नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा

ह्यून्दे वेन्यू के नये वैरिएंट को 24 अक्टूबर को लॉन्च से पहले एक बार फिर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें एसयूवी के कैबिन पर पहली नज़र देता है, जो कि मौजूदा मॉडल से पूरी तरह से नया रूप लेता हुआ प्रतीत होता है. नई वेन्यू के टैस्टिंग मॉडल की पिछली तस्वीरों में सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के डिजाइन की झलक भी दी गई है. नई वेन्यू की लॉन्चिंग इस एसयूवी के भारतीय बाजार में पेश होने के छह साल बाद होगी.

तस्वीरों के अनुसार, नई वेन्यू का कैबिन कुछ नई ह्यून्दे कारों के समान होगा, जिसमें वर्ना, क्रेटा और अल्कज़ार शामिल हैं. डैशबोर्ड के ऊपर एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट है जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए स्क्रीन को एक ही बेज़ल के नीचे जोड़ती है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्टीयरिंग व्हील वर्ना जैसी ही यूनिट है. मॉडल में जिन अन्य सुविधाओं की पेशकश की जाने की उम्मीद है उनमें एक पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 एडीएएस और एक वायरलेस चार्जर शामिल हैं.

नई वेन्यू के सामने के हिस्से में स्प्लिट लाइटिंग सेटअप की सुविधा होगी, जिसमें शीर्ष पर एक नया पूर्ण-चौड़ाई वाला डे-टाइम-रनिंग लैंप और ग्रिल के किनारे वर्टिकल स्टैक्ड हेडलाइट यूनिट्स होंगी. निचली लाइट यूनिट्स में अलग, कोणीय दिन के समय चलने वाले लैंप भी होते हैं। तस्वीरों के मुताबिक, वेन्यू के सिल्हूट में शायद ही कोई बदलाव किया गया हो। इस बीच, पीछे के हिस्से में नए सिग्नेचर के साथ एक नई कनेक्टेड टेललैंप यूनिट मिलती दिख रही है.

पावरट्रेन के मोर्चे पर, नई वेन्यू में वर्तमान पीढ़ी की एसयूवी के समान इंजनों को बरकरार रखने की संभावना है. इनमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प शामिल हैं. ह्यून्दे भारतीय बाजार के लिए सीएनजी पावरट्रेन विकल्प भी पेश कर सकती है.