WN7 को 4 नवंबर, 2025 को मिलान में आयोजित EICMA 2025 में लॉन्च किया जाएगा. WN7, होंडा के 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के व्यापक रोडमैप का हिस्सा है, जिसके तहत 2040 तक सभी मोटरसाइकिलें कार्बन न्यूट्रैलिटी हो जाएँगी.

होंडा WN7 में एक फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी है जिसकी सिंगल चार्ज पर 130 किमी की रेंज बताई गई है. कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम टाइप 2 (CCS2) चार्जर के बारे में कहा जाता है कि यह 30 मिनट में 20 प्रतिशत से 80% तक तेज़ी से चार्ज हो जाता है. दावा किया जाता है कि एक पारंपरिक होम चार्जर से होंडा WN7 को पूरी तरह चार्ज होने में 3 घंटे से भी कम समय लगता है.

होंडा के अनुसार, WN7 का प्रदर्शन के मामले में 600 सीसी के आंतरिक दहन इंजन प्रतिद्वंद्वियों और टॉर्क के मामले में 1,000 सीसी के आंतरिक दहन इंजन मॉडल को टक्कर देता है. इसके दो पावर वैरिएंट उपलब्ध होंगे, जिनमें A2 लाइसेंस धारकों के लिए 18 kW पावर वैरिएंट और A1 लाइसेंस धारकों के लिए 11 kW पावर वैरिएंट शामिल हैं. 5 इंच का TFT डिस्प्ले होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी सिस्टम और अन्य फीचर्स मिलेंगे.