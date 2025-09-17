होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को किया गया पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को किया गया पेश

WN7 होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और यह इटली के मिलान में EICMA 2024 शो में प्रदर्शित “EV फन कॉन्सेप्ट” का प्रोडक्शन मॉडल है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 17, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • होंडा WN7 को EICMA 2025 में लॉन्च किया जाएगा
  • दावा किया गया है कि इसकी रेंज 130 किमी है, 30 मिनट में तेज़ चार्जिंग
  • होंडा WN7 के दो पावर वर्जन की घोषणा की गई है

होंडा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, होंडा WN7, की पुष्टि कर दी है, जिसका यूरोप में पेश किया जाएगा. WN7, होंडा के "ईवी फन कॉन्सेप्ट" का प्रोडक्शन मॉडल है, जिसे पिछले नवंबर में इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2024 शो में पेश किया गया था. नई होंडा WN7 को 4 नवंबर, 2025 को मिलान में आयोजित EICMA 2025 में लॉन्च किया जाएगा. WN7, होंडा के 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के व्यापक रोडमैप का हिस्सा है, जिसके तहत 2040 तक सभी मोटरसाइकिलें कार्बन न्यूट्रैलिटी हो जाएँगी.

 

यह भी पढ़ें: होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP भारत में रु.28.99 लाख में हुई लॉन्च

 

होंडा WN7 में एक फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी है जिसकी सिंगल चार्ज पर 130 किमी की रेंज बताई गई है. कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम टाइप 2 (CCS2) चार्जर के बारे में कहा जाता है कि यह 30 मिनट में 20 प्रतिशत से 80% तक तेज़ी से चार्ज हो जाता है. दावा किया जाता है कि एक पारंपरिक होम चार्जर से होंडा WN7 को पूरी तरह चार्ज होने में 3 घंटे से भी कम समय लगता है.

 

होंडा के अनुसार, WN7 का प्रदर्शन के मामले में 600 सीसी के आंतरिक दहन इंजन प्रतिद्वंद्वियों और टॉर्क के मामले में 1,000 सीसी के आंतरिक दहन इंजन मॉडल को टक्कर देता है. इसके दो पावर वैरिएंट उपलब्ध होंगे, जिनमें A2 लाइसेंस धारकों के लिए 18 kW पावर वैरिएंट और A1 लाइसेंस धारकों के लिए 11 kW पावर वैरिएंट शामिल हैं. 5 इंच का TFT डिस्प्ले होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी सिस्टम और अन्य फीचर्स मिलेंगे.

# Honda WN7# Honda WN7 electric motorcycle# Honda WN7 electric bike# Honda electric motorcycle# Bikes# Electric Mobility# Electric Two-wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    ₹ 29,675/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.6 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कंपनी ने 2021 में निर्माण शुरू किया और चार वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
  • XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
    यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  • कंपनी ने 2021 में निर्माण शुरू किया और चार वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
  • XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
    यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को किया गया पेश