ह्यून्दे आइयोनिक 3 इलेक्ट्रिक हैचबैक से उठा पर्दा, सबसे छोटी आइयोनिक ईवी से मिलेगी 496 किमी तक की रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 21, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें दो बैटरी विकल्प मिलते हैं - 42.2 किलोवाट-घंटे और 61 किलोवाट-घंटे
- यह 496 किलोमीटर तक की रेंज देती है
- यूरोप में नई प्लीओस इंफोटेनमेंट प्रणाली पाने वाली पहली ह्यून्दे कार है
ह्यून्दे ने वैश्विक स्तर पर कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किए जाने के लगभग सात महीने बाद, प्रोडक्शन के लिए तैयार आइयोनिक 3 इलेक्ट्रिक हैचबैक को पेश किया है. पिछले साल के आइयोनिक कॉन्सेप्ट थ्री से प्रेरित, प्रोडक्शन के लिए तैयार यह हैचबैक कॉन्सेप्ट के आकर्षक और एंग्यूलर अनुपात और कूपे जैसी प्रोफाइल को बरकरार रखती है, साथ ही ह्यून्दे की 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन भाषा के नये विकास को भी जोड़ती है.
ह्यून्दे आइयोनिक 3: बाहरी डिज़ाइन
डिजाइन की बात करें तो, आइयोनिक 3 में लेयर्ड फ्रंट एंड है, जिसमें बोनट के निचले हिस्से में हाई-सेट पिक्सेल LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स लगे हैं और मुख्य हेडलाइट्स इनके ठीक नीचे हैं. इनके दोनों ओर एक बंद ग्रिल है जिसमें अन्य नई ह्यून्दे कारों में दिखने वाला 'चार-डॉट' LED डिजाइन सिग्नेचर है. यहां दिखाए गए N-Line वेरिएंट में स्पोर्टी फ्रंट बम्पर है जिसमें एक प्रमुख ब्लैक-आउट सेक्शन है जिसमें एक बड़ा सेंट्रल इंटेक और फ्रंट व्हील आर्च के ठीक सामने एयरो एक्सटेंशन हैं.
साइड से देखने पर, कॉन्सेप्ट थ्री से इसकी समानताएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे कि पीछे के दरवाजे पर तेजी से ऊपर उठती हुई विंडो लाइन और ऊंची टेल के साथ कूपे जैसी बनावट. व्हील आर्च पर क्लैडिंग का उल्लेखनीय उपयोग किया गया है, और खरीदार 16 से 19 इंच तक के व्हील साइज का विकल्प चुन सकते हैं.
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पीछे की तरफ, आइयोनिक 3 में दो हिस्सों वाली रियर विंडशील्ड है – जो पिछली पीढ़ी की टोयोटा प्रियस में देखी गई विंडशील्ड के समान है – जिसका ग्लासहाउस रियर लिप के नीचे तक फैला हुआ है. इसके नीचे एक किनारे से किनारे तक फैली टेल लैंप है, जिसमें वही 'चार-डॉट' लाइटिंग डिज़ाइन है. यहां दिखाए गए N लाइन मॉडल में रियर लिप पर एक स्पॉइलर और बम्पर पर एक प्रमुख डिफ्यूज़र एलिमेंट मिलता है.
आकार की बात करें तो, Ioniq 3 की लंबाई 4,155 मिमी से 4,170 मिमी, चौड़ाई 1800 मिमी और ऊंचाई 1505 मिमी है. इसका व्हीलबेस 2680 मिमी है.
ह्यून्दे आइयोनिक 3: कैबिन
कैबिन के अंदर, लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन है जिसमें स्टीयरिंग के पीछे डैश-टॉप पर एक स्लिम डिस्प्ले लगा है, जो ड्राइवर को सभी बुनियादी जानकारी उसकी नज़र के सामने उपलब्ध कराता है. आइयोनिक 3 को ब्रांड की नई Pleos इंफोटेनमेंट सीरीज़ के 12.9-इंच या 14.6-इंच के सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ खरीदा जा सकता है. एंड्रॉइड OS पर आधारित, यह हैचबैक यूरोप में Pleos सिस्टम पाने वाली पहली ह्यून्दे कार होगी.
स्पेस की बात करें तो, ह्यून्दे का कहना है कि आइयोनिक 3 के लंबे व्हीलबेस और फ्लैट फ्लोर की वजह से पीछे की सीट पर तीन एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं. इस हैचबैक में 322 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है.
ह्यून्दे आइयोनिक 3: पावरट्रेन और चार्जिंग
अब बात करते हैं इसके इंजन की, आइयोनिक 4 E-GMP प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें 400V आर्किटेक्चर है. ग्राहक 42.2 kWh की स्टैंडर्ड बैटरी या 61 kWh की लॉन्ग रेंज बैटरी का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है. इलेक्ट्रिक मोटर की ताकत 133 bhp से 144.6 bhp के बीच है, जबकि पीक टॉर्क 250 Nm पर स्थिर रहता है. ह्यून्दै का कहना है कि स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 344 किमी तक चल सकती है, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 496 किमी तक चल सकता है.
चार्जिंग की बात करें तो, ह्यून्दे का कहना है कि आइयोनिक 3 को 30 मिनट में 10 से 80% तक डीसी फास्ट चार्ज किया जा सकता है और यह 22 किलोवाट तक की एसी चार्जिंग को सपोर्ट करेगा.
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