JSW कॉम्बैट का नाम हुआ तय, भारत में 3 दिसंबर को होगी लॉन्च
- इसके फ्रंट ग्रिल पर 'COMBAT' लिखा हुआ है
- इसके पेट्रोल और PHEV वर्ज़न में आने की उम्मीद है
- उम्मीद है कि इसमें T2 की काफी खूबियां बरकरार रहेंगी
JSW मोटर्स ने भारत के लिए अपनी पहली SUV का नाम 'कॉम्बैट' (Combat) तय कर लिया है और इसे 3 दिसंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाली 'जेटोर T2' (Jetour T2) पर आधारित, 'कॉम्बैट' एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. इसके साथ ही, JSW भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में कदम रखेगी.
भारत-स्पेक मॉडल की टीज़र इमेज में फ्रंट ग्रिल पर लिखे 'JETOUR' की जगह 'COMBAT' लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा, इसका पूरा डिज़ाइन काफी हद तक T2 जैसा ही लगता है. इसमें एक ऑफ-रोडर वाली सीधी और बॉक्सी बनावट है, जिसमें चौकोर व्हील आर्च और आगे-पीछे एक जैसी LED लाइटिंग दी गई है. तस्वीरों में अभी पिछला हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वहां 'COMBAT' की बैजिंग और JSW की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी.
इसके केबिन के भी काफी हद तक इंटरनेशनल-स्पेक T2 जैसा होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और सराउंड-व्यू कैमरा मिल सकता है. ग्लोबल मॉडल के फीचर्स की लिस्ट में ADAS सूट भी शामिल है.
T2 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ बेचा जाता है. इसके पेट्रोल वर्ज़न में 1.5-लीटर या 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, और बड़े इंजन के साथ फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प भी उपलब्ध है. प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं, जो केवल इलेक्ट्रिक मोड पर लगभग 139 km (NEDC) की रेंज देने का दावा करते हैं.
JSW ने अभी तक भारत के लिए पावरट्रेन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप पेश किया जाएगा. यह देखना बाकी है कि क्या केवल पेट्रोल वाले वर्ज़न भी भारत में आएंगे. हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत लगभग रु.40 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
'कॉम्बैट' भारत के लिए JSW का पहला मॉडल होगा, लेकिन यह इस ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से आने वाली आखिरी SUV नहीं होगी. चेरी (Chery) की सहायक कंपनियों के अन्य वाहन, जिनमें 'iCar V23' भी शामिल है, उन्हें भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
लोकप्रिय एमजी मॉडल
- एमजी
कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.9 - 10.17 लाख
- एमजी
हेक्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.14 - 20.35 लाख
- एमजी
ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी
जेडएस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी
हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी
एस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी
साइबरस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 82.5 लाख
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 लाख
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 लाख
- एमजी
एम9 ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.94 लाख
- एमजी
मैजेस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 43.49 - 45.99 लाख
- एमजी
विंडसर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.24 - 18.99 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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