कावासाकी निंजा ZX-10R पर मिल रही रु.2.89 लाख की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 10, 2026
हाइलाइट्स
- यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैध है
- प्रभावी (एक्स-शोरूम) कीमत घटकर रु.17.90 लाख हो गई है
- मैकेनिकली रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है
कावासाकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से कावासाकी निंजा ZX-10R पर भारी छूट की घोषणा की है. लीटर-क्लास सुपरस्पोर्ट बाइक अब रु.2.89 लाख की कीमत में कटौती के साथ उपलब्ध है, जिससे सुपरबाइक सेगमेंट में प्रवेश करने के इच्छुक उत्साही लोगों के लिए यह काफी सुलभ हो गई है. यह सीमित समय का ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैध है.
निंजा ZX-10R की आधिकारिक कीमत रु.20,79,000 (एक्स-शोरूम) है. नई घोषित छूट लागू होने के बाद, प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत घटकर रु.17,90,000 हो जाती है. इस कीमत में गिरावट से यह सुपरबाइक कुछ मिडिलवेट मोटरसाइकिलों की श्रेणी के करीब आ जाती है, जिससे यह उन खरीदारों के लिए और भी आकर्षक विकल्प बन जाती है जो पहले से ही लीटर-क्लास मशीन खरीदने पर विचार कर रहे थे.
इस ऑफर से पहले भी, निंजा ZX-10R को भारत में सबसे किफायती सुपरबाइकों में से एक माना जाता था, खासकर उन राइडर्स के लिए जो ट्रैक पर बेहतरीन परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं. कीमत में कमी के साथ, यह मोटरसाइकिल अब और भी बेहतर वैल्यू देती है. इस छूट से खरीदारों को अपने बजट में अतिरिक्त बचत भी मिलती है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले राइडिंग गियर या ट्रैक-डे उपकरण जैसी आवश्यक चीजों में निवेश कर सकते हैं.
मैकेनिकली रूप से, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. निंजा ZX-10R में पहले की तरह ही 998cc का E20 मानकों के अनुरूप इनलाइन-फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो RAM एयर इंटेक सिस्टम के साथ 202 bhp की ताकत और 112 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और लीटर-क्लास सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल से अपेक्षित उच्च-रिविंग प्रदर्शन पैदा करता है.
