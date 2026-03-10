कावासाकी निंजा ZX-10R पर मिल रही रु.2.89 लाख की छूट

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
सिट्रॉन New Aircrossऑडीरेनो न्यू डस्टरएमजी 4 ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

कावासाकी निंजा ZX-10R पर मिल रही रु.2.89 लाख की छूट

कावासाकी इंडिया ने निंजा ZX-10R पर सीमित अवधि के लिए रु.2.89 लाख की छूट की घोषणा की है, जिससे भारत में लीटर-क्लास सुपरस्पोर्ट की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत कम हो गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैध है
  • प्रभावी (एक्स-शोरूम) कीमत घटकर रु.17.90 लाख हो गई है
  • मैकेनिकली रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है

कावासाकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से कावासाकी निंजा ZX-10R पर भारी छूट की घोषणा की है. लीटर-क्लास सुपरस्पोर्ट बाइक अब रु.2.89 लाख की कीमत में कटौती के साथ उपलब्ध है, जिससे सुपरबाइक सेगमेंट में प्रवेश करने के इच्छुक उत्साही लोगों के लिए यह काफी सुलभ हो गई है. यह सीमित समय का ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैध है.

 

यह भी पढ़ें: कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया

 

निंजा ZX-10R की आधिकारिक कीमत रु.20,79,000 (एक्स-शोरूम) है. नई घोषित छूट लागू होने के बाद, प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत घटकर रु.17,90,000 हो जाती है. इस कीमत में गिरावट से यह सुपरबाइक कुछ मिडिलवेट मोटरसाइकिलों की श्रेणी के करीब आ जाती है, जिससे यह उन खरीदारों के लिए और भी आकर्षक विकल्प बन जाती है जो पहले से ही लीटर-क्लास मशीन खरीदने पर विचार कर रहे थे.

2023 Kawasaki Ninja ZX 10 R Pearl White 2022 09 12 T14 16 25 272 Z

इस ऑफर से पहले भी, निंजा ZX-10R को भारत में सबसे किफायती सुपरबाइकों में से एक माना जाता था, खासकर उन राइडर्स के लिए जो ट्रैक पर बेहतरीन परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं. कीमत में कमी के साथ, यह मोटरसाइकिल अब और भी बेहतर वैल्यू देती है. इस छूट से खरीदारों को अपने बजट में अतिरिक्त बचत भी मिलती है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले राइडिंग गियर या ट्रैक-डे उपकरण जैसी आवश्यक चीजों में निवेश कर सकते हैं.

 

मैकेनिकली रूप से, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. निंजा ZX-10R में पहले की तरह ही 998cc का E20 मानकों के अनुरूप इनलाइन-फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो RAM एयर इंटेक सिस्टम के साथ 202 bhp की ताकत और 112 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और लीटर-क्लास सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल से अपेक्षित उच्च-रिविंग प्रदर्शन पैदा करता है.

# Kawasaki# Kawasaki Ninja ZX-10R# discount offers# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 1,18,626 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.71 लाख
    ₹ 10,539/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 41,848 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.04 लाख
    ₹ 11,285/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2015 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 G | 93,963 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.36 लाख
    ₹ 11,995/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    LDI | 75,015 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 6.98 लाख
    ₹ 15,628/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI | 57,993 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.46 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 74,563 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.12 लाख
    ₹ 11,460/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2022 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha BS IV | 27,578 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.12 लाख
    ₹ 20,418/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 42,222 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.96 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2020 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 40,729 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.74 लाख
    ₹ 6,134/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    V | 32,756 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.25 लाख
    ₹ 11,758/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • SRK 421 RR में हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड, 421 सीसी, इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 14,000 आरपीएम पर 76 बीएचपी और 13,000 आरपीएम पर 39 एनएम का टॉर्क पेदा करता है.
    QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च
  • पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
    पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
  • हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
    कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया
  • डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
    भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
  • SRK 421 RR में हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड, 421 सीसी, इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 14,000 आरपीएम पर 76 बीएचपी और 13,000 आरपीएम पर 39 एनएम का टॉर्क पेदा करता है.
    QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च
  • पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
    पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
  • हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
    कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया
  • डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
    भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • कावासाकी निंजा ZX-10R पर मिल रही रु.2.89 लाख की छूट