ह्यून्दे आइयोनिक वी इलेक्ट्रिक सेडान कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, कार में दिया गया है बड़ा 27-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले

कोरियाई कार निर्माता ह्यून्दे ने चीनी बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए बीजिंग मोटर शो (जिसे ऑटो चाइना के नाम से भी जाना जाता है) में आइयोनिक वी को पेश किया है. यह इलेक्ट्रिक कार उन 20 नए मॉडलों में से एक है जिन्हें कंपनी अगले 5 वर्षों में देश में लॉन्च करेगी. अपने स्थानीय साझेदार के सहयोग से, ह्यून्दे का लक्ष्य अंततः दुनिया के अग्रणी ऑटो बाजार में निर्यात सहित प्रति वर्ष 5 लाख वाहन बेचना है.

आइयोनिक वी में सिंगल-कर्व्ड सिल्हूट के साथ एज लाइटिंग और फ्लोटिंग साइड मिरर दिए गए हैं, जो हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं. प्रीमियम अनुभव के लिए कार में फ्रेमलेस दरवाजे हैं. इसकी लंबाई 4,900 मिलीमीटर और चौड़ाई 1,890 मिलीमीटर है, और व्हीलबेस 2,900 मिलीमीटर है. कैबिन की खासियतों में 27 इंच का अल्ट्रा-थिन 4K पैनोरमिक डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं. 8 स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस वाला ऑडियो सिस्टम स्टैंडर्ड है, साथ ही इस इलेक्ट्रिक वाहन में लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) पर आधारित स्मार्ट AI असिस्टेंट भी है, जो सहज आवाज के माध्यम से वाहन के प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है.

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ह्यून्दे के अनुसार, आइयोनिक वी का सस्पेंशन कई सड़क स्थितियों में आराम और स्थिरता के लिए अनुकूलित किया गया है, जबकि सड़क पर चलते हुए हवा का कम शोर कैबिन को और शांत माहौल देता है. इस इलेक्ट्रिक वाहन में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट तकनीक, मजबूत बॉडी ढांचा, बहुस्तरीय यात्री सुरक्षा और 9 एयरबैग भी शामिल हैं.

ह्यून्दे मोटर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ, जोस मुनोज़ ने कहा, “(चीन में) दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता, सबसे तेज़ विकास चक्र, सबसे बड़ी बैटरी सप्लाई चेन और एक आधुनिक इनोवेशन इकोसिस्टम मौजूद है. यही कारण है कि हम चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत कर रहे हैं. बीजिंग ह्यून्दे में महत्वपूर्ण निवेश, अगले पांच वर्षों में आने वाले 20 नए मॉडल, चीन में हमारे आइयोनिक ब्रांड का आधिकारिक शुभारंभ और आइयोनिक V को पेश करके हम इस बाजार में अब तक का सबसे प्रतिबद्ध, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे रोमांचक अध्याय लिख रहे हैं.”