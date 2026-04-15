रीज़ टूररैड एडवेंचर टूरिंग टायर्स रु.3,099 की शुरुआती कीमत पर हुए लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 15, 2026
हाइलाइट्स
- रीसे टूररैड टायर कई तरह की एडवेंचर बाइकों के लिए उपलब्ध हैं
- रीसे टूररैड में चौड़े ग्रूव वाले ब्लॉक-पैटर्न ट्रेड पैटर्न हैं
- आगे के टायर की कीमत रु.3,099 से शुरू होती है और पीछे के टायर की कीमत रु.6,999 तक जाती है
रीज़ ने अपनी नई टूररैड एडवेंचर टूरिंग टायर रेंज लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 21 इंच के फ्रंट टायर के लिए रु.3,099 और 140 सेक्शन वाले 17 इंच के रियर टायर के लिए रु.4,399 है. टूररैड को 80:20 रोड-बायस्ड ADV रेडियल टायर के रूप में पेश किया गया है, जो उन राइडर्स के लिए है जो कई प्रकार के इलाकों में स्थिरता, ग्रिप और लंबी दूरी के लिए आत्मविश्वास चाहते हैं, साथ ही कभी-कभी (20%) ऑफ-रोड उपयोग भी करते हैं. टूररैड में रेडियल रियर टायर संरचना और प्रबलित बायस-प्लाई फ्रंट टायर संरचना का कॉम्बिनेशन है.
टूररैड टायर में चौड़े खांचे वाला आक्रामक और चौड़ा ब्लॉक ट्रेड पैटर्न है, जिसे कई सतहों पर बेहतर पकड़ देने और गीली परिस्थितियों में पानी को कुशलतापूर्वक बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. रीज़ के अनुसार, चट्टान के आकार का खास ट्रेड पैटर्न टायर की मजबूती को दर्शाता है, साथ ही इसकी टिकाऊपन और ऑफ-रोड क्षमता को भी बढ़ाता है.
चौड़े पिछले ब्लॉक बेहतर ग्रिप और आत्मविश्वासपूर्ण कॉर्नरिंग में सहायक होते हैं, और क्रॉस-ओवर ग्रूव डिज़ाइन पानी के कुशल फैलाव में मदद करता है और एक्वाप्लानिंग के जोखिम को कम करता है. डुअल त्रिज्या वाली कैविटी प्रोफ़ाइल सीधी रेखा में राइडिंग और लीन एंगल दोनों के दौरान एक अनुकूलित संपर्क पैच देती है.
टायर की संरचना को ज़ीरो-डिग्री स्टील बेल्ट द्वारा और मज़बूत बनाया गया है, जो उच्च गति पर आयामी स्थिरता और एकसमान संपर्क पैच देता है. वहीं, कठोर कारकस संरचना आक्रामक कॉर्नरिंग के दौरान हैंडलिंग और स्थिरता को बेहतर बनाती है. रीसे टूररैड टायर भारत में लोकप्रिय टूरिंग और एडवेंचर मोटरसाइकिलों के लिए कई साइज़ में उपलब्ध होंगे. टूररैड टायर एच-रेटेड हैं और उच्च गति को संभालने में सक्षम हैं.
कीमत और उपलब्ध आकार:
110/70-R17 – रु. 4599
130/80-R17 – रु. 4399
140/80R17 – रु. 4399
150/60-R17 – रु. 5399
150/70-R17 – रु. 6999
100/90-19 – रु.3199
90/90-21 – रु.3099
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