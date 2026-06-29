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रेनॉ क्विड फेसलिफ्ट भारत में 3 जुलाई को होगी लॉन्च

यह नया फ़ेसलिफ़्ट 2015 में लॉन्च होने के बाद से इस एंट्री हैचबैक के लिए दूसरा बड़ा अपडेट है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जून 29, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • उम्मीद है कि इसकी स्टाइलिंग दुनिया भर में बिकने वाली डेशिया स्प्रिंग और रेनॉ क्विड ई-टेक से प्रेरित होगी
  • पिछले साल भारत में नई क्विड का टेस्टिंग मॉडल देखा गया था
  • 1.0 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा जाएगा

रेनॉ इंडिया अपनी एंट्री हैचबैक कार 'क्विड' (Kwid) को, 2015 में लॉन्च होने के एक दशक बाद, दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट देने जा रही है. फेसलिफ्टेड क्विड को पहली बार पिछले साल भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान देखा गया था. इस हैचबैक की स्टाइलिंग यूरोप में बिकने वाली 'डेशिया स्प्रिंग' (डेसिया स्प्रिंग) और पिछले साल ब्राज़ील में पेश की गई 'रेनॉ क्विड ई-टेक' (रेनॉ क्विड ई-टेक) से प्रेरित हो सकती है - ये दोनों ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारें हैं.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ काइगर वेरिएंट्स में मिले बदलाव: नया एवोल्यूशन+ ट्रिम ऑटो एसी और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ हुआ पेश, कीमत रु.6.99 लाख

New Renault Kwid Spied On Test

पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों के आधार पर, क्विड का फ्रंट लुक ज़्यादा सीधा (अपराइट) लग रहा है, जबकि इसमें पिछले फेसलिफ्ट के साथ आया स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन बरकरार रखा गया है. LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स में Y-शेप के लाइटिंग एलिमेंट्स दिख रहे थे, जबकि मेन हेडलैंप्स छोटे थे और बंपर के साथ एक सीध में लगे थे. ग्रिल भी पतली और सिंपल रेक्टैंगुलर डिज़ाइन की लग रही थी, जबकि बंपर में इंजन बे तक हवा पहुँचाने के लिए पतले एयर वेंट्स दिए गए थे.

New Renault Kwid Spied On Test 2

साइड में, क्विड के टेस्टिंग मॉडल में बेसिक लिफ्ट-स्टाइल डोर हैंडल और नए व्हील डिज़ाइन बरकरार रखे गए हैं, जबकि पीछे की तरफ, टेल लैंप्स के अंदर Y-शेप की लाइटिंग होने की उम्मीद है.

 

अंदर की तरफ, टेस्टिंग मॉडल में एक नया फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और ज़्यादा चौकोर आकार का इंस्ट्रूमेंट बिनेकल दिया गया था. ग्लोबल लेवल पर, क्विड/स्प्रिंग के कैबिन को पूरी तरह से नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ा फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट बिनेकल के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है (मौजूदा क्विड के एलईडी रीडआउट डिस्प्ले के मुकाबले). हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या भारत में बिकने वाली कार में भी ऐसा ही अपग्रेड मिलेगा या नहीं.

New Renault Kwid Spied On Test 3

मैकेनिकल तौर पर, नई क्विड में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है; इसमें पहले वाला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही लगा रहेगा. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या AMT का ऑप्शन मिलना जारी रहने की उम्मीद है.

 

भारतीय बाज़ार में मारुति सुज़ुकी ऑल्टो की सीधी टक्कर अब भी सिर्फ़ क्विड से है, क्योंकि ह्यून्दे और टाटा जैसे मास मार्केट ब्रांड अब इस सेगमेंट में अपने मॉडल नहीं उतारते हैं.

 

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