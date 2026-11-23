JSW मोटर्स ने भारत के लिए अपनी पहली SUV का नाम 'कॉम्बैट' (Combat) तय कर लिया है और इसे 3 दिसंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाली 'जेटोर T2' (Jetour T2) पर आधारित, 'कॉम्बैट' एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. इसके साथ ही, JSW भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में कदम रखेगी.

भारत-स्पेक मॉडल की टीज़र इमेज में फ्रंट ग्रिल पर लिखे 'JETOUR' की जगह 'COMBAT' लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा, इसका पूरा डिज़ाइन काफी हद तक T2 जैसा ही लगता है. इसमें एक ऑफ-रोडर वाली सीधी और बॉक्सी बनावट है, जिसमें चौकोर व्हील आर्च और आगे-पीछे एक जैसी LED लाइटिंग दी गई है. तस्वीरों में अभी पिछला हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वहां 'COMBAT' की बैजिंग और JSW की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी.

इसके केबिन के भी काफी हद तक इंटरनेशनल-स्पेक T2 जैसा होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और सराउंड-व्यू कैमरा मिल सकता है. ग्लोबल मॉडल के फीचर्स की लिस्ट में ADAS सूट भी शामिल है.

T2 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ बेचा जाता है. इसके पेट्रोल वर्ज़न में 1.5-लीटर या 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, और बड़े इंजन के साथ फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प भी उपलब्ध है. प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं, जो केवल इलेक्ट्रिक मोड पर लगभग 139 km (NEDC) की रेंज देने का दावा करते हैं.

JSW ने अभी तक भारत के लिए पावरट्रेन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप पेश किया जाएगा. यह देखना बाकी है कि क्या केवल पेट्रोल वाले वर्ज़न भी भारत में आएंगे. हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत लगभग रु.40 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.

'कॉम्बैट' भारत के लिए JSW का पहला मॉडल होगा, लेकिन यह इस ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से आने वाली आखिरी SUV नहीं होगी. चेरी (Chery) की सहायक कंपनियों के अन्य वाहन, जिनमें 'iCar V23' भी शामिल है, उन्हें भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.