रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी

रेनॉ ने आखिरकार भारत में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड डस्टर को रु.16.99 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) में लॉन्च कर दिया है. डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 1.4 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ आता है. इसकी ताकत 158 bhp और टॉर्क 208 Nm है, और इसमें ताकत 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए मिलती है.

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डस्टर हाइब्रिड तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है: इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन। आइए देखते हैं कि हर वेरिएंट में क्या-क्या मिलता है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: इवोल्यूशन

कीमत: रु.16.99 लाख

बेसिक LED हेडलैंप

LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)

शार्क-फिन एंटीना

रोशनी वाले डस्टर लेटरिंग

18-इंच के पहिए

ग्रे सिलाई वाली काली सीटें

ऑटोमैटिक डुअल-जोन AC और पीछे AC वेंट

ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

स्टीयरिंग पर ऑडियो और फोन कंट्रोल

कूल्ड सेंटर आर्मरेस्ट

10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

7-इंच की TFT ड्राइवर डिस्प्ले

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

वायरलेस फोन चार्जिंग

6 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

आगे और पीछे USB टाइप-C पोर्ट

पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री

रियर वाइपर और वॉशर

रियर डिफॉगर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक

क्रूज कंट्रोल

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

हिल-स्टार्ट असिस्ट

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल

रियर पार्किंग सेंसर

गाइडलाइन के साथ रियर-व्यू कैमरा

चाइल्ड सीट ISOFIX माउंट

सभी सीटों के लिए एडजस्ट होने वाले हेडरेस्ट

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: टेक्नो

कीमत: रु.18.99 लाख

इवोल्यूशन ट्रिम के अलावा अन्य विशेषताएँ

फुल LED हेडलैंप

सिल्वर सिलाई वाली काली और गहरे भूरे रंग की सीटें

इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ

ऑटो-फोल्डिंग ORVMs (बाहर के रियर-व्यू मिरर)

पास आने पर गाड़ी का अनलॉक होना और दूर जाने पर अपने आप लॉक होना

वेलकम और गुडबॉय के लिए लाइटिंग

ड्राइवर और आगे के यात्री के सन वाइजर में रोशनी वाले वैनिटी मिरर

माय रेनॉ ऐप के जरिए कनेक्टेड कार फीचर्स

मॉय सेफ्टी स्विच

लेन से बाहर जाने की चेतावनी

रियर पार्किंग असिस्ट

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: इमोशन

कीमत: रु.19.49 लाख

टेक्नो ट्रिम में दिए गए फीचर्स के अलावा:

18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील

इलेक्ट्रिक टेलगेट

ड्यून ब्राउन रंग की लेदरेट सीटें

आगे की वेंटिलेटेड सीटें

आगे की सीटों को 6 तरह से इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट करने की सुविधा

10.25-इंच की TFT ड्राइवर डिस्प्ले

अपने 50-लीटर फ्यूल टैंक और हाइब्रिड तकनीक के साथ, रेनॉ का दावा है कि इसका माइलेज 29 kmpl (ARAI) है. यह मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) की 27.97 kmpl (ARAI) की रेटिंग से ज़्यादा है. साथ ही, यह भी दावा किया गया है कि डस्टर हाइब्रिड एक फुल टैंक पर 1,400 km से ज़्यादा की रेंज दे सकती है.

सभी कीमतें एक्स-शोरूम और शुरुआती हैं