महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की बंपर मांग, मिनटों में बुक हुईं सभी 999 कारें
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 24, 2025
हाइलाइट्स
- इस स्पेशल एडिशन मॉडल की कीमत रु.27.79 लाख (एक्स-शोरूम) है
- बैटमैन एडिशन कई खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ आती है
- यह मॉडल सबसे महंगे पैक थ्री वैरिएंट पर आधारित है
कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की जबरदस्त मांग देखी गई है. 23 अगस्त को बुकिंग विंडो खुलते ही इसकी सभी 999 यूनिट बुक हो गईं. महिंद्रा के एक बयान के अनुसार, यह एसयूवी, जो मूल रूप से इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक सीमित वैरिएंट है, केवल दो मिनट (135 सेकंड) में पूरी तरह से बुक हो गई. शुरुआत में इसकी केवल 300 यूनिट ही उपलब्ध थीं, लेकिन भारी मांग के चलते, लॉन्च के तुरंत बाद महिंद्रा ने इसका निर्माण तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़ाकर 999 यूनिट कर दिया. BE 6 बैटमैन एडिशन, वार्नर ब्रदर्स और महिंद्रा के बीच एक आधिकारिक सहयोग का नतीजा है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
BE 6 बैटमैन संस्करण मानक मॉडल से रु.87,000 अधिक महंगा है
रु.27.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, जो मानक मॉडल से रु.87,000 ज़्यादा है, BE 6 बैटमैन एडिशन कई खास स्टाइलिंग खासियतों के साथ आता है. इनमें साटन ब्लैक पेंट स्कीम शामिल है, जिसके साथ आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVM और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट हैं. इस वैरिएंट में ड्राइवर के दरवाज़े पर बैटमैन थीम वाले डेकल्स, हब कैप पर बैटमैन लोगो वाले 20-इंच के धारीदार अलॉय व्हील, और सुनहरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स भी हैं. बैटमैन लोगो आगे के क्वार्टर पैनल, पिछले बंपर, खिड़कियों और पिछली विंडशील्ड पर भी मौजूद हैं.
कार के कैबिन में डुअल रंग की योजना है जिसमें सुनहरे और काले रंग का मिश्रण है
कैबिन की तरफ, एक खास बात छत पर प्रक्षेपित बैटमैन होलोग्राम है, जो सेंट्रल टचस्क्रीन के ज़रिए रंग बदल सकता है. गाड़ी के कैबिन में डुअल-टोन कलर स्कीम है, जिसमें ब्रेक कैलिपर्स के लिए इस्तेमाल किए गए गोल्ड फिनिश के साथ पूरे लेआउट में काले रंग के एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है.
BE 6 बैटमैन एडिशन में 79 kWh का बैटरी पैक लगा है जो ARAI प्रमाणित 682 किलोमीटर की रेंज देता है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 282 bhp ताकत और 380 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाती है.
