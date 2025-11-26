नई टाटा सिएरा: वैरिएंट, फीचर्स, इंजन विकल्पों की जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित नवंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- टाटा सिएरा भारत में हुई लॉन्च
- 2 पेट्रोल और 1 डीज़ल इंजन विकल्पों में उपलब्ध2 पेट्रोल और 1 डीज़ल इंजन विकल्पों में उपलब्ध
- बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू; डिलेवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी
टाटा मोटर्स ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में अपनी बिल्कुल नई सिएरा एसयूवी को रु.11.49 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है. कार निर्माता ने अभी तक इस एसयूवी की शुरुआती कीमत की ही घोषणा की है, लेकिन सभी इंजन विकल्पों, ट्रिम लेवल और हर एसयूवी में दिए जाने वाले प्रमुख फीचर्स का खुलासा कर दिया है. आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
स्मार्ट+ बेस
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 रेवोट्रॉन NA पेट्रोल - MT
1.5 क्रायोजेट डीज़ल - MT
फीचर्स
- एलईडी DRLs और टेललैंप
- Bi-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप
- 4-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
- स्मार्ट पॉस – आइडियल स्टार्ट/स्टॉप
- रियर विंडो सनशेड
- ईएसपी के साथ 20 फीचर्स
- ईपीबी के साथ ऑटो होल्ड
- 6 एयरबैग
- सेंट्रल लॉकिंग
- PEPS - कीलेस सिस्टम
- पुश बटन स्टॉर्ट/स्टॉप
- ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग
- रियर एसी वेंट्स
- इलेक्ट्रिक एडजेस्टेबल ORVM
- फ्लष डोर हैंडल
प्योर
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 रेवोट्रॉन नेचुरिली एस्पिरेटेड पेट्रोल - मैनुअल और डीसीए
1.5 क्रियोजेट डीज़ल - मैनुअल और ऑटोमेटिक
स्मार्ट + वैरिएंट के ऊपर फीचर्स
- 10.23-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो
- 8 स्पीकर्स
- ड्राइव मोड्स (सिटी और स्पोर्ट)
- क्रूज़ कंट्रोल
- टीपीएमएस
- रियर कैमरा के साथ गाइडलाइन
- इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ORVM के साथ ऑटोफोल्ड
- पैडल शिफ्टर्स (AT/DCA केवल)
- मोनोस्टेबल शिफ्टर
- 250+ वॉयस कमांड और लैंग्वेज
- हिल डिसेंट कंट्रोल
- GPS के साथ शॉर्क फिन एंटिना
प्योर+
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 रेवोट्रॉन नेचुरिली एस्पिरेटेड पेट्रोल - मैनुअल और डीसीए
1.5 क्रियोजेट डीज़ल - मैनुअल और ऑटोमेटिक
प्योर के ऊपर फीचर्स
- पैनोरमिक सनरूफ
- डुअल-ज़ोन FATC
- रियर 2×65W USB-C चार्जर
- वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो
- 17-इंच अलॉय व्हील
- ऑटो हेडलैंप
- रेन-सेंसिंग वाइपर्स
- वॉशर के साथ रियर वाइपर
- रियर डिफॉगर
एडवेंचर
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 रेवोट्रॉन नैचुरिली एस्पिरेटेड पेट्रोल -मैनुअल
1.5 TGDI हाइपिरियन टर्बो-पेट्रोल -ऑटोमेटिक
1.5 क्रियोजेट डीज़ल - मैनुअल और ऑटोमेटिक
प्योर+ के ऊपर फीचर्स
- 360-डिग्री HD SVS
- 4 साइट ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर
- 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- फ्रंट LED फॉग लैंप के साथ कॉर्नरिंग
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- स्लाइडिंग पार्शल ट्रे
- रूफ रेल्स
- लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर
एडवेंचर+
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 रेवोट्रॉन नैचुरिली एस्पिरेटेड पेट्रोल -मैनुअल
1.5 TGDI हाइपिरियन टर्बो-पेट्रोल -ऑटोमेटिक
1.5 क्रियोजेट डीज़ल - मैनुअल और ऑटोमेटिक
एडवेंचर के ऊपर फीचर्स
- सुपर ग्लाइड सस्पेंशन के साथ FDD
- 12.29-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
- 10.23-इंच डिज़िटस ड्राइवर डिस्प्ले
- 3 टेरेन मोड्स
- डैशबोर्ड एंबियंट लाइट्स
- कूल्ड ग्लॉव बॉक्स
- थाई सपोर्ट एक्सटेंडर
- बॉस मोड
- रियर सीट के साथ 2-स्टेज रिक्लाइन के साथ 60:40 स्प्लिट
- रियर आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर्स
- 18” अलॉय व्हील ( इस वैरिएंट के अंदर आने वाले ट्रिम)
- 3 एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट
- स्मार्ट फ्रंट सीटबैक पॉकेट
- 2 65W USB-C टाईप पोर्ट
एकम्प्लिश्ड
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 TGDI हाइपिरियन टर्बो-पेट्रोल - AT
1.5 क्राइयोजेट डीज़ल - AT
एडवेंचर + के ऊपर फीचर्स
- 13 लेवल 2 ADAS फीचर्स
- हाइपर हुड
- डॉल्बी 5.1 के साथ डॉल्बी एटमस
- 12 JBL ब्लैक स्पीकर्स के साथ सोनीक्रॉफ्ट साउंडबार
- सेंट्रल स्पीकर और सबवूफर
- हरमन ऑडियोवर्क्स
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
- 6-वे पॉवर्ड ड्राइवर सीट
- वायरलेस चार्जर
- लेदरेट कैबिन
- सेंटर कंसोल एंबियंट लाइट
- 19-इंच अलॉय व्हील** (सिलेक्ट वैरिएंट अंदर इस ट्रिम)
- पैडल लैंप
- एक्सप्रेस कूलिंग
एकम्प्लिश्ड + (टॉप वैरिएंट)
इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प:
1.5 TGDI हाइपिरियन टर्बो-पेट्रोल - AT
1.5 क्राइयोजेट डीज़ल - AT
एकम्प्लिश्ड के ऊपर फीचर्स
- 22 लेवल 2 ADAS फीचर्स
- हॉरिज़ॉन व्यू ट्रिपल-स्क्रीन इंफोटेनमेंट
- बाॉय-एलईडी बूस्टर हेडलैंप
- रियर फॉग लैंप
- वेलकम और गुडबॉय एनिमेंशन
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- iRA कनेक्टेड सूट
- आर्केड सूट
- SOS (E-कॉल / B-कॉल)
- बिल्ट-इन नेविगेशन के साथ मैपल्स
- अमेज़न एलेक्सा (H2C / C2H)
- मीस्पेस – ड्राइवर प्रोफाइल
- 2 रियर 65W USB-C पोर्ट
- ब्रेथलक्यू प्यूरीफायर के साथ AQI
- प्रोग्रेसिव साइड इंडिकेटर्स
- मेमोरी और वेलकन फंक्शन ड्राइवर सीट के लिए
